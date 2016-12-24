В столице Мордовии состоится форум мусульман России

На минувшей неделе в Доме печати республики журналистам рассказали о проведении в столице Мордовии Всероссийского форума «Мусульмане России: гражданская идентичность и современные форматы межкультурного взаимодействия».

«Всероссийский форум пройдёт в Саранске с 31 октября по 3 ноября, - сообщил член общественной платы РМ, муфтий Центрального духовного управления мусульман РМ, директор исламского духовного центра, заместитель председателя правления РНКАТ РМ «Якташлар» Фагим Шафиев. - Программа форума направлена на представление российскому обществу ислама, как созидательной, целостно развитой религии. Цель форума - показать, что российские мусульмане почитают общую историю и культуру населяющих нашу страну народов, актуализировать получение исламского образования в России, способствовать межконфессиональному и межнациональному согласию.

Важные аспекты форума - участие молодёжи и профилактика этнорелигиозных угроз, которые распространяются в молодёжной среде. Также большая роль будет уделена роли семьи в воспитании. Запланирован ряд мероприятий, которые расскажут о нашей самобытной культуре, традициях. Будет представлена и развлекательная тематическая программа».

По словам Фагима Шафиева, к участию в мероприятии приглашены представители органов государственной власти всех уровней, муфтии России, представители традиционного духовенства, зарубежные мусульманские богословы и эксперты из Ирана, Турции, Саудовской Аравии и др.

Сам форум приурочен к открытию нового здания Исламского культурного центра, которое состоится 2 ноября. Согласно архитектурному решению, центр будет содержать три функциональных блока: образовательный, национально-культурный и досуговый. Там разместятся: библиотека с богатым книжным фондом и высокотехнологичным информационным оснащением, музей татарской и мусульманской культуры, многофункциональный конференц-зал, учебные аудитории, площадка раннего развития детей, информационно-издательский центр, центр творческого развития, национальная кухня. «Данный центр не только будет выполнять функцию обрядов, но и станет местом для семейного отдыха, куда можно прийти с семьями, детьми. Потенциал культурного центра должен быть обширным: в планах в том числе и работа со спецконтингентом - социализация осужденных, работа с сотрудниками ФСИН. Там будет предусмотрено место для развлечения и образования детей, помещение для намаза там, конечно, тоже будет», - отметил Фагим Шафиев.

Руководитель проекта «Татар кызы Мордовия - 2018» Камиля Якубаева рассказала о первом в республике конкурсе татарских красавиц: «Нашей задачей является популяризация татарской культуры, обычаев и традиций, привлечение внимания к изучению татарского языка. Кастинг на этот проект прошёл в Саранске в сентябре. Было отобрано 12 участниц от 18 до 35 лет. Они прошли ещё два этапа - исторический (на знание истории народа) и кулинарный. Девушки состязались в умении приготовить татарское национальное блюдо - салму».

Финал конкурса состоится 1 ноября в Государственном музыкальном театре оперы и балета имени Яушева и обещает стать запоминающимся шоу, участие в котором примут не только финалистки, но и приглашённые артисты. Праздник красоты будет представлен в виде театрализованного представления, в ходе которого зрители смогут увидеть элементы татарской свадьбы, полюбоваться женскими и мужскими татарскими костюмами, послушать татарские мелодии и песни. По сюжету гала-концерт покажет цикл становления татарской девушки от рождения до воспитания детей.

«Главная цель нашего конкурса - показать, что в настоящее время татарская женщина имеет высокий социальный статус в обществе», - уточнил Фагим Шафиев.

«Всероссийский форум «Мусульмане России: гражданская идентичность и современные форматы межкультурного взаимодействия» и те мероприятия, которые ему сопутствуют, станут площадкой по противодействию экстремизму и тем негативным радикальным течениям, которые приходят в нашу страну и республику извне. Данные мероприятия будут интересны всем жителям Мордовии», - подвёл итог заместитель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ Альберт Сявкаев.