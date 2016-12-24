Держа руку на пульсе города

Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино

Минувшая суббота Главы городского округа Саранск Петра Тултаева была очень насыщенной. Мэр столицы посетил городские ярмарки выходного дня, ряд строящихся социальных объектов и один из пригородных поселков. Стоит отметить, что такой режим работы даже в выходные дни для Петра Тултаева является не исключением, а скорее правилом. Плотный график, состоящий из совещаний, выездов на объекты и встреч с горожанами, - все это входит в его ежедневную деятельность. Это позволяет не просто решать возникающие проблемы, а, так сказать, держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в нашем городе. А для того, чтобы не понаслышке знать о его жизнедеятельности, очень часто рабочий день градоначальнику приходится начинать в самые ранние часы, а заканчивать, когда у большинства жителей города он уже давно завершен. Это позволяет Петру Тултаеву лично оценить, к примеру, работу общественного транспорта или коммунальных предприятий, занимающихся уборкой города, и деятельность во многих других сферах.

Минувшая рабочая суббота мэра Саранска началась с объезда ярмарок выходного дня. В этот день он посетил все четыре площадки, работающие в городе: на Юго-Западе, Химмаше, Светотехстрое и в Луховке. Стоит отметить, что посещение ярмарок выходного дня - это не просто осмотр торговых площадок на предмет качественного обслуживания, а чаще всего - место открытого общения с горожанами. Именно здесь граждане лично высказывают Петру Тултаеву не только свое мнение по различным вопросам, но и просьбы и жалобы.

На торговой площадке Юго-Запада люди подходили с проблемами отсутствия тепла, протекающей кровли. По таким вопросам решения принимаются практически сразу же. Так, проблема с отоплением в одной из многоэтажек по ул. Серадзской была решена в тот же день. Устранить протекание кровли коммунальщикам Ленинского района было поручено в течение недели. Кроме того, местные жители обратились с просьбой привозить на ярмарку выходного дня продукцию агрофирмы «Норов». Ситуацию разъяснили представители районной администрации. Оказывается, в непосредственной близости от ярмарки работает фирменный магазин, поэтому производитель считает нецелесообразным реализовывать свою продукцию еще и на ярмарке выходного дня.

В Луховке жители обратились с просьбами о проведении благоустройства придомовых территорий, обустройстве наружного освещения на одной из улиц и необходимости расширения ассортимента ярмарки. Все эти вопросы будут рассмотрены в ближайшее время, а уже на текущей неделе на улице Школьной появятся фонари со светильниками.

Одним из главных вопросов, волнующих жителей Химмаша, оказался график движения автобусов по маршруту № 10. Горожане попросили не только скорректировать время начала работы транспорта на маршруте, но и выдерживать десятиминутный интервал движения в утренний час пик. Соответствующее поручение Петр Тултаев дал начальнику «Транспортного управления» Саранска Игорю Белорунову.

После объезда ярмарок выходного дня Петр Тултаев отправился на строящиеся объекты. Для начала он осмотрел ход строительства детского сада на 250 мест на улице Т. Бибиной. В настоящее время здесь ведутся штукатурка внутренних помещений и строительство стропильной системы кровли, а также завершается прокладка подводящих инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию этого дошкольного учреждения запланирован на середину 2019 года, поэтому мэр Саранска поручил усилить темпы всех видов работ.

Такое же поручение было дано строительной организации, возводящей детский сад на 240 мест в 5-м микрорайоне Юбилейного, где в настоящее время ведется кладка второго этажа здания. Планируется, что это учреждение распахнет свои двери в конце 2019 года. Здесь же в настоящее время завершается строительство ряда внутриквартальных дорог. Эти работы должны быть завершены в течение 10 дней.

На заключительной стадии находится и строительство стадиона в саранской «Гимназии № 20». Строители заканчивают укладку резинового покрытия беговых дорожек, монтаж спортивных тренажеров и трибун.

В этот день Глава Саранска также оценил темпы работ по строительству парка 70-летия Победы на улице Ярославской. На отведенной под будущий парк территории в настоящее время ведутся прокладка инженерных коммуникаций, строительство тротуаров, планировка территории и укладка газона. Кроме того, специалисты закладывают фундамент для фонтана.

Напомним, что работы здесь проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке предусмотрены основная аллея, прогулочная зона, скамейки, разновозрастные детские игровые площадки, площадки со спортивными тренажерами, зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья, беговые и велодорожки по периметру парка. Проект обустройства предусматривает размещение открытой эстрады и семейного кафе быстрого приготовления, фонтан со световым и музыкальным сопровождением. Общая стоимость проекта комплексного благоустройства на условиях софинансирования составляет 92 млн рублей.

Петр Тултаев посетил и зону отдыха в Экопарке на улице Моховой. Там в предстоящем году планируется установить детский игровой и спортивный комплексы.

Не остался без внимания мэра и приют для бездомных животных. Глава Саранска оценил его функционирование, в связи с тем что недавно здесь произошли изменения в порядке работы: появился график посещений, который регулирует присутствие в приюте волонтеров. «Приют - это не проходной двор. Абы кого мы туда пускать не должны. Нами изучена практика других городов по содержанию приютов для безнадзорных животных. Пожалуйста, есть время посещений, приходите, помогайте. Волонтерам спасибо за работу!» - разъяснил свою точку зрения Петр Тултаев. Кроме того, в самое ближайшее время здесь будет запущено отопление в помещениях.

Он также высказал свою позицию по поводу отношения к животным в целом: «Я хотел бы обратиться к людям: это же предательство так относиться к своему животному - отдать его в приют. Были даже случаи, когда через забор приюта перебрасывали домашних животных, потому что их не принимали. Повторю, приют для бездомных животных, а для домашних, если они вам вдруг стали не нужны, есть платные зоогостиницы».

В поселке Пушкино на сходе граждан Петр Тултаев побывал уже в третий раз. Основной причиной его визитов каждый раз становилось водоснабжение поселка. Еще в 2016 году жители населенного пункта в первый раз пригласили градоначальника. Тогда вопросов, которые требовали внимания мэра, здесь было гораздо больше. Однако самыми сложными оказались темы водоснабжения и общественного транспорта. И если график работы автобусов путем долгих обсуждений был утвержден на месте еще при первой встрече с жителями, то прокладка водопровода - дело не столь простое и быстрое в реализации. Тем не менее в начале текущего года строительство водопровода по пяти улицам Пушкино общей протяженностью 6,7 тыс. погонных метров было завершено. Вместе с этим в поселке было установлено 14 гидрантов и 25 водозаборных колонок. Общая стоимость работ составила почти 13 млн рублей. Водопроводная система поселка была подключена к построенным сторонней организацией еще в 2012 году подводящим сетям между Саранском и поселком Пушкино, которые после пуска воды начали лопаться, в результате чего водоснабжение было приостановлено.

МП «Саранскгорводоканал» приступило к устранению этого дефекта на водоводе протяженностью 2300 погонных метров. Кроме того, было выполнено благоустройство площадок водозаборных колонок. В результате на минувшей неделе в Пушкино вновь появилась вода.

Теперь к Петру Тултаеву у жителей оказалась масса вопросов по поводу подключения к воде частных домов. Мэр пояснил, что муниципальным предприятием ведется прокладка только центрального трубопровода. Подводящие сети в дома собственник оплачивает сам.

«При этом есть частные организации, которые просят за это по 35-40 тысяч, в то время как муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» за эту же услугу берет порядка 5-8 тысяч в зависимости от расстояния между домом и центральным трубопроводом. На следующий год мы запланируем строительство водопровода еще на одной улице поселка. То, что обещали сделать по водоснабжению сел и поселков городского округа, мы выполнили», - отметил Петр Тултаев.

Он поручил разместить в поселке информационный стенд, где будет вся информация о муниципальном предприятии, которое проводит работы по подключению домов, об условиях выполнения этих работ, о контактах и расценках.

Сход граждан не остался безучастным и неблагодарным, высказав слова признательности мэру за пришедшую в Пушкино воду. После чего вновь возник вопрос работы общественного транспорта. Жители попросили организовать дополнительно в выходные и праздничные дни по два рейса автобуса. Петр Тултаев пояснил, что решение это требует проработки и обсуждения с перевозчиком. Отметив при этом, что в связи с тем, что маршрут этот нерегулируемый, стоимость проезда в выходные и праздничные дни перевозчик будет устанавливать на свое усмотрение.

Кроме того, жители поселка Пушкино попросили об изменении маршрута школьного автобуса, а также о проведении оптоволоконной линии интернета в населенный пункт. Эти вопросы также будут проработаны и обсуждены с ответственными за них структурами.

Насыщенная рабочая суббота Петра Тултаева была завершена, но таких плодотворных суббот впереди еще много.