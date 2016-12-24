«Отпуск прошел, работайте, засучив рукава!»

В минувшую субботу Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня. Обычно люди, видя рядом градоначальника, спешат поделиться своими проблемами.

- Почему никого из глав районов, кроме Кузьмина, не было на ярмарках выходного дня?! - поинтересовался Петр Тултаев на рабочем совещании в понедельник. - Море вопросов, которые в вашей компетенции, а вас нет! Почему я один должен и бледнеть, и краснеть перед горожанами, стыд на себя брать за вас?!

- Владимир Владимирович, вы видели, в каком состоянии заезд с проспекта 50 лет Октября в сторону ярмарки выходного дня? - обратился мэр Саранска к и.о. главы Ленинского района Владимиру Пряхину.

- Разрытие производил «Саранскгорводоканал» и к выходным должен был все привести в надлежащее состояние, - доложил Владимир Пряхин.

- Неважно, кто раскопал! - продолжает Петр Тултаев - Ногу сломаешь там, а вы все в шоколаде! Не ведите себя как на территории вражеского государства! Есть такое понятие, как культура производства. Если не знаете, что это такое, возьмите книжки - почитайте! Вы же все надеваете галстук, белую рубашку, стираете и гладите их. То же самое с улицей! Начали работать - сделайте все как положено от начала до конца! Чтобы все было восстановлено на том участке в кратчайшие сроки. Обратите внимание, сколько машин паркуется вдоль улицы, где проходит ярмарка выходного дня на Юго-Западе. Машины стоят - ни проехать, ни пройти! Люди перебежками там передвигаются. Мы что, уже с ГИБДД не работаем? Власти там нет! А почему? Суббота - рабочий день. Погода хорошая, кто в лес, кто по грибы, да? Не для нас это, к сожалению! У нас работа такая.

- Где вы были, Сергей Александрович? - обратился мэр к главе Октябрьского района Сергею Мальченкову. - Отдыхали? Отпуска у всех закончились. Мы должны работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Будьте добры - идите к людям, встречайтесь с ними и решайте их проблемы. За это редко кто говорит «спасибо», но говорят.

Также Петр Тултаев остался недоволен видом некоторых улиц Саранска в выходные дни.

- В выходные был на улицах Полежаева, Садовая, Б. Хмельницкого - на улицах грязно! - заявил градоначальник. - Где дежурные дворники, работающие по выходным? Мы что, перестали платить в двойном размере за работы в выходные? Платим. Тогда почему столько мусора? В Саранск часто приезжают гости, по городу проводятся экскурсии, нам не должно быть стыдно за Саранск. Да, не все люди несут мусор до урны, не каждый воспитан правильно, но мы все равно должны убирать улицы! Если я на прошлой неделе поблагодарил за чистый город, это не значит, что надо меньше работать. Расслабуху надо прекращать!