В Саранске пройдет форум православной молодежи Приволжья

Неделя смертоносных аварий
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...
В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?