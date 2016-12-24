Финансы и кадры

18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск

На сессии депутаты в первую очередь почтили минутой молчания трагически погибших в керченском политехническом колледже…

Перед началом заседания победившему на недавних выборах Сергею Кирееву были вручены нагрудный знак и удостоверение депутата. Директор «Детской пищевой станции» Сергей Киреев получил большинство голосов избирателей в Полежаевском одномандатном избирательном округе № 2. Депутатское место стало вакантным после добровольного сложения полномочий Валерием Левиным, занявшим пост уполномоченного по правам человека в РМ.

Бюджет города

В первую очередь народные избранники рассматривали финансовые вопросы.

- Доходную часть бюджета городского округа Саранск на 2018 год предлагается увеличить на 723 миллиона 708 тысяч рублей, - начал выступление директор Департамента финансов Администрации Саранска Сергей Тюркин. - Межбюджетные трансферты составили 735 миллионов 669 рублей.

Эти средства пойдут в том числе на софинансирование расходов по реализации мероприятий, связанных с транспортным обеспечением, обеспечением безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года (почти 11 млн), строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий (97,5 млн), предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (более 1,1 млн), осуществление функций столицы РМ (более 41 млн).

- Одновременно уменьшен объем ранее выделенных субсидий из Дорожного фонда Республики Мордовия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2018 году на сумму 11 млн 960 тысяч рублей, - продолжил Сергей Тюркин. - С учетом предлагаемых изменений доходная часть бюджета на 2018 год составит 7 млрд 894 млн 194 тысячи рублей. Расходная часть бюджета городской казны на текущий год составит 9 млрд 150 млн 503 тысячи. Дефицит городского бюджета-2018 не изменился.

По закону бюджет городского округа Саранск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов должен быть опубликован и вынесен на публичные слушания. Уже известно, что слушания пройдут в Большом зале администрации Ленинского района 9 ноября в 17.00. Чего же нам ждать от нового бюджета?

- Основные параметры бюджета на 2019 год определены по доходам в сумме 5 млрд 077 млн 346 тысяч рублей, - говорит Сергей Тюркин. - Это составляет 63,8% к ожидаемому исполнению 2018 года. Данное снижение объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов (почти на 3 млрд рублей).

Расходная часть бюджета запланирована на 2019-й в объеме 5 млрд 277 млн 346 тысяч., что составляет 57,7% к плановым назначениям текущего года. Необходимо отметить, что это прогнозные, а не окончательные параметры бюджета, и в течение 2019 года в бюджет будут вноситься изменения, направленные на увеличение как доходной, так и расходной части бюджета Саранска.

Как и в предыдущие годы, бюджет столицы Мордовии имеет социальную направленность - более 62% расходов планируется направить на финансирование образования, социальной политики, культуры, спорта, средств массовой информации. На жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить примерно 989 миллионов рублей (18,7%), на национальную экономику - почти 341 миллион (6,5%), на общегосударственные расходы - примерно 365 миллионов (6,9 %), на обслуживание муниципального долга - 265,5 млн рублей. Дефицит бюджета на следующий год запланирован в объеме 200 миллионов рублей.

Арендная плата возрастет

На сессии депутаты проголосовали за увеличение размера арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом на 2,3% с 1 января 2019 года.

- Вместе с тем предлагается установить меру имущественной поддержки в форме применения понижающего коэффициента, равного 0,5 для субъектов малого и среднего предпринимательства и арендаторов, осуществляющих виды деятельности, указанные в Перечне видов деятельности, значимых для социально-экономического развития городского округа Саранск, - говорит председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Елена Эрзяйкина. - В целом это позволит увеличить доходы городского бюджета примерно на 5 миллионов рублей.

Кадровый вопрос

Под окончание сессии депутаты внесли изменения в персональный состав Комитета по регламенту, законности и правопорядку саранского горсовета. В первую очередь - исключили из состава комитета Валерия Левина, который уже давно сложил свои полномочия. А затем избрали в состав все того же комитета нового депутата Сергея Киреева. Более того, народные избранники решили сразу доверить ему пост председателя Комитета по регламенту, законности и правопорядку.

- Получается, Левин покинул Совет депутатов в прошлом году, но сих пор числился председателем комитета? - удивился депутат Алексей Захряпин.

- Да, но эту ошибку допустили мы с вами, - ответила депутат Татьяна Шукшина. - Автоматически он покинуть комитет не может, мы должны за это проголосовать.

- Получается, даже если человек умер, он все равно останется в комитете, пока не проголосуют о его исключении? - поинтересовался еще один народный избранник.

На что получил утвердительный ответ.

- Формально так и есть!

- Нет ли у нас кадрового голода? - продолжает интересоваться Алексей Захряпин. - Получается, должность человеку передается, что называется, по наследству. Сергей Киреев - человек новый, неопытный… Обязательно было назначать его председателем комитета?

- Мы считаем, что Сергей Киреев достойный человек, у него базовое образование, хороший послужной список… Он молодой, перспективный кандидат, который, на наш взгляд, способен справиться с обязанностями, которые на него возлагаются, - парировала Татьяна Шукшина.

Благодарность Петру Тултаеву

После рассмотрения всей повестки сессии мэру Саранска Петру Тултаеву от лица генерального директора АНО «Оргкомитет «Россия 2018» Алексея Сорокина и председателя Оргкомитета Аркадия Дворковича вручили Благодарственную грамоту - в знак искренней признательности за выдающийся личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу.

Мэр Саранска поблагодарил за столь высокую оценку.

- Спасибо за поддержку! - сказал градоначальник. - Мы с честью справились с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу. Наверное, в ближайшие 30 лет вряд ли удастся провести столь крупный турнир, но мы готовы принять если не матчи чемпионата Европы, то отдельные матчи нашей сборной. Думаю, это было бы правильно. Жители Саранска и республики поддержат такую инициативу. У нас накоплен большой организаторский опыт в проведении матчей высокого уровня, так что мы справимся с большими матчами и всем покажем наше многонациональное гостеприимство!

Людмила АНЮТИНА