Игорный бизнес по понятиям

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов, «замутивших» в Саранске бизнес на подпольной игре. Нелегальные игровые клубы приносили им до 200 тысяч рублей в день! Примечательно, что эти деятели уважали воровские традиции и часть прибыли направляли на так называемый грев на мордовскую зону. За решетку отвозили продукты, сигареты и другие необходимые для сидельцев вещи.

По имеющимся предварительным данным, с января по октябрь 2018 года в Саранске действовали два игровых клуба. Их организатором правоохранительные органы называют 31-летнего жителя столицы Мордовии Дениса Березина. Организовать игорный бизнес в одиночку невозможно, поэтому мужчина подобрал себе команду единомышленников. В нее вошли старший брат Березина и трое знакомых в возрасте от 30 до 40 лет. Им отводились роли администраторов и охранников. Большинство участников группы ранее не раз судимы за грабежи, кражи, вымогательство, побои и хулиганство. Есть информация, что двое из задержанных мужчин в свое время имели отношение к преступным группировкам «Химмаш» и «Юго-Запад». Отсидев свое, они вышли на свободу и не смогли себя найти в современных реалиях. И на предложение заняться бизнесом, хотя и незаконным, откликнулись с удовольствием. Трое из новых «партнеров» Березина - люди, не раз побывавшие на зоне, чтящие воровские традиции и уголовные понятия. В подтверждение своей преданности уголовному миру один из администраторов-охранников в свое время на коленях набил наколки с изображением звезд. Это означает, что ее обладатель не будет никому подчиняться и вставать на колени.

Помимо охранников игрового клуба потребовались операторы, которые бы собирали с клиентов деньги и вели учет прибыли. Операторами Березин нанял трех «проверенных» девушек в возрасте от 21 до 28 лет. Первый свой клуб «коммерсанты с понятиями» открыли в арендованном помещении по адресу: улица Титова, 8.

В залах было установлено игровое оборудование. Клиентская база формировалась только из числа знакомых или проверенных азартных игроков. Вход в клуб осуществлялся по звонку на определенные номера. По периметру зданий и в помещениях было установлено видеонаблюдение, предусматривались запасные выходы. Посторонний человек не мог попасть в клуб, а новичок мог прийти поиграть только по рекомендации надежного человека, который гарантировал «чистоту» клиента.

Несмотря на меры конспирации, 9 июня этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно со следователями регионального управления СК России и бойцами Росгвардии нагрянули в игровой клуб. В ходе обыска полицейские изъяли 28 игровых автоматов, платежный терминал, сотовые телефоны, деньги в сумме 30 тысяч рублей, черновые записи. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершенные организованной группой». Поскольку статья «экономическая», суд закрывать в следственном изоляторе фигурантов этого дела не стал.

Несмотря на разгром клуба, Березин и компания решили не отказываться от своего нелегального бизнеса и снова открыли точку для игроманов. На этот раз подпольное казино организовали в другом месте - трехэтажном здании по улице Строительной, 1а, строение 2. Дельцы арендовали второй этаж помещения и организовали более серьезные меры конспирации. Массивные железные двери, два выхода на случай облавы, усовершенствованные системы видеонаблюдения, безобидная вывеска на дверях заведения «Натяжные потолки». В зале находилось полтора десятка игровых автоматов, которые представляли собой обычных «одноруких бандитов». Чтобы поиграть на аппарате, деньги нужно было отдать девушке-оператору, та в свою очередь запускала игру с помощью специального ключа.

Несмотря на то что заведение находилось на отшибе, желающих испытать удачу меньше не стало, среди постоянных клиентов фигурировали около 50 человек. При этом сорвать какой-то серьезный куш в игорном заведении было практически невозможно, автоматы были настроены на минимальную отдачу выигрышей. Деньги текли рекой, но большую часть забирал организатор игорного бизнеса, остальные делились между администраторами и операторами. Сотрудники заведения работали по сменам, на сутки выходили два охранника и один оператор. За один выход на работу получали по 2 тысячи рублей. Прибыль клуба позволяла «компаньонам» периодически отвозить продукты в мордовскую колонию для знакомых сидельцев.

Несмотря на повышенную конспирацию, сотрудники УЭБиПК МВД по РМ вновь вычислили игорную точку и провели спецоперацию по задержанию Березина, его подельников и работников заведения. В клуб оперативники нагрянули в воскресенье в 8 часов утра, в это время на объекте происходила пересменка. Одновременно задержания и обыски прошли и в квартирах всех фигурантов. Борцы с экономическими преступлениями провели операцию при поддержке спецназа Росгвардии и при участии сотрудников отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по РМ. В игровом клубе были изъяты 16 игровых автоматов, сотовые телефоны, 200 тысяч рублей, черновая бухгалтерия. Любопытно, что Денис Березин был задержан в Рузаевском районе, судя по всему, он пытался бежать из Мордовии - его машину «Фольксваген Пассат» остановили инспекторы ДПС на выезде из города железнодорожников.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершенные организованной группой».

Сотрудники УЭБиПК МВД по РМ активно работают по пресечению незаконного игорного бизнеса в Мордовии. За последние три года в республике возбуждено 12 уголовных дел, связанных с деятельностью нелегальных казино, задержаны 9 преступных групп, в которые входили 50 человек. Полицейские признаются, что министр внутренних дел по РМ Юрий Арсентьев держит на контроле все операции, связанные с экономическими групповыми преступлениями. Заметим, что министр сам долгое время проработал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и управлении по борьбе с экономическими преступлениями.

Кстати, в ближайшее время полицейские направят в суд дело организатора еще одного игорного заведения, располагавшегося по улице Невского, 101, в Саранске. И впервые в Мордовии организатору нелегального бизнеса придется отвечать не только за незаконную организацию и проведение азартных игр, отмывание денег, но и за нарушение авторских и смежных прав. Как выяснили оперативники, в игорном заведении в автоматах использовались нелицензионные компьютерные программы компаний «Играсофт» и «Новаматик». На рынке лицензионная продукция первой компании стоит около 10 тысяч рублей, а второй - порядка 1000 долларов.

Алексей Николаев