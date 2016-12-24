Саранск посетили топовые команды Высшей Лиги КВН

В минувший понедельник Саранск посетили три команды Высшей лиги КВН. «Топовые команды сезона 2018» (как отрекомендовал их ведущий) - «Русская дорога» (Армавир), «Плюшки им. Ярослава Мудрого» (Тверь), «Борцы» (Сургут) радовали зрителей своим юмором. Журналист «ВС» оценил выступление гостей.

В Мордовии свои игры КВН проходят всё реже, даже завсегдатаи и бывалые кавээнщики уже вряд ли вспомнят, на каком этапе прохождения в заветную «вышку» находится их любимая команда. Но тем больший ажиотаж вызвал визит с показательной программой известных всей стране коллективов.

Первыми поприветствовать зал вышли специальные гости: команда из Пензы «Сурский край». Саранскому зрителю этот проект близок по духу не случайно. На родную для него сцену вышел Владимир Железнов, бывший капитан суперпопулярной в Мордовии рузаевской команды «Шифер», награды которой в их лучшие годы трудно даже посчитать.

Резво начав своё выступление с весёлого танца, ребята принялись бомбардировать зал шутками: «Вы согласны, что название нашей команды звучит как квас?» - вопрошал со сцены Железнов. «У нас, кстати, недавно ядерные отходы в речку слили. Даже из-под крана пить стало приятней - хлоркой не отдаёт!». Представленный как Сундук, член команды интересовался, что делает в октябре майский жук и почему, оббегав все магазины М-Видео, он так и не встретил Александра Пушного. Другой участник поведал о предпочтениях в плотской любви: «Моя любимая поза - 34,5! Это как 69, только я один». Не оставили в покое и наших коллег - саранских тележурналистов, отметив про них, что определить их оператора можно по закрытому крышкой объективу во время съёмок.

Не обошли и тему коррупции: «Пацаны, бедно живём! Может, воровать начнём?». Получив отрицательный ответ, участник сокрушался: «Хоть в администрации области меня поддерживают». Финальная песня выступления по традиции касалась алкоголя и пелась под мотив группы «Любэ»: «Компот батянин! Батянин компот! У тестя и тёщи скрутило живот! У брата - изжога, бушует гастрит! Компот три недели стои-и-ит! Прям у батареи!».

Последняя шутка получилась очень трогательной: «Наша команда, как и Мордовия, - многонациональная. У нас участники из Пензы, Саранска, Рузаевки и Большеигратова».

Кавээнщики из Армавира приехали вчетвером. Блеснувшие в Высшей лиге клуба ребята начали с шуток о насущном: «У нас в Армавире самый высокий в мире небоскрёб! Тысяча двести этажей! Но мы хитрые, мы его для удобства по пять этажей распилили и по городу их раскидали». Сразу вспоминается байка про то, как царь Пётр приказывал жителям мордовского края доставить в Петербург корабельные сосны для постройки флота. Наши и доставили, правда, попилили по два метра каждую. Удобней же.

Участники «Русской дороги» читали со сцены модный рэп: «У бабуси жили гангста-гуси! Поставили на деньги гуси половину тусы! Озолотили бабусю гуси! Вот такие гуси, господи Иисусе!».

Следующей на сцену вышла команда, которая уже завоевала высокий статус финалистов Высшей лиги КВН 2018 года. «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери единственные на концерте задействовали в команде девушку. Так и представились: «Встретились как-то поляк, русский, немец, белорус и маленькая девочка. Так наша команда и появилась». Капитан команды Богдан не упустил возможности с ней пофлиртовать: «Ангел мой! Вы когда с небес на землю падали - птиц не ели?».

«Если вы решите подать на нас в суд за неудачные шутки, у вас ничего не получится! Потому что по документам мы не команда КВН, а вишнёвый «Кашкай» 2006 года!» - шутили кавээнщики сами над собой. А Богдан продолжал амурные дела:

- Девушка, почему вы не танцуете?

- Наверно, потому, что мы в лифте!

- А вы здесь одна?

- А вы ещё кого-то видите?

- Я-то вижу, поэтому и спрашиваю! А куда вы пойдёте потом?

- В дверь!

- А! Вот где дверь!

Он же попытался подкатить к девушке по интернету, однако та, придя на свидание, увидела, что у Богдана ниже пояса рыбий хвост: «Не волнуйся, просто фото по пояс. Я хотел другое прислать, но деньги на телефоне закончились: у меня тариф - «гиги за шаги»! Неудачный. Ну да, русалок не существует, а вот русалов дофига! Да если бы русалки существовали, я бы перед тобой тут не распинался. Сразу о себе: я люблю мультфильм «Губка Боб Квадратные штаны» и кинофильм «Брат-2». Просто они оба про жизнь!».

Ну и конечно, каждому в кинотеатре попадался неудачный сосед:

- Ну вот, за двадцать секунд всех убили! Я пошёл!

- Это трейлер!

- Да, согласитесь, Бузова уже не та!

- Это Вин Дизель! И ответьте на звонок на телефоне!

- Это не звонок! Я музыку слушаю!

- Так, всё! Я пересяду!

- Да, пожалуй, давайте пересядем!

Пожалуй, именно команда из Сургута этим вечером стала самой запоминающейся. Ребята выступают в одном и том же амплуа - борцов вольного стиля со всеми соответствующими атрибутами.

«Мы уже во второй раз впервые в Саранске, - поприветствовал зрителей капитан. - Сюда к вам кого попало не приглашают! Но мы всё равно приехали!». И тут же представили шоу «Дом-2», где борцы находят свою любовь. А ведущая там, как мы помним, Ксения Бородина. «Мы тут все - «бородина», - отметили борцы. Они же признали, что самый молчаливый член команды не понимает по-русски, и, услышав про себя «дебил», накачанный борец подтвердил: «Йес! БоДЕБИЛдер!».

Особо интересна была «Разминка», на которой кавээнщики традиционно отвечали на вопросы зрителей из зала. «Что будет, если борцы найдут на русской дороге плюшки?» - интересовался зритель. «Будет концерт в Саранске», - юморили ребята в ответ. «Если в медицинском учатся медики, то кто в педагогическом?». «Медагоги», - считают борцы.

«Я футболист футбольного клуба «Мордовия». Скажите, как мы сыграли последний матч?». «Что? И ты его не смотрел? - поддержали со сцены. - Задорно сыграли! С юмором, как мы!». «Я вышел из того возраста, чтобы ждать письмо из Хогвартса, - горевал фанат сказок о Гарри Поттере, - чего мне ждать?». «Повестку», - успокоили его игроки. Юного школьника волновал вопрос - «Почему 1 Мая - день труда, хотя это выходной?». «А то, что тебе ещё до шестидесяти пяти работать, тебе не интересно?» - парировали кавээнщики. Впрочем, был и другой ответ от команды «Борцы»: «А почему у женщин 8 Марта - выходной, а у нас это «день труда»?». Другое юное дарование спросило, почему на чемпионате мира сильные команды сыграли плохо, а слабые - хорошо?! Ответ был коротким: «Климат такой».

«После чемпионата мира номер, где жил Криштиану Роналду, превратили в музей. А что сделают с вашими номерами, когда вы уедете?». «Уборку сделают, - предположили юмористы. - И только потом музей». Кстати, проживали гости, по их словам, в престижной 5-звёздочной гостинице «Шератон». Именно последний вопрос и стал выигрышным, за него зрительница получила красочную афишу с автографами всех участников праздника юмора.

Александр РУЧИНСКИЙ