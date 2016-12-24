ПОРЧА НА МИЛЛИОН

Телемаги избавили пенсионерку от всех сбережений

Телеэкстрасенсы продолжают дурить голову мордовским пенсионерам, обирая их до нитки. Наш еженедельник не раз сообщал, как пожилые люди, насмотревшись телепередач про экстрасенсов, переводили им все свои накопления в надежде магическим способом избавиться от недугов и исцелить своих близких. Но пожилая жительница чамзинского села Пянгилей установила своеобразный рекорд - в тайне от родных и близких перевела «магам» 1,5 миллиона рублей.

«Битва экстрасенсов»

Жертвой махинаторов из телевизора стала 68-летняя пенсионерка, которая с помощью ворожбы хотела избавить себя от порчи и проклятия. Пенсионерка рассказала, что еще в марте этого года смотрела телевизор и на одном из каналов ее заинтересовала передача с участием экстрасенсов. С экрана вещали ворожеи, маги и прочие колдуны. Они уверяли, что оказывают эффективную помощь в избавлении от всех недугов. Пожилая женщина заинтересовалась и решила позвонить по указанному на экране номеру телефона. По одному номеру пенсионерке никто не ответил, но настойчивая женщина решила не сдаваться и перезвонила по второму. Оператор представился сотрудником института парапсихологии и выслушал жалобы пожилой женщины. Собеседник пообещал в несколько этапов решить проблемы заказчицы и предложил ряд сеансов.

Товарищ из института парапсихологии заверил, что проводить сеансы будет экстрасенс Ильмира Дербенцева. Дама известна тем, что стала финалисткой 9-го сезона русской «Битвы экстрасенсов» и победителем международной битвы, которая получила название «Третья Мировая». Сейчас целительница работает на телеканале ТДК.

Пенсионерка решила, что известная ворожея наверняка поможет. Старушка рассказала, что с 2010 года в ее жизни идет черная полоса - покончил с собой сын и умер муж, а потом племянники, напасти и проблемы валятся на нее со всех сторон. «Ничего удивительного, все ясно, на вас наложили порчу или проклятье, - заявила «Ильмира Дербенцева». - Если не избавиться от напасти, вас ждут еще более плачевные последствия. Но вы не переживайте, мы сможем вам помочь и избавим от страшного недуга. Правда, для этого понадобится несколько сеансов, ведь на вас наложили сильное проклятье. Будем проводить магические ритуалы. Но сразу предупреждаю, сеансы платные. И самое главное условие - рассказывать о том, что я помогаю вам избавляться от проклятия, никому нельзя, особенно родственникам, иначе ритуалы не помогут!».

Пенсионерка из Пянгилея все приняла за чистую монету и, конечно же, согласилась на все условия телеэкстрасенса. После этого женщине дурили голову на протяжении 4,5 месяца, пока не вытянули из нее все деньги. «Для сеанса снятия проклятия и порчи вы должны заказать у нас магические свечи и зеркало, - уверяла колдунья. - Свечи стоят 10 тысяч рублей, зеркало - 50 тысяч рублей. Пересылать их мы не станем, поскольку будем проводить с ними ритуалы у себя». Пенсионерка согласилась и отправила первый транш телеэкстрасенсам. Деньги она переводила на банковские карты и электронные кошельки магических проходимцев. Каждый раз женщине приходилось ехать из села в райцентр, чтобы перевести деньги через терминал.

«Разбилось зеркало - у вас большие проблемы»

Платить нужно было за каждый сеанс. Как-то раз экстрасенс позвонила старушке и заявила: «Как раз сейчас мы проводим ритуал снятия проклятия, слышите?». Женщина прислушалась - в трубке послышался шепот, кто-то читал какие-то заклинания или молитвы, потом вдруг раздался звук бьющегося стекла. «Вы слышали? Это разбилось магическое зеркало, которые вы у нас заказывали для ритуала, - заявила ведунья. - Это говорит о том, что у вас большие проблемы, проклятье перешло и на ваших близких! Вам нужно снова заказать у нас магическое зеркало для последующих ритуалов».

Вскоре пенсионерка перевела все свои сбережения дурившим ей голову экстрасенсам. Однако колдуны-аферисты не отставали и придумывали новые разводы. В какой-то момент на очередное магическое зеркало с жертвы потребовали 100 тысяч рублей. Пожилая женщина заявила, что таких денег у нее нет. Через некоторое время мошенники позвонили снова: «Деньги за вас вынужден был внести чужой человек, за это на вас наложен штраф - 170 тысяч рублей!». Потом попросили перевести крупную сумму для покупки специальных кинжалов для урезания порчи. Пенсионерка из Мордовии вынуждена была взять деньги в долг и расплатиться с магами. За 4,5 месяца общения с телеэкстрасенсами доверчивая женщина перевела 1 млн 472 тысячи рублей.

В какой-то момент у старушки закрались сомнения, а не обманывают ли ее? Пенсионерка не выдержала и рассказала свою историю родственникам. Близкие были шокированы произошедшим и посоветовали срочно бежать в прокуратуру и писать заявление. В прокуратуре заявление отписали по подследственности в ММО МВД РФ «Чамзинский». Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенников разыскивают сотрудники уголовного розыска. Первым делом полицейские проверили версию о причастности к афере экстрасенса Ильмиры Дербенцевой. Дама заявила, что общается с клиентами исключительно через визуальные контакты - по скайпу. По ее словам, к разводу пенсионерки из Мордовии она никаого отношения не имеет. Дербенцева предположила, что ее именем прикрываются какие-то шарлатаны.

Именем экстрасенса Ильмиры Дербенцевой прикрываются не в первый раз

Стоит сказать, что имя экстрасенса Ильмиры Дербенцевой всплывает в криминальных сводках уже не в первый раз. В 2016 году телеэкстрасенсы, прикрываясь ее именем, развели на крупную сумму 78-летнюю пенсионерку из Саранска. Старушка тоже клюнула на увещевания телемагов об избавлении от любых болезней и позвонила по номеру, указанному на экране. Пожилая женщина просила помочь избавить внучку от дурного пристрастия - в последнее время девушка серьезно выпивала. Собеседник саранской пенсионерки тогда тоже представился помощником Ильмиры Дербенцевой, выслушал женщину и заверил: «Не волнуйтесь, обязательно поможем вашей внучке. После нескольких магических сеансов на спиртное она даже смотреть не сможет. Вам даже ездить никуда не придется, наши сеансы магии проводятся дистанционно».

Помощник заявил, что сеансы избавления от алкоголизма платные. Но чего не сделаешь для любимой внучки. Полтора месяца жительнице Саранска регулярно звонила женщина, которая представлялась Ильмирой Дербенцевой. Она читала в трубку какие-то молитвы, давала различные магические рекомендации и проводила обряды.

Перед каждым сеансом пенсионерка регулярно переводила деньги через терминал оплаты. За время, что экстрасенсы доили жертву, она опустошила три своих банковских счета и назанимала деньги у соседей. Средства переводились через платежную систему на указанные аферистами расчетные счета. При этом мошенники уверяли потерпевшую, что как пенсионерке ей полагается возврат всех денег, вложенных в лечение внучки. Связь с мошенниками прекратилась после того, как женщина сообщила целителям, что денег у нее больше нет. За это время женщина лишилась 275 тысяч рублей.

«На вашей семье по мужской линии лежит проклятие»

В 2015 году жертвой экстрасенсов стала еще одна саранская пенсионерка, она перевела «колдунам» полмиллиона рублей. 79-летняя женщина пообщалась с мошенниками, которые представлялись экстрасенсами из телепередачи «Ваш личный психолог» на канале ТДК. Старушка позвонила по номеру, указанному на экране, и рассказала, что уже ходила к гадалке, и ей сказали, что на ее семье лежит проклятие. Экстрасенс по имени Дарина заявила: «Я знаю, что вы сейчас далеко от Москвы, знаю о ваших проблемах. На вашей семье по мужской линии лежит проклятие. Ваш муж умер, нет в живых сына, проблемы со здоровьем у внука. Если ему не помочь, он может умереть». Оказалось, что целительница попала в точку, у пенсионерки действительно умерли муж и сын, и даже был внук. Как было не поверить собеседнице после таких совпадений. В беседе колдунья предложила срочно очистить ауру семьи, пока с внуком не случилось страшное. Помочь Дарина обещала за каких-то 25 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и перевела обещанный платеж на продиктованный счет.

Через некоторое время старушке позвонила уже другая дистанционная «целительница» и заявила, что готова провести специальный обряд по снятию проклятия. Для этого жертву заставили зажечь свечи и положить на стол конфеты, печенье и чай. Аферистка заверила, что зарядит их по телефону, а затем этими продуктами нужно угостить внука. Женщина так и сделала.

Однако на этом контакты с экстрасенсами не закончились. Телемаги звонили саранской пенсионерке практически ежедневно и обрабатывали ее, выманивая все больше денег. Своими россказнями они заставили поверить женщину в то, что душа ее покойного сына никак не успокоится. «Если не провести определенный обряд, сын может забрать на тот свет всех живых членов семьи», - уверяли проходимцы. За свои магические сеансы аферисты просили денег еще и еще. Когда деньги у пенсионерки закончились, она стала занимать их у родственников. Говорила, что серьезно заболела и крупные суммы нужны на дорогие лекарства. Сама же отправляла деньги «магам» - то на специальные свечи и зеркала, то на амулеты, а порой просто за обещание как-то по-особенному помолиться за нее и ее родственников. В итоге женщина потратила на эти цели 467 тысяч рублей. Неизвестно, сколько бы еще продолжались эти сеансы, если бы одна из родственниц случайно не выяснила, куда уходят крупные суммы денег. Получилось так, что она стала свидетелем телефонного разговора пожилой женщины с «экстрасенсами из телевизора». Только после того как пенсионерке объяснили, что ее обманывают, она согласилась написать заявление в полицию.

В МВД рекомендуют не доверять гадалкам и экстрасенсам

В пресс-службе МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендуют жителям региона не доверять рекламным объявлениям гадалок и экстрасенсов об исцелении от недугов как на телевидении, радио, так и в интернете. Помните - это мошенничество! Не перечисляйте деньги за услуги «экстрасенсов» на неизвестные расчётные счета и не передавайте их посредникам! Не выполняйте требования о перечислении денег ни под каким предлогом! Особую бдительность следует проявлять родственникам престарелых людей, а именно контролировать их действия, быть в курсе их жизни, периодически напоминать им о возможных фактах мошеннических действий со стороны аферистов.