В ДТП в Ромодановском районе Мордовии погибли четыре человека

Страшная авария произошла несколько часов назад в Ромодановском районе республики. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Очевидцы сообщают о лобовом столкновении «Лады Приоры» и иномарки. В результате удара на месте происшествия погибли четыре человека: водитель и два пассажира иномарки, а также водитель отечественного авто. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.