Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи приглашает ребят на новогоднее представление

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Осталось совсем немного до встречи Нового года, всех веселых друзей мы ждём на ёлке своей!

Для встречи Нового года Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи подготовил интерактивное, увлекательно-развлекательное  представление «Нюша & Фунтик и все-все-все».

Маленькие гости и их родители попадут в чудесный  мир, где вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Нюшей и Фунтиком отправятся в путешествие по залам музея, побывают в мастерской Деда Мороза и изготовят новогодний сувенир, украсят лесную красавицу, исполнят вокруг неё песни и танцы и получат сладкий приз от сказочных персонажей.

Время представлений:

25 декабря 2018 (вторник) – в 12.00 и 15.00
26 декабря 2018 (среда) –в 11.00 и 15.0027 декабря 2018 (четверг) –   в 12.00 и 15.00
28 декабря 2018 (пятница) –  в 12.00 и 15.00

Билеты можно приобрести в музее (ул. Коммунистическая, д.61).

Цена билета: детский – 400 руб., взрослый – 200 руб.

Предварительные заявки и подробная информация по телефону: 8(8342)480666; 89061603327

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