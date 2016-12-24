В Саранске за год отремонтировали 36 улиц

Мэр Саранска Петр Тултаев поручил проанализировать и скорректировать план работ на 2019 год по ремонту жилого фонда, благоустройству дворовых территорий и строительству дорог.

- Понятно, что каждый хочет, чтобы отремонтировали его дом или двор, - говорит Глава столицы Мордовии. - Но по всем видам работ надо исходить из наших финансовых возможностей, а при выполнении благоустройства дворов - советоваться с горожанами. В этом году выполнен большой объем работ по строительству дорог. Отремонтированы все основные дороги на ТЭЦ-2. Люди нас часто там критиковали. Все ведь хотят сегодня и сейчас, но сразу все не сделаешь! Всего в текущем году в Саранске отремонтировано 36 улиц общей протяженностью 33 км.

- Жители улицы Фурманова просят открыть в их районе торговый центр, детский сад и школу, - продолжает тему благоустройства Петр Тултаев. - Что у нас в планах по этой улице?

- На территории, ограниченной улицами Гагарина, Фурманова, проспекта 50 лет Октября и набережной реки Саранки, запланировано строительство двух детских садов на 240 и 160 мест, школы на 850 мест, - доложил заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента строительства Петр Григорькин. - Для этих объектов уже предусмотрены территории под строительство. Запланированы площадки под строительство магазинов шаговой доступности, но строительство крупного торгового центра в том районе невозможно из-за плотной застройки. К тому же рядом есть большой магазин «Спар».

- Люди жалуются, чтобы попасть в магазин, надо улицу переходить, - говорит Петр Тултаев. - Чтобы не было вопросов, с горожанами, проживающими в том районе, нужно встретиться и поговорить. Рассмотрите также возможность открытия магазина местных сельхозпроизводителей. Если сами предприятия этого захотят, предоставьте им такую возможность. А вот строительство новой дороги в период застройки этой части Юго-Запада нецелесообразно. Пока возводятся дома и другая инфраструктура, тратить деньги на дорогу бессмысленно. Но ямочный ремонт там делать необходимо!

Глава Саранска дал поручение сформировать земельные участки на ТЭЦ-2 под строительство многоквартирных домов. А поскольку этот район в ближайшее время получит новую жизнь, градоначальник рекомендовал предусмотреть там и строительство детского сада.