Прокурор потребовал для участника «битвы за любовь» 23 года неволи

Продолжается судебная эпопея по делу 47-летнего юрисконсульта Старошайговской больницы Валерия Гришина. В июне 2016 года под мостом через реку Сивинь мужчина сошелся в смертельной битве за женщину с 29-летним Юрием Чудаевым и тремя его товарищами. Разборка закончилась смертью Юрия Чудаева и его двоюродного брата Алексея. В больницу с ранениями были доставлены приятель Чудаевых - 34-летний полицейский из Подмосковья Юрий Дьяков - и сам Валерий Гришин.

Валерий Гришин в свое время состоял в браке с Натальей Гришиной, супруги воспитывали двух детей. В октябре 2015 года Валерий с Натальей развелись. Детей по решению суда оставили с матерью. «Развелись мы потому, что у нее появился любовник, - рассказывал Валерий Гришин. - Наталья работала директором учреждения социальной защиты населения по Старошайговскому району. Водителем у нее работал Юрий Чудаев. Мне стало известно, что у них с Натальей были романтические отношения. Раньше у нас с Юрием были хорошие отношения. Летом 2015 года они испортились, потому что супруга переехала жить к своему отцу. У нас с ней возникали постоянные ссоры, а Чудаев за нее заступался. За месяц до роковых событий мы с Натальей поссорились, потому что она не отпускала ко мне детей. 19 июня позвонил Юрий Чудаев и стал высказывать претензии в мой адрес, предложил встретиться под железобетонным мостом через реку Сивинь вблизи Старого Шайгова».

«Под мост спустились Юрий Чудаев и еще трое незнакомых мужчин. Двое из них были крупного телосложения. Юрий ударил меня ладонью по щеке, затем ко мне направились остальные спутники Чудаева, - описывал следователю разборку под мостом Валерий Гришин. - В машине у меня был штык-нож, он достался мне от покойного деда. Я взял клинок и стал отмахиваться. Ударил Юрия ножом, как мне показалось, в спину. Один из бугаев подошел ко мне и попытался отобрать нож. Завязалась борьба. Я ударил его ножом в ногу. Увидел, как другой плотный мужчина выстрелил несколько раз в мою сторону, но не попал. Знакомые Юрия повалили меня на землю, я ударил ножом мужчину с пистолетом. Раненный в ногу отобрал у меня нож и отбросил в сторону. После этого он упал и попросил воды. Я присел на плиты моста и увидел, что у меня течет кровь из шеи. Раненный в ногу стал просить помощи и пытался ползти в сторону опоры моста. Я взял мобильный и вызвал «скорую». К тому моменту Юрий Чудаев откинулся назад и лежал на бетонных плитах. До приезда полиции и «скорой» я находился на плитах и не вставал».

Первый суд по делу закончился сенсационно. Фемида решила, что обвинение не предоставило веских доказательств вины Валерия Гришина в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и покушении на убийство. Во время рассмотрения дела адвокату удалось убедить суд переквалифицировать статью «Убийство» на «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». А по обвинению в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, судом дело было прекращено в связи с необходимой обороной.

В итоге Валерий Гришин был признан виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, и получил за гибель двух человек 2 года исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы. Поскольку Гришин находился в следственном изоляторе 1 год и 9 месяцев, содержание под стражей ему было зачтено как отбытое наказание. В итоге мужчина был освобожден от исправительных работ и выпущен на свободу в зале суда. Кстати, на судебном процессе также были заявлены гражданские иски, их предъявляли родственники погибших братьев Чудаевых. Иск супруги Юрия Чудаева был удовлетворен частично - по нему Гришина обязали выплатить 450 тысяч рублей. Что касается иска родственников Алексея Чудаева, суд оставил его без удовлетворения, поскольку дело по эпизоду было прекращено.

Однако прокуратура оказалась недовольна таким приговором районного суда и обжаловала его в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РМ рассмотрела уголовное дело юрисконсульта Старошайговской больницы и отменила приговор, вынесенный в отношении его районным судом. Апелляционная инстанция постановила вернуть дело на новое рассмотрение. Валерий Гришин обвиняется в убийстве, покушении на убийство двух лиц, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В прениях гособвинитель просил суд отправить Гришина в колонию строгого режима сроком на 23 года! Планируется, что суд поставит точку в этом «долгоиграющем» деле в конце ноября.