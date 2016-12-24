«Я услышал хруст костей»

Студента техникума приговорили к 7 годам неволи за расправу над диджеем

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 17-летнему студенту Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности Ивану Накидкину (здесь и далее имена и фамилии несовершеннолетних изменены). Парень обвинялся в расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. Юнец утверждал, что избил мужчину в приступе праведного гнева, тот якобы предложил ему вступить в половые отношения за 100 рублей.

Кража, угон, грабеж и проблемы с алкоголем

Иван Накидкин жил с родителями на Светотехстрое в одном из домов по ул. Победы. Его мать трудится продавцом в магазине, а отец часто сидит без работы. Накидкин окончил 9 классов и в сентябре прошлого года поступил в Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности. Молодой человек занимался рукопашным боем и частенько совершал ночные променады по Саранску, нередко с криминальными намерениями. В 17 лет Иван уже обзавелся не лучшим взрослым багажом пристрастий - сигареты, выпивка, мелкие кражи. Причем с алкоголем у парня возникли по-настоящему большие проблемы - он состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «психическое и поведенческое социализированное расстройство в результате употребления алкоголя».

Студента техникума хорошо знают и в отделе по делам несовершеннолетних в УМВД по Саранску. В прошлом году Ленинский суд Саранска осудил его за кражу и покушение на угон. В сентябре прошлого года парень вместе с двумя приятелями среди ночи разбил окно в продуктовом магазине «Южанка» на улице Гагарина и вынес оттуда продуктов и напитков на 3,5 тысячи рублей. А годом ранее юнцы вскрыли на Юго-Западе две машины («Нива» и «семерка») и попытались угнать, но им не хватило опыта. Суд приговорил несовершеннолетних преступников к условному сроку. Однако уже через три дня после приговора Накидкин с приятелем под алкогольными парами отправился на очередное дело. Среди ночи они избили мужчину и отобрали у него деньги и мобильный телефон. За это парень получил небольшой, но уже реальный срок.

Эксперты зафиксировали на теле жертвы более 80 телесных повреждений!

В очередную криминальную историю студент техникума попал в марте этого года. 13 марта в квартире дома № 66 по улице Полежаева был обнаружен труп хозяина жилища Алексея Земскова - бывшего диджея и ведущего саранских ночных клубов. На теле погибшего были многочисленные следы побоев, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Всего эксперты зафиксировали у диджея более 80 телесных повреждений! Первыми забили тревогу соседи Земскова снизу. Из квартиры Алексея на соседей лилась вода, однако дверь никто не открывал. Вскрывать жилище пришлось с помощью аварийной службы, на эту процедуру пригласили отца Алексея Земскова. Еще в прихожей родитель наткнулся на лежавшего на полу избитого сына. К тому моменту он был уже мертв.

Соседи рассказали, что в квартире у Земскова часто собирались шумные, пьяные компании, и 9 марта у Алексея гуляло много людей. Из жилища доносились шум, крики и звуки ломающейся мебели. Соседи даже звонили в квартиру Земскова и просили вести себя тише. После 23 часов компания разошлась, и наступила тишина.

Оперативники республиканского МВД во взаимодействии с сотрудниками СКР по РМ задержали подозреваемого в смертельной расправе в тот же день, когда был обнаружен труп. Им оказался на тот момент еще 16-летний студент техникума Иван Накидкин. Юнец признался, что швырнул в жертву пуфик, а затем ударил по голове спинкой металлического стула. Однако утверждал, что бил Земскова не он один.

«Давай накуримся, и после этого я тебя вы…у за 100 рублей»

«9 марта в 12 часов я встретился на Юго-Западе со своими друзьями Вадимом Кузиным и Дмитрием Шариковым, - рассказал правоохранителям Иван Накидкин. - У меня было 100 рублей, мы взяли коктейль и выпили в подъезде дома по ул. Энгельса. Потом перешли к коньяку, который я принес с собой. Вскоре к нам присоединился еще один друг, Андрей Мамин. Примерно в 18 часов он предложил поехать в гости к его знакомому Алексею Земскову и продолжить застолье у него. Земскова раньше я не знал. Андрей сказал, что он живет по ул. Полежаева, 66.

Мы согласились, но, перед тем как отправиться в гости, решили запастись алкоголем. С Шариковым мы зашли в магазин «Магнит» и украли оттуда две бутылки водки «Русский Стандарт» 0,7 литра и 6 бутылок вина объемом 0,7 литра (название я не запомнил). Затем мы поехали к Земскову. Дверь нам открыл хозяин, на вид ему было около 30 лет. Алексея сильно трясло, наверное, он был с похмелья. Земсков дома был один. Он пригласил нас на кухню и сразу же достал стаканы, в которые тут же разлили водку. Не пил только Шариков, он вообще не пьет алкоголя.

Через 15 минут после нашего прихода к компании присоединился еще один человек по имени Амир. С ним я знаком не был. Потом подошел знакомый мне Николай Липкин. К 9 часам вечера Земсков сильно опьянел. К тому времени гости вели себя по-хозяйски, разбрасывали вещи, мусорили. Время от времени Земсков ложился спать, потом просыпался, выпивал и снова засыпал. К 10 часам вечера кончилось спиртное. Липкин нашел в квартире декоративную саблю и предложил продать ее в ломбарде, а на вырученные деньги купить еще выпивки. С Николаем мы отправились в ломбард, правда, там саблю покупать отказались, пришлось вернуться в квартиру...

Я пошел в ванную, где снял с себя испачканное белье и бросил в стиральную машину. Потом включил кран в душевой кабине, чтобы набрать воды, и пошел за стол. Я забыл про кран, и вода продолжала течь. Мы сидели на кухне, разговаривали на различные темы. Я пошел за сигаретами и заметил, что ванная комната заполнена водой из-за открытого крана. Я сразу взял в ванной какую-то тряпку и стал вытирать воду. В ванную зашел Земсков. Не говоря ни слова, он схватил меня за шею и стал сжимать. Я его спросил, что он делает. «Если ты хоть пикнешь, я тебя придушу», - услышал я в ответ. В это время Алексея окликнул Амир. Земсков повернулся, а я ударил его кулаком в челюсть. Алексей ослабил хватку, и я вырвался...

Земсков из ванной прошел в комнату, где его кулаком в грудь ударил Липкин. От удара Алексей упал на пол. Сказал Земскову, чтобы ложился спать, так как он пьяный и неадекватный. В ответ на это Алексей сказал: «Давай накуримся, и после этого я тебя вы…у за 100 рублей». Меня очень обидели эти слова, таким предложением он унизил меня перед друзьями. Решил наказать Земскова за оскорбление. Алексей лежал на спине, прислонившись головой к дивану. Подошел к нему и четыре раза ударил кулаком по лицу. Затем Липкин стал бить его ногами, нанес не менее 10 ударов. Кроме того, Николай прыгнул ногами Алексею на спину, я услышал хруст костей. Амир обхватил меня руками и оттащил от Земскова.

Вскоре в дверь квартиры кто-то позвонил, и Амир пошел открывать. Через несколько минут он вернулся в комнату и сказал, что приходил сосед снизу и просил не шуметь. Мы собрались и ушли из квартиры Земскова. Я слышал, как Алексей закрыл за нами дверь. Уже позже Шариков рассказал мне, что видел, как перед уходом Амир раз пять ударил ногами по голове лежащего на полу Земскова, однако сам я этого не видел...».

«Земсков был сильно пьян и неадекватен»

Ученик одной из саранских школ 15-летний Дмитрий Шариков рассказал следователю свою версию рокового вечера. По словам парня, алкоголь он не употребляет, но для друзей умыкнул из «Магнита» две бутылки водки и пять бутылок вина (еще одну украл Накидкин). Семь бутылок (!) Шариков умудрился спрятать себе под куртку.

«Когда мы приехали к Земскову, вид у него был очень странный, он трясся с похмелья или его ломало после наркотиков, - рассказал правоохранителям Шариков. - Друзья выпивали с Алексеем, в квартиру приходили другие люди - парень по имени Амир, Николай Липкин и другие. К 9 часам вечера Земсков был сильно пьян и неадекватен.

Время от времени он то всех выгонял, то говорил, чтобы все оставались у него дома. Его было тяжело понять, но конфликтов никаких не происходило. Все, кроме меня, были пьяны и вели себя плохо - раскидывали по квартире разные вещи. Земсков периодически то ложился спать на диван, то засыпал, сидя возле дивана или на полу.

К 10 вечера Накидкин и Липкин пошли за спиртным, но через 20 минут вернулись ни с чем. У кого-то из них в руках был сувенирный меч, принадлежащий Земскову. Для чего они его брали с собой, я не знаю. Накидкин рассказал мне, что недавно вместе с Липкиным они убегали от полиции, и он случайно испачкал себе трусы. Иван закинул их в стиральную машину и снова присоединился к застолью».

«Послышался хруст позвоночника»

«Когда Земсков спал, Накидкин нашел баллончик с красной краской и покрасил лысую голову пьяного Алексея. Для чего он это сделал, я не знаю, - заявил Дмитрий Шариков. - Еще хочу сказать, что я не видел, чтобы кто-то засовывал в трусы Земскова бутылку, а также пытался его спящего кормить пельменями. Я зашел в ванную и заметил, что слив воды из стиральной машины шел в душевую, которая на тот момент заполнилась водой, та стала течь на пол. Я позвал Накидкина и сказал, чтобы он вытирал воду. Иван схватил полотенца, какое-то пальто и стал вытирать пол. Вскоре в ванную зашел Земсков, и я услышал крик Ивана: «За что?». Алексей схватил Накидкина двумя руками и держал за шею. Иван ударил Земскова по лицу, мы оттащили их в стороны. Сильно пьяного Алексея отвели в комнату и положили на диван.

Около 11 вечера Накидкин предложил Земскову выпить, но Алексей отказался и в ответ предложил за 100 рублей заняться с ним сексом. Ивану это не понравилось, и он стал бить Земскова кулаком по лицу. Алексей пытался прикрываться руками, потом упал на диван животом вниз так, что тело было на диване, а ноги на полу. Липкин, не говоря ни слова, быстро подбежал к Земскову и два раза прыгнул ногами на его спину, послышался хруст позвоночника. Алексей стал переворачиваться с живота на спину и сползать с дивана. Тогда Липкин снова ударил его, но уже кулаком в грудь. Потом пришел сосед снизу и пожаловался на шум. Амир сказал, чтобы все собирались и уходили из квартиры. Перед уходом я подобрал лежавший на полу телефон Земскова и забрал с собой…».

Приговором 17-летнему студенту Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности Ивану Накидкину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор суда в законную силу не вступил.

Алексей Николаев