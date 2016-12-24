Кадастровый инженер – кто он?

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Оформлению недвижимости в собственность всегда предшествует ее кадастровый учет, или, другими словами, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о технических характеристиках объекта, его границах или факте его уничтожения. Кадастровый учет, в свою очередь, неразрывно связан с подготовкой специальных документов - межевого плана, технического плана или акта обследования. И только кадастровый инженер способен компетентно выполнить работу по подготовке таких документов.
Кадастровый инженер - самостоятельный участник земельно-имущественных отношений, чаще всего работающий в той или иной кадастровой компании. Каждый кадастровый инженер должен иметь действующий квалификационный аттестат и являться членом любой из существующих саморегулируемых организаций, сокращенно СРО.
Специальный сервис "Реестр кадастровых инженеров" на сайте Росреестра позволяет по фамилии, имени и отчеству изучить "историю" кадастрового инженера: количество выполненных им работ и принятых решений об отказе, а также номер квалификационного аттестата и наименование СРО.
Кадастровый инженер должен сопровождать своего клиента на всех этапах оформления недвижимости: от подготовки межевого плана (в случае с земельным участком), технического плана (в случае с помещением, зданием, сооружением и другими объектами капитального строительства) или акта обследования (в случае уничтоженного объекта недвижимости) до получения положительного решения от регистрационного органа.
"Правила" взаимодействия с кадастровым инженером гласят, что прежде чем оплачивать межевание или вносить предоплату, необходимо обязательно заключить договор подряда и внимательно его изучить. В договоре должно быть указано, что результатом качественного выполнения услуги является факт внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а не передача заказчику подготовленных документов.
Работу кадастровых инженеров контролирует то СРО, членом которой является конкретный кадастровый инженер. Таким образом, все замечания к его работе необходимо направлять не в Федеральную кадастровую палату, а в СРО, узнать контакты которого можно с помощью Реестра кадастровых инженеров на сайте Росреестра.
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
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