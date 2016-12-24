Адвоката и липовую чиновницу оштрафовали за аферу

Пролетарский районный суд Саранска вынес приговор саранскому адвокату 33-летней Галине Яремко и ее знакомой, 38-летней безработной Инне Назаровой. Дамы разыграли целый спектакль c участием липовой чиновницы, и все это чтобы выманить у многодетной матери из Темниковского района 40 тысяч рублей.

Многодетная семья Агапкиных из Темникова сильно нуждалась в улучшении жилищных условий. Знакомые посоветовали матери троих детей Елене Агапкиной записаться на получение социальной выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Женщина так и сделала, однако очередь двигалась не так быстро, как хотелось, и вскоре многодетной матери исполнилось 36 лет. А социальная выплата по правилам программы полагается только молодым людям до 35 лет. Летом 2017 года близкие навели женщину на мысль обратиться к адвокату, чтобы через суд добиться выплаты. В качестве грамотного специалиста порекомендовали молодую адвокатессу Галину Яремко из коллегии адвокатов «Щит».

Елена Агапкина последовала рекомендации и изложила свою просьбу - восстановить ее в очереди на жилье по программе для молодых семей. Адвокат наверняка понимала, что сделать это будет практически невозможно, но отказывать в помощи не стала. Яремко заявила, что берется за дело, и быстро составила соглашение об оплате услуг. В дальнейшем адвокат уверяла, что посетила несколько судебных заседаний по вопросу Агапкиной, но в итоге суд якобы пришлось завершить мировым соглашением.

Не очень разбирающейся в законах клиентке почему-то никто не сказал, что та может претендовать на улучшение жилищных условий совсем по другой программе - для многодетных семей. Правоохранители считают, что Яремко предложила другой вариант получения социальной выплаты на покупку жилья, и заключался он в решении вопроса через знакомых чиновников в городской администрации. Многодетная мать рассказала, что адвокат предложила закрыть вопрос с получением выплаты через свою знакомую - сотрудницу юридического отдела мэрии Саранска. Ее конкретную должность Яремко не называла. За эту услугу чиновница якобы запросила 40 тысяч рублей. Клиентка согласилась.

Как оказалось, никакой знакомой сотрудницы юридического отдела в городской администрации у Галины Яремко не было. Адвокатесса разыграла хорошо поставленный спектакль с участием знакомой - безработной Инны Назаровой. Именно ее Яремко попросила сыграть роль муниципальной служащей. Однако многодетная мать заподозрила подвох и обратилась в правоохранительные органы. Оперативные сотрудники взяли защитницу и ее знакомую в оперативную разработку, и дальнейшие действия происходили под контролем представителей силовых ведомств. Диалоги, которые велись по поводу выделения нужной субсидии за мзду, фиксировались на аудиопленку.

30 августа прошлого года Елена Агапкина передала 40 тысяч рублей адвокату Галине Яремко. Вскоре появились люди в погонах и задержали ее с поличным. Как известно, адвокаты являются специальными субъектами уголовной ответственности. Это выражается в том, что в отношении их применяется особый порядок производства по уголовным делам. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката либо о привлечении его в качестве обвиняемого принимается только руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ. Такое согласие было получено.

В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Яремко заявила, что ни в чем не виновата и никакого преступления не совершала, это всего лишь недоразумение. По ее мнению, 40 тысяч рублей, которые ей передала клиентка, являются вознаграждением за оказание юридических услуг, которые она предоставила многодетной матери по заключенному ранее соглашению. Однако следствие посчитало эту версию неубедительной, поскольку в соглашении указана сумма куда меньшая, чем 40 тысяч рублей.

Расследование дела длилось продолжительное время. По нему допрашивались многочисленные свидетели и проводились экспертизы. Одна из них - фоноскопическая. Эксперты исследовали записи диалогов между Яремко, Назаровой и потерпевшей, сделанные во время проведения оперативных мероприятий. Специалисты пришли к выводу, что один из голосов на записи принадлежит Инне Назаровой, а вот по поводу Яремко категоричного ответа, что это ее голос, эксперты дать не смогли. Однако по делу было собрано достаточно доказательств, в том числе свидетельские показания, которые оказались достаточны для вынесения обвинительного вердикта по делу.

Сначала Яремко утверждала, что деньги брала за оказание юридических услуг. Однако в процессе не смогла предоставить доказательств, подтверждающих свою позицию, никаких расписок адвокат за полученные деньги не давала.

По приговору суда Галина Яремко и Инна Назарова признаны виновными и приговорены к штрафу в размере 150 и 90 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил.