Пенсионерка пыталась заработать на биткоинах

Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако забрали все деньги себе. Женщина вовремя обратилась в правоохранительные органы, благодаря чему полицейские помогли вернуть большую часть суммы - полмиллиона рублей

Охмурили по скайпу

Жертвой аферы стала бывшая учительница физики Татьяна Михайловна. Для своих лет женщина она очень продвинутая, свободно владеет компьютерными технологиями, пользуется мессенджерами, социальными сетями, общается по скайпу и имеет представление о криптовалютах.

«В конце мая этого года мне на мобильный телефон с городского московского номера позвонила женщина и предложила очень простой и хороший заработок в интернете, - рассказала Татьяна Михайловна. - Меня заинтересовало это предложение, дама просила меня написать свой логин в скайпе, чтобы пообщаться более подробно. Я написала. Через какое-то время со мной вышел на связь молодой человек, он представился финансовым специалистом Егором Федоровым и на протяжении полутора часов расписывал все прелести их бизнеса. Этот Федоров говорил, что банки грабят население мизерными процентами по вкладам, а их компания, наоборот, помогает людям зарабатывать. По словам финансового специалиста, они зарабатывали большие деньги на валютном рынке и на биткоинах. От меня требовалось только вложить деньги в проект и ждать баснословной прибыли. Федоров убедил - проект на 100% надежный.

Финансовый специалист говорил убедительно, я клюнула. По его рекомендации я зарегистрировалась на сайте, создала электронный кошелек и перевела туда 26 тысяч рублей. Подумала, не такая уж большая сумма - попробую. С подачи Федорова я открыла на их сайте валютный вклад, получилось около 350 евро. Он объяснил, что нужно играть на бирже на понижении валют. Мне хватило одного дня, чтобы понять, что это не мое. На следующий день я связалась с этим финансистом и попросила вернуть деньги обратно. Мне заявили, что вернуть деньги сразу не смогут, для возврата средств сначала нужно пройти процедуру верификации. Я согласилась, стала проходить верификацию, для этого пришлось отправить свою фотографию из паспорта, подписать какое-то клиентское соглашение и заполнить декларацию. Оформила все документы как просили, но денег так и не получила. На этот раз на меня вышел некий Роман, он представился куратором проекта и стал водить меня за нос, говорил, что вернуть деньги не так просто и т.д. Ладно, я смирилась, потеряла 26 тысяч рублей, думаю, это мне наказание за доверчивость».

Биткоины на 500 тысяч рублей

«Прошел месяц, со мной в скайпе связался еще один сотрудник этого проекта, он представился Максимом Соболевым. Молодой человек стал интересоваться, почему я прекратила работать со своим счетом. Естественно, я просила для начала вернуть деньги, которые вложила. Рассказала свою историю. Соболев заявил, что сотрудник, который со мной работал, уволен. «Деньги мы вам обязательно вернем, - пообещал собеседник. - Только для этого нужно войти в «Сбербанк-онлайн». Я вошла, при этом говорила ему, что делаю. Вероятно, он увидел на моем счете приличную сумму и начал меня с новой силой убеждать вложиться в криптовалюту.

Максим говорил, что деньги не должны лежать мертвым грузом, они должны работать и приносить прибыль. Рассказывал, что весь мир уже давно зарабатывает на биткоинах, а в России эта тема еще не так развита. Как он меня убедил, не помню, я уже была в какой-то прострации. Я ему подчинялась и не владела собой. Возможно, это был гипноз. В итоге я купила биткоинов почти на 500 тысяч рублей. На тот момент один биткоин стоил 400 тысяч рублей. Чтобы завести биткоин-кошелек, перевести рубли в евро, а затем в биткоины, у меня ушло 3 часа. Я очень устала и уже почти ничего не соображала. Все действия я делала под диктовку Максима. На следующий день я зашла в личный кабинет кошелька, а на счете у меня там оказалось всего 200 рублей. Мои деньги были переведены на другой кошелек, информация, на какой именно, осталась у меня на счете».

«Я пишу в последний раз»

«В скайпе я написала этому Максиму Соболеву: куда делись деньги с моего биткоин-кошелька? Это вы их перевели? Он мне ответил: «Нет, конечно. Куда делись деньги - не знаю. Я ничего криминального не делал». Потом стал писать - чтобы деньги вернулись на мой счет, нужно перевести еще 400 тысяч рублей. Убеждал, что, пока в мой кошелек не поступит нужная сумма, в программе так и будет висеть заявка на пополнение счета и вернуть деньги не получится.

Я попросила забыть про новые 400 тысяч и найти, куда делись мои деньги с биткоин-кошелька. На это он мне написал: «Я пишу в последний раз, нужно перевести на кошелек еще 400 тысяч рублей, тогда вам вернутся те деньги, что вчера переводили, плюс 350 евро с платформы. Тогда вы все разом переведете на карту. Другого варианта я не знаю, если вы знаете, делайте, я вам ничего не запрещаю». Я поняла, что меня просто обманывают, и обратилась в службу безопасности банка и в полицию. Спасибо людям в погонах и сотрудникам банка, что помогли вернуть деньги. Мошенники чаще всего обращаются к пожилым, потому что те привыкли доверять людям. Мой совет, будьте бдительны, если вам позвонили и что-то предлагают, не стоит даже разговаривать, кладите трубку».

«Пенсионерке обещали прибыль в 100-150%»

«Пенсионерка рассказала, что имела определенные сбережения после продажи квартиры. Мошенники убедили ее попробовать новую схему заработка на биткоинах, она заинтересовалась и согласилась, - говорит начальник отдела полиции № 3 по обслуживанию Ленинского района УМВД России по Саранску Сергей Калядин. - Посоветоваться с родственниками женщина не могла, поскольку проживает одна. Как известно, мошенники очень хорошие психологи, а потому жертва пошла у них на поводу, создала на сайте биткоин-кошелек и перевела туда со своего счета в Сбербанке 496 тысяч рублей, это 1,2 биткоина. Женщине была обещана прибыль в 100-150% за короткое время. Ей присылали графики роста биткоина, выглядело это очень убедительно. Правда, в какой-то момент выяснилось, что кошелек пуст. Переписка с мошенниками с просьбой вернуть деньги ни к чему не привела.

Пенсионерка связалась со службой безопасности «Сбербанка», просила помочь вернуть деньги, говорила, что делала перевод под воздействием гипноза. В банке обещали провести проверку, но рекомендовали также обратиться в полицию. В дальнейшем мы совместно с сотрудниками «Сбербанка» смогли установить, в какой биткоин-кошелек были переведены средства. Спустя неделю после обращения жертвы в полицию нам удалось заблокировать 496 тысяч рублей и вернуть деньги на счет женщины в банке. К счастью, мошенники не успели вывести деньги и воспользоваться ими. Получилось, что пенсионерка отделалась легким испугом. Не удалось возвратить только 25 тысяч рублей. Эти деньги были зачислены пенсионеркой ранее, и, куда они были переведены, отследить, к сожалению, не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследование данного уголовного дела продолжается.

Сайт, с которого действовали аферисты, зарегистрирован в Италии, а ip-адрес имеет привязку к Кипру. Границ для аферистов в сети не имеется, это очень сильно осложняет нашу работу по их идентификации. Мы проверяли все имена, которыми представлялись мошенники при общении с пенсионеркой, естественно, все они оказались вымышленными. Жительнице Саранска повезло, что она вовремя обратилась в полицию и службу безопасности банка, почти все деньги удалось вернуть».

С начала года в Мордовии зарегистрировано 443 мошенничества

Как рассказали полицейские, за 9 месяцев этого года в Мордовии зарегистрировано 443 мошенничества, что почти на треть больше, чем за тот же период в прошлом году. И 190 преступлений совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Часто подобные преступления совершаются в отношении тех, кто разместил объявление в сети, - говорит оперуполномоченный по особо важным делам УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин. - Мошенники звонят под видом покупателей по объявлению и начинают подробно расспрашивать о товаре. Предлагают перечислить предоплату и просят сообщить данные банковской карты и код на ее обратной стороне. При получении этой информации мошенники с легкостью переводят деньги со счетов жертвы на свои банковские карты. В случае получения подобного звонка от мошенников необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в правдивости. Чтобы избежать подобных мошенничеств, необходимо для работы с банковскими картами, системами «Мобильный банк», «Банк-онлайн», «Интернет-банк» и другими по возможности использовать отдельное мобильное устройство, не предназначенное для разговоров и развлечений в сети.

Также распространены дистанционные мошенничества, совершаемые в интернете, например, при продаже товаров по предоплате. Настоятельно рекомендую не делать «слепых» покупок в социальных сетях. В некоторых случаях мошенники просят произвести оплату за товар переводом денег на мобильный телефон. Если вас просят сделать перевод денег на телефон - в 95% случаев это мошенники.

Одним из наиболее распространенных видов мошенничеств являются случаи, когда злоумышленники представляются банковскими работниками. Они рассылают потенциальным жертвам смс-сообщение с текстом о блокировке карты и указанием номера телефона, по которому следует позвонить для решения проблемы. Люди перезванивают по указанному номеру, их просят сообщить сведения о карте клиента, её номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок действия. Помните, банк никогда не запрашивает подобных сведений, тем более защитный код. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию либо просит сообщить коды, которые пришли на ваш телефон от банка, необходимо немедленно прекратить с ним разговор.

Для предупреждения подобных преступлений людям, которые имеют престарелых родственников, соседей, знакомых, необходимо разъяснить, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера, а именно не вести диалогов с аферистами, прекратить разговор и позвонить родственникам. Если во время телефонного разговора преступником была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить по телефону, указанному на карте, и заблокировать ее. В день совершения мошенничества следует обратиться в банк с заявлением о возврате денежных средств на карту, так как банк обязан их возвратить, если операция была оспорена владельцем карты в день операции. Мошенники весьма изобретательны и каждый раз придумывают новые способы обмана и отъема денег у доверчивых граждан. Практически каждый месяц в органы внутренних дел поступают заявления о новых схемах обмана».

Алексей Николаев