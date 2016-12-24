В Саранске подросток получил семь лет колонии за смертельное избиение мужчины

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Ленинский суд Саранска вынес приговор 17-летнему подростку. Он признан виновным в причинении смерти 32-летнему мужчине.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в ночь с 9 на 10 марта этого года несовершеннолетний в компании нескольких человек распивал спиртное в квартире у 32-летнего мужчины на улице Полежаева в Саранске. Во время застолья между подростком и хозяином квартиры произошла ссора из-за того, что последний высказывал в его адрес оскорбительные выражения. В результате несовершеннолетний нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в область головы, кинул в его сторону пуфик, попав также в голову, и ударил спинкой стула снова по голове. После совершения преступления он ушел из квартиры.
Как отмечают в СКР, спустя несколько дней тело погибшего обнаружил его отец, который пришел к нему в квартиру, обеспокоенный тем, что сын длительное время не выходит на связь. Следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки были установлены все лица, находившиеся в квартире во время совершения преступления.
Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор суда в законную силу не вступил.
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