Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи приглашает ребят на новогоднее представление

Осталось совсем немного до встречи Нового года, всех веселых друзей мы ждём на ёлке своей!

Для встречи Нового года Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи подготовил интерактивное, увлекательно-развлекательное представление «Нюша & Фунтик и все-все-все».

Маленькие гости и их родители попадут в чудесный мир, где вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Нюшей и Фунтиком отправятся в путешествие по залам музея, побывают в мастерской Деда Мороза и изготовят новогодний сувенир, украсят лесную красавицу, исполнят вокруг неё песни и танцы и получат сладкий приз от сказочных персонажей.

Время представлений:

25 декабря 2018 (вторник) – в 12.00 и 15.00

26 декабря 2018 (среда) –в 11.00 и 15.0027 декабря 2018 (четверг) – в 12.00 и 15.00

28 декабря 2018 (пятница) – в 12.00 и 15.00

Билеты можно приобрести в музее (ул. Коммунистическая, д.61).

Цена билета: детский – 400 руб., взрослый – 200 руб.

Предварительные заявки и подробная информация по телефону: 8(8342)480666; 89061603327