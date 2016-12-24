Председатели домов отстояли свою правоту в суде

Легко ли быть председателем дома? На этот вопрос каждый сможет ответить сам. Одни предпочитают просто приносить жильцам квитанции по квартплате и, доверяя управляющей компании, подписывать все акты выполненных работ. Другие вкладывают в работу всю душу и время - следят в доме за порядком, стараются сделать все, чтобы минимизировать плату за пресловутые общедомовые нужды, контролируют работы и добиваются того, чтобы управляющая компания следовала условиям договора. Сегодня «ВС» расскажет о двух таких председателях, людях, которым не все равно, как обслуживают их дом. И именно это довело их до суда.

«Мы не хотим платить деньги просто так!»

- Я 5 лет работаю председателем ТСЖ, - рассказывает Наталья Тужилкина, председатель ТСЖ «Вера» по проспекту 70 лет Октября, дом 110. - ГУК «Октябрьский» подал 3 иска к нашему ТСЖ в Арбитражный суд. Все иски - по поводу списания денежных средств с лицевого счета нашего ТСЖ по содержанию дома. Разногласия у нас в том, что ГУК применяет более завышенные объемом тарифы, нас это не устраивает. Мы пишем акт разногласий, на который не получаем ответа. Объем работ мы устанавливаем на собрании собственников, план работ принимаем ежегодно, указываем их перечень и периодичность. Это касается и текущего ремонта. Сначала управляющая компания списывала деньги с помощью созданных комиссий, в которые входили представители администрации, домоуправления и какого-либо собственника. Однако председатель ТСЖ по проспекту 70 лет Октября, дом 79, Надежда Цыбисова была против такого списания и подала заявление в прокуратуру. Прокуратура прислала решение, согласно которому нельзя создавать подобные комиссии для списания средств. Тогда представители управляющей компании, ссылаясь на Жилищный кодекс, подходили за подписью к любому собственнику. Например, подходит мастер к дому, ловит любых трех собственников и говорит: «Подпишите бумагу о том, что уборщица убирается, а дворник метет. А то ваш домком такая-сякая не подписывает…». И люди, зная, что в доме убираются, подписывают. Но, позвольте, если на уборщицу списывается 16-17 тысяч, а получает она на руки 3800, куда идут остальные деньги?! Мы не хотим платить деньги просто так, ни за что! Мы платим конкретно дворнику, уборщице и человеку, который выкатывает мусорную корзину, в пределах 18-19 тысяч. А списывается от 27 до 31 тысячи рублей! Такая сумма предъявляется по акту ежемесячно! На наши акты разногласий мы получаем пространные ответы, ни разу не было соглашения к акту разногласий, что было бы юридически грамотно. В итоге запретили и обычных собственников привлекать к подписям в актах выполненных работ. После этого управляющая компания подала в суд, это было еще в прошлом году. У нас было 9 судебных заседаний по трем исковым заявлениям! Благодаря Центру общественного контроля в сфере ЖКХ нам удалось все выиграть. Без Центра я даже не знаю, как бы нам это удалось! В суде действительно нужна хорошая юридическая поддержка. В последнем иске судья просто отказала.

- По моему дому была применена неправильная расценка по промывке систем отопления, - говорит Надежда Цыбисова. - Я отказалась подписывать такие акты, и управляющая компания подала на меня в суд, отстаивая свои расценки. Дело в том, что управляющая компания даже не пытается обосновать эти суммы! Вот решили они снять с дома, например, 46 тысяч за промывку - и все! Но есть 139-е Постановление Минстроя, где даны нормативы для проведения данной работы: сколько человек и сколько времени должны проводить эти работы. Но управляющая компания это игнорирует. В суде мы доказывали это несоответствие. Мы показывали акт выполненных работ, график промывки, в котором указано, что работы проводил 1 слесарь в течение 2 дней. Прием промывки и опрессовки дома принимал специалист «СаранскТеплоТранса» - это еще один день. Но мне предъявили акт, что работы шли 17 дней! Вот с таким положением дел мы были несогласны и именно с этим и боролись! Юрист Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Абрамов Николай Александрович оказал хорошую помощь в юридических вопросах. Я хотела бы от себя лично поблагодарить Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РМ в лице директора Кливера Алексея Викторовича и всех его сотрудников за помощь и поддержку. По всем вопросам, с какими бы ни обращалась, мне давали исчерпывающую информацию, оказывали помощь. Они также поддерживали меня в Арбитражном суде и в прошлом году, и в 2018-м году. Суды мы выиграли!

Дом другой - проблемы те же

- Сейчас мы пытаемся прийти к общему знаменателю, - продолжает Наталья Тужилкина. - Надо как-то договариваться, однако проблемы у нас такие же, как в доме Надежды Цыбисовой. Например, промывку и опрессовку нам оценили в 46 тысяч, в то время как реально она стоит максимум 18 тысяч! Я даже пыталась проверить, насколько эта опрессовка реальна - в какое время она проходит и сколько человек участвуют, что задействованы в этом. Как правило, управляющая компания вешает объявление, что такого и такого-то числа (обычно это два дня) будут проходить промывка и опрессовка теплосетей. Я караулю в указанный день - никого нет, второй день - то же самое. Звоню главному инженеру, интересуюсь, когда все-таки будет промывка в нашем доме, поскольку хочу посмотреть, сколько человек будут ее проводить и как долго она будет длиться по времени. На что он мне отвечает, что ее уже проводили на прошлой неделе, а объявление повесили просто так! Они даже не дают зафиксировать эти работы! А без этого трудно доказать, кто в этом случае прав, кто виноват.

В актах управляющая компания пишет, что промывка длилась чуть ли не 28 дней! Ведь чтобы списать 46 тысяч, они увеличивают количество человекочасов! У меня и прошлогодний акт не подписан, и акт этого года. Эти акты так и находятся в подвешенном состоянии…

Чьи интересы отстаивает управляющая компания?

- И еще такой момент, - отмечает Надежда Цыбисова. - Управляющие компании должны защищать интересы жильцов, но по факту они почему-то отстаивают интересы подрядчика! Это хорошо, что у нас была бесплатная поддержка со стороны Центра общественного контроля. К тому же меня в суде поддерживали другие председатели домов - Валентина Ведяшкина, Людмила Новикова. Без них я была бы ноль - Ведяшкина по образованию юрист, Новикова - экономист, их помощь тоже была большой! С управляющей компанией один председатель просто не справится! На стороне управляющей компании - административный ресурс. Часто председатели домов, даже видя всю несправедливость, не хотят связываться с управляющей компанией, не желая тратить свое время и нервы в судах. Честно говоря, я даже не знаю, как дальше работать...

Активных председателей становится все больше!

- Мы сегодня пришли вдвоем, однако на самом деле нас, активных, гораздо больше, - продолжает тему Наталья Тужилкина. - Но знаете, сколько времени и сил у нас ушло на эту борьбу?! Сколько документов надо собрать, сколько ксерокопий сделать, отправить все через почту с уведомлением… Конечно, проблем у нас много. И мы хотим поблагодарить центр Общественного контроля в сфере ЖКХ не только за юридическую помощь, но и за то, что они проводят обучение для председателей ТСЖ и многоквартирных домов. Надо отметить, что в сентябре желающих пройти курсы было очень много!

Людмила АНЮТИНА