«Валдо кече - 2018»

С 15 по 18 декабря в Саранске пройдет Межрегиональный детский финно-угорский шахматный турнир

Основная цель межрегионального детского финно-угорского шахматного турнира - создание условий для развития детей посредством шахматной игры, привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям шахматами, выявление одаренных шахматистов, в том числе из числа воспитанников учреждений интернатского типа, содействие развитию и популяризации шахмат в регионах - участниках проекта. Одной из приоритетных задач является содействие устойчивому социально-культурному развитию и укреплению межнациональных отношений финно-угорских народов Российской Федерации и объединение детей разных этносов, этнических групп и социальных статусов.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества «Межрегиональный детский финно-угорский шахматный турнир «Валдо кече» («Светлый кубок») - 2018», предоставленному Фондом президентских грантов, который получило Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».

В рамках проекта предполагается знакомство участников не только с известными отечественными шахматистами, но и с шахматистами разных национальностей и социальных групп. Участниками состязаний станут дети из полных и неполных семей, воспитанники интернатских учреждений, а также инвалиды по слуху. Участие в турнире детей разных социальных групп, когда каждый соревнуется на равных условиях, способствует решению задач успешной социализации подрастающего поколения. Социализация посредством шахматной игры прежде всего решает проблему отвлечения детей от улицы и бесполезного времяпрепровождения в отношении личностного развития. Более того, шахматы во многом способствуют вхождению в мир интеллектуальной культуры, стимулируя аналитическую деятельность.

Реализация мероприятий проекта позволит распространить позитивный опыт веры в то, что безвыходных положений не бывает, и в шахматной игре, так же как и в жизни, всегда можно найти верное решение.

В регионах России пройдут подготовительные занятия и отборочные состязания по шахматам с ребятами, которые примут участие в финальной части проекта.

Заключительные мероприятия пройдут с 15 по 18 декабря в столице Мордовии. Состоятся сеанс одновременной игры, блиц-турнир и соревнования, где определится команда-победитель.

Кроме того, с целью повышения квалификации в Саранске пройдет обучающий семинар для тренеров команд, педагогов школ и учреждений дополнительного образования детей, по итогам которого участники получат именные сертификаты. Лектором выступит сертифицированный мастер-международник по шахматам.