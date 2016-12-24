«Отпуск прошел, работайте, засучив рукава!»

Республиканский форум «Волонтёр года - 2018»
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки
В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...