Программа торжественных мероприятий в Саранске, посвященных Дню народного единства

«Ночь искусств» наступит 4 ноября
Соцопросы показывают, что люди стали чаще ходить в музеи и театры. Это касается не только Первопрестольной, но и Саранска. Те, кто не могут найти...
4 ноября
7.45 – 9.45 – Божественная Литургия (Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова)
9.45 – 10.15 – Благодарственный молебен (Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова)
11.00 – Возложение цветов к монументу «Навеки с Россией» (площадь Дружбы народов)
11.15 – «МЫ ЕДИНЫ!» - гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия (сцена у центрального входа в Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина)
Соцопросы показывают, что люди стали чаще ходить в музеи и театры. Это касается не только Первопрестольной, но и Саранска. Те, кто не могут найти...
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