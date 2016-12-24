В Саранске за год отремонтировали 36 улиц

Рынок труда
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
Студента техникума приговорили к 7 годам неволи за расправу над диджеем
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины