В Саранске пройдет форум православной молодежи Приволжья

Вопросы его организации и проведения Глава Мордовии Владимир Волков обсудил в понедельник с Митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием.

В работе намеченного на 26-29 октября IV межрегионального образовательного форума для руководителей православного молодежного движения Приволжского федерального округа «Пересвет» примут участие представители молодежных организаций и отделов 44 епархий. Проведение столь масштабного мероприятия в нашей республике стало возможным благодаря усилиям координационного центра Синоидального отдела Русской Православной Церкви в ПФО, действующего в Саранске с 2015 года, и поддержке региональных властей. В рамках форума, как ожидается, состоится церемония награждения победителей окружного этапа конкурса «Славим Отечество».

По словам Владимира Волкова, проблемам воспитания и духовно-нравственного развития молодого поколения в Мордовии традиционно уделяется много внимания. Митрополит Зиновий в свою очередь сообщил, что многие проекты, разрабатываемые в регионе как пилотные, выходят после «Пересвета» на окружной и всероссийский уровни.

В ходе беседы речь также зашла о деятельности Саранской духовной семинарии, открытой в прошлом году на базе духовного училища. Как отмечалось, на очную и заочную формы обучения было принято около ста человек, причем не только из Мордовии, но и из других регионов Приволжья. В этой связи Владимир Волков поинтересовался тем, как происходит учебный процесс, какие бытовые условия создаются в семинарии для молодых представителей духовенства.

Еще одной темой встречи стало обсуждение результатов взаимодействия светских и церковных властей в текущем году и планы совместной работы по укреплению духовных начал, сохранению межнационального и межконфессионального согласия на предстоящий 2019 год.