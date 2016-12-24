В ДТП в Ромодановском районе Мордовии погибли четыре человека

«Выходи скорее, меня убивают!»
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
Страшная авария произошла несколько часов назад в Ромодановском районе республики. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Очевидцы сообщают о лобовом столкновении «Лады Приоры» и иномарки. В результате удара на месте происшествия погибли четыре человека: водитель и два пассажира иномарки, а также водитель отечественного авто. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
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