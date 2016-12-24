Программа торжественных мероприятий в Саранске, посвященных Дню народного единства

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4 ноября 

7.45 – 9.45 – Божественная Литургия (Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова)

9.45 – 10.15 – Благодарственный молебен (Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова)

11.00 – Возложение цветов к монументу «Навеки с Россией» (площадь Дружбы народов)

11.15 – «МЫ ЕДИНЫ!» - гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия (сцена у центрального входа в Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина)

 

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