«Штрафники»

Попытка белозерцев дать крупную взятку гаишнику обернулась тюрьмой

В Лямбирском суде вынесен приговор по делу о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела ГИБДД по РМ Ринату Мангутову. Полицейский отказался от мзды и сдал тех, кто хотел его подкупить, коллегам из регионального УФСБ. Перед законом предстали - уроженцы ромодановского села Белозерье: 33-летний коммерческий директор сельхозпредприятия «Ичалки» Фаиль Салихов, 34-летний безработный Ильдар Кадеев, 61-летний Ряис Асаинов и 45-летний директор предприятия «Альфа» Наиль Салихов. В зависимости от роли каждого из обвиняемых им пришлось отвечать за «Покушение на дачу взятки через посредника в крупном размере» и «Покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере».

Закрыть глаза на миллионный штраф

Фаиль Салихов - сын Рафика Салихова, долгое время возглавлявшего значимое для всей республики предприятие «Мордовавтодор». Не так давно и сам Фаиль Салихов встал у руля довольно успешного сельхозпредприятия - ЗАО «Ичалки». Но вот незадача, во время сбора урожая КамАЗы аграриев перевозили свеклу и периодически нарушали Правила дорожного движения - ездили с перегрузом, без пологов и различных разрешений. Сотрудники Ичалковской ГИБДД все нарушения фиксировали, на предприятие «Ичалки» как на юридическое лицо был наложен штраф в размере более 1 млн рублей. Салихову такой поворот событий не понравился, и он вместе с товарищем Ильдаром Кадеевым решил договориться с начальником местного отдела ГИБДД Ринатом Мангутовым неофициально. (Здесь стоит напомнить, что Мангутов был одним из свидетелей по громкому коррупционному делу бывшего начальника УГИБДД по РМ Александра Шелудякова).

Житель Белозерья Ильдар Кадеев официально числился безработным, хотя и позиционировал себя как заместитель Салихова. Но фактически по документам он вообще не работал на ЗАО «Ичалки». При этом безработный Кадеев разъезжал по Мордовии на шикарной иномарке «БМВ 730» 2014 года выпуска стоимостью около 5 миллионов рублей. А еще Кадеев известен своими громкими протестными выступлениями по теме ношения платков в Белозерской школе. На Yotube даже есть соответствующий ролик с его участием.

Изначально с Мангутовым пытался договориться как раз Ильдар Кадеев. Но как только начальник районного отдела ГИБДД услышал про деньги, тут же выпроводил визитера из своего кабинета. Однако люди Салихова не успокоились и продолжили искать подходы к Мангутову, ведь они, судя по всему, руководствовались одним принципом - все в этом мире покупается и продается.

«Татарин с татарином всегда договорится»

Выходы на строптивого гаишника решили искать через общих знакомых. Таковым оказался 44-летний житель Саранска Наиль Салихов - мужчина доводится дальним родственником Фаилю Салихову. Наиль является директором фирмы, которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и сельскохозяйственными кормами. Именно он организовал встречу Фаиля Салихова и Рината Мангутова. Но сам руководитель сельхозпредприятия деньги передавать не решился и отправил договариваться с начальником районной ГИБДД отца одного из своих подчиненных - торговца мясом Ряиса Асаинова.

В ходе беседы Асаинова с начальником районной ГИБДД то и дело звучало: «Мы, татары, должны жить дружно», «татарин с татарином всегда договорится». А потом Асаинов и вовсе заявил: «Будешь получать от нас милостыню - каждый квартал будем платить тебе деньги. За это нас не трогай, и все у нас будет хорошо». Мангутов взял время на размышление, а сам обратился в УФСБ по РМ с заявлением о том, что ему хотят дать взятку. В результате последующие встречи начальника районной ГИБДД происходили под контролем оперативников спецслужбы.

Дату новой деловой встречи Асаинов и Мангутов определили на 31 января. Она происходила на 15 км трассы Саранск - Б. Игнатово в Лямбирском районе близ Александровской горы. Посредник сильно конспирировался - менял место, постоянно спрашивал, нет ли слежки и т.д. Только когда убедился, что рядом никого нет, остановил автомобиль и вручил взятку Мангутову. Подполковник от мзды отказался, проявил мужество, схватил Асаинова за куртку и стал удерживать до приезда сотрудников ФСБ. В тот же день были задержаны и другие участники коррупционной операции - подельники Асаинова Фаиль Салихов, Ильдар Кадеев и Наиль Салихов.

«Обещали отблагодарить за услугу»

«В сентябре 2016 года ко мне на прием записался Ильдар Кадеев, - рассказал в суде начальник ОГИБДД ММО МВД «Ичалковский» Ринат Мангутов. - Я знаю его, поскольку не раз видел на дороге, но раньше с ним не общался. В беседе он просил меня посодействовать в том, чтобы на автомобили предприятия «Ичалки» сотрудники Госавтоинспекции не составляли протоколы за нарушение перевозки грузов, в том числе крупногабаритных, за загрязнение дорожного полотна, нарушение технического и медицинского осмотров и т.д. По нарушениям выносились крупные штрафы 50, 100, 400 тысяч рублей… Штрафов было много. Всего на сумму около 1 миллиона рублей. Кадеев обратился ко мне от имени директора Фаиля Салихова. Я ему сказал, что сотрудники ГИБДД не будут составлять протоколы, если водители предприятия будут соблюдать все требования. После этого визита Кадеева я сообщил об этом своему куратору из ФСБ, сказал, что, возможно, мне будут предлагать взятку…

Через месяц ко мне на прием записался знакомый Наиль Салихов. Он также стал просить не составлять материалы на «Ичалки», обещал, что за услугу меня отблагодарят. Но я ему заявил: «Не будете нарушать - не будем штрафовать». Наиль сказал, что его родственник Фаиль Салихов хочет со мной познакомиться. Назначили встречу в Саранске около спорткомплекса «Мордовия». В назначенное время я подъехал к спортсооружению на служебной машине. На переднее пассажирское место сел Наиль, а на заднее - Фаиль. Они снова попросили меня не составлять протоколы за нарушения, допущенные «Ичалками». Фаиль говорил, что штрафы слишком большие, и просил оказать содействие. За это он обещал отблагодарить. Под словом «отблагодарить» я понял, что он хочет дать мне взятку. Я объяснил, что дача взятки должностному лицу карается законом.

После этой встречи я снова пошел в УФСБ по РМ и написал заявление о покушении на дачу взятки… В начале 2017 года мы встретились с Фаилем Салиховым, разговаривали на крыльце отдела ГИБДД в Кемле. Он опять завел разговор о снижении штрафов за нарушение правил перевозки опасных грузов. Штраф за это нарушение составил 400 тысяч рублей. Я объяснил, что никаких снисхождений делать не собираюсь. Он уехал.

Вечером 28 января 2017 года мне позвонил Ряис Асаинов и попросил о встрече. Договорились встретиться возле заправки на Лямбирском шоссе в Саранске».

«Асаинов дал мне пачку денег и хотел уйти»

«Асаинова я знал раньше, - продолжает Мангутов. - Он постоянно ездил в Ичалковский район на регистрацию. Мы встретились, Асаинов сел ко мне в машину, сказал, что от Фаиля Салихова. Собеседник объяснил, что на «Ичалки» наложены очень большие штрафы. Просил самые большие штрафы снизить, а на другие закрыть глаза. Я ответил, что ни на что не собираюсь закрывать глаза. Асаинов вышел из машины и уехал. Через день он позвонил, снова просил встретиться. Я был у сестры в Пензятке. Ряис подъехал туда и снова стал просить за Фаиля Салихова. Я отказался содействовать. Сел в машину и поехал в Ичалки. Асаинов ехал за мной. Около села Александровка на трассе он посигналил мне дальним светом, я остановился и вышел из машины. Асаинов подошел ко мне, дал взятку - пачку денег - и хотел уйти, но я схватил его за куртку и спросил: «Вы предложили мне взятку? От чьего имени?». Асаинов испугался, стал плакать, упал на колени и стал просить: «Я не хотел. Не сажай меня, я уже старый!». Деньги, которые я держал в руке, унесло ветром и разбросало рядом с машиной. Через пару минут подъехали сотрудники УФСБ по РМ и задержали Асаинова».

Во время допроса Мангутова в суде разгорелся скандал. Оказалось, что гаишник при даче показаний пользовался записями, схожими с протоколом его допроса на следствии. Едва об этом стало известно адвокатам, свидетель быстро порвал записи, но окончательно «утилизировать» не успел. «Я для себя выписал статьи нарушений, просто наизусть я их все не помню», - говорил Мангутов. Адвокаты настояли на том, чтобы Мангутов передал порванные бумаги судье, а затем защитникам. Бумагами оказалась копия протокола допроса гаишника. В дальнейшем на вопросы адвокатов Ринат Мангутов отвечал примерно так: «Да», «Нет», «Не помню», «Не знаю».

«Перепиши акции на моего сына, Фаилю они уже ни к чему»

В суде Салихов и компания уверяли, что история со взяткой не что иное, как провокация, и давать взятку никто не собирался. На процессе Фаиль Салихов рассказал: «Раньше владельцем предприятия являлся мой отец Рафик Салихов. Однако в 2015 году он умер. Мне пришлось брать бразды правления предприятием «Ичалки» в свои руки. Я провел аудит и выяснил недостачу на фирме в 10 млн рублей. Подозрения пали на бывшего управляющего компанией Александра Муромцева, которого в свое время нанял отец. Позже он сделал его еще и одним из акционеров предприятия - передал ему четверть акции».

Фаиль Салихов стал принимать все управленческие решения самостоятельно, якобы бывшему управляющему это не понравилось, начались разногласия. Более того, Салихов полагает, что Муромцев стал вставлять палки в колеса.

«У нашего предприятия начались проблемы с сотрудниками Госавтоинспекции, - рассказал Фаиль Салихов. - Гаишники стали останавливать наши КамАЗы со свеклой и штрафовать. Считаю, что большинство штрафов выписывались незаконно. Хотя до этого проблем с сотрудниками ГИБДД у нас никогда не было. Не исключаю, что возникли они из-за Муромцева, который находится в хороших отношениях с руководством районной ГАИ. На фирму наложили штрафов более чем на миллион рублей. Предприятие могло разориться. Стали думать, что делать, решили пообщаться с начальником районного ГАИ, хотели решить вопрос миром, но давать взятку никто не хотел. Считаю, что со стороны правоохранительных органов имела место провокация.

На мой взгляд, это было сделано для того, чтобы захватить мое предприятие. Когда я находился в следственном изоляторе, к моей матери пришел Муромцев и просил переписать акции на его сына. «Фаилю они все равно ни к чему, он теперь надолго уедет!» - заявил визитер. Мать, конечно же, ничего переписывать не стала…

Понимаю, что меня никто не оправдает, прошу лишь суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, ведь у меня жена, двое детей, и скоро родится третий».

Приговор

Прокурор настаивал на том, чтобы подсудимые отправились в места не столь отдаленные надолго. Гособвинитель просил, чтобы суд приговорил Фаиля Салихова к 8 годам неволи, Ильдара Кадеева - к 6 годам, Наиля Салихова - к 5 годам и 6 месяцам, Ряиса Асаинова - к 5 годам колонии.

Однако суд вынес свое решение и приговорил директора предприятия «Ичалки» Фаиля Салихова к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его соучастникам - Ильдару Кадееву, Наилю Салихову - дали по 5 лет колонии общего режима, Ряису Асаинову - 3 года и 6 месяцев неволи. Приговор суда в законную силу не вступил.

Алексей Николаев