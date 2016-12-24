Кадастровый инженер – кто он?

Социум

Оформлению  недвижимости  в  собственность  всегда  предшествует  ее  кадастровый  учет,  или,  другими словами,  внесение  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости  сведений  о  технических характеристиках объекта, его границах или факте его уничтожения. Кадастровый учет, в свою очередь, неразрывно связан с подготовкой специальных документов  - межевого плана, технического плана или  акта обследования. И только кадастровый  инженер способен компетентно выполнить  работу  по  подготовке  таких  документов. 

Кадастровый инженер - самостоятельный участник земельно-имущественных отношений, чаще всего работающий  в  той  или  иной  кадастровой  компании.  Каждый  кадастровый  инженер  должен  иметь действующий квалификационный аттестат и являться членом любой из существующих саморегулируемых организаций, сокращенно СРО.

Специальный  сервис  "Реестр  кадастровых  инженеров" на  сайте  Росреестра позволяет  по  фамилии,  имени  и  отчеству  изучить "историю"  кадастрового  инженера:  количество  выполненных  им  работ  и  принятых  решений  об  отказе,  а также номер квалификационного аттестата и наименование СРО.

Кадастровый инженер должен сопровождать своего клиента на всех этапах оформления недвижимости: от подготовки межевого плана (в случае с земельным участком), технического плана (в случае с помещением, зданием, сооружением и другими объектами капитального строительства) или акта обследования (в случае уничтоженного объекта недвижимости) до получения положительного решения от регистрационного органа.

"Правила"  взаимодействия  с  кадастровым  инженером  гласят,  что  прежде  чем  оплачивать межевание  или вносить  предоплату,  необходимо  обязательно  заключить  договор  подряда  и  внимательно  его  изучить.  В договоре должно быть указано, что результатом качественного выполнения услуги является факт внесения сведений  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости  (ЕГРН),  а  не  передача  заказчику подготовленных  документов. 

Работу  кадастровых  инженеров  контролирует  то  СРО,  членом  которой  является  конкретный  кадастровый инженер.  Таким  образом,  все  замечания  к  его  работе  необходимо  направлять  не  в  Федеральную кадастровую палату, а в СРО, узнать контакты которого можно с помощью Реестра кадастровых инженеров на сайте Росреестра.

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