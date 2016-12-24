Сиделец Дубравлага призывал воевать за террористов

Сотрудники УФСБ РФ по РМ во взаимодействии с УФСИН РФ по РМ пресекли преступную деятельность 21-летнего Марка Семченко - последователя исламской радикальной идеологии, отбывающего наказание в исправительной колонии № 12 в поселке Молочница в Зубово-Полянском районе. Уроженец краснодарского города Кропоткин публично призывал к терроризму, убеждал единоверцев ехать в Сирию воевать на стороне экстремистских банд формирований ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры.

В мордовской колонии Марк Семченко умудрился купить у одного из сидельцев мобильный телефон. Продавец выходил на свободу с чистой совестью, а потому расстался с гаджетом со спокойной душой. Семченко закачал туда из интернета ролики с призывами сторонников запрещенных организаций ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры воевать с неверными. Марк показывал такое видео единоверцам и убеждал, что после освобождения из колонии они должны отправиться в Сирию и встать под черные флаги экстремистов. Семченко побуждал окружающих к ненависти и вражде к тем, кто исповедует другие религии или неправильно трактует ислам.

Вскоре о пропаганде терроризма и вовлечении в ряды бандформирований стало известно сотрудникам УФСБ и УФСИН. В отношении ярого приверженца радикального ислама 8 февраля и 22 марта этого года следственным отделом УФСБ РФ по РМ возбуждено два уголовных дела по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета».

Однако даже после этого Семченко не остановился и продолжил распространять экстремистскую идеологию среди заключенных. 24 июля Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом CУ СК РФ по РМ в отношении Семченко возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Приговором Приволжского окружного военного суда Марк Семченко признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

До того, как Марк Семченко попал в колонию в Мордовии, он уже в юном возрасте являлся пособником «Ауховской» бандгруппы, действующей на территории Республики Дагестан. Члены этой банды принесли присягу на верность лидеру Исламского Государства Абу Бакру аль Багдади.

Семченко увлекся идеями радикального ислама в 15 лет. Учился в медресе в Нальчике, затем окончил исламский университет. Взял мусульманское имя Мансур. В Нальчике парень примкнул к радикалам. Совместно с членами «Ауховской» бандгруппы планировал совершить ряд резонансных преступлений, после чего выехать в Сирию для вступления в международную террористическую организацию. В сентябре 2015 года 18-летний Семченко снял в Кропоткине конспиративную квартиру для проживания членов банды, хранения оружия и взрывчатых веществ. Затем сообщил членам банды, что в городе есть пивной магазин, который можно ограбить. Марк попросил дать ему оружие, чтобы отправиться на дело. В начале октября 2015 года активный член подполья Сергей Катунцев выехал из Дагестана в Кропоткин и передал Семченко оружие. По пути он был задержан работниками правоохранительных органов и впоследствии осужден. В ходе обыска в доме Семченко следствием было обнаружено взрывное устройство - граната РГД-5.

Кроме того, в 2014 году Семченко, используя компьютер, разместил на личной странице под вымышленным именем Мансур Аль-Черкасси в одной из социальных сетей 4 видеофайла, направленные на разжигание ненависти и вражды по признаку национальности и отношения к религии, которые признаны экстремистскими и запрещены к распространению.

30 июня 2016 года Кропоткинский городской суд Краснодарского края признал Марка Семченко виновным по нескольким статьям УК: «Возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и отношения к религии», «Пособничество и участие в незаконном вооруженном формировании», «Приготовление к разбою» и «Незаконное хранение взрывного устройства». Фемида приговорила парня к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.