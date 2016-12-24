«Шурыгина по-Сарански»

Студентка обвинила парней в изнасиловании на «вписке»

17-летняя саранская студентка-первокурсница обвиняет двух знакомых, 17- и 18-летних парней, в изнасиловании. Скандальная история произошла в столице Мордовии 13 октября. Девушка выпивала на квартире знакомого в большой компании. Алкоголь лился рекой, студентка напилась до такого состояния, что наутро ничего не помнила. О том, что происходило ночью, барышня узнала только после того, как случайно наткнулась на пикантные фото со своим изображением в собственном смартфоне. По фотографиям первокурсница поняла, что ночью ее изнасиловали двое знакомых, и обратилась с заявлением в полицию. Жертву этой истории уже сравнивают с известной на всю страну Дианой Шурыгиной из Ульяновска.

Субботним вечером в квартире по улице Веселовского, дом 42, корпус 2, собралась компания молодежи, чтобы весело провести время. На молодежном сленге такие тусовки называют «вписками». Родители уехали на дачу, и квартира осталась пустой, самое время пригласить друзей и подруг. Непременный атрибут таких вечеринок - алкоголь, танцы, веселье и секс. Как раз на такую вечеринку и была приглашена студентка Мария Ивашкина (имя и фамилия несовершеннолетней изменены).

Когда алкогольные возлияния достигли пика, Мария прилегла на свободную кровать и уснула. Под утро пьяные знакомые студенты, 18-летний Данила Филиппов и его 17-летний приятель, захотели секса и обратили внимание на спавшую девушку. Парни по очереди занялись с первокурсницей сексом, барышня не возражала, точнее не могла возражать, поскольку была в стельку пьяна. Вероятнее всего, о сексе в пьяном угаре наутро никто бы и не вспомнил, если бы не одно существенное но… Утром Мария проснулась, умылась и побрела домой. Барышня мучалась от головной боли после вчерашнего и смутно вспоминала, что происходило во время «вписки». Студентка решила посмотреть фотографии, сделанные на телефон во время веселья, и неожиданно для себя наткнулась на пикантные фото, где ее знакомые Данила Филиппов и его друг занимаются с ней сексом. Более того, девушка заметила, что парни с ее телефона сделали рассылку фотографий интимного характера своим друзьям.

Первокурсница обо всем рассказала матери, и родительница тут же написала заявление в полицию, а в качестве доказательств предъявила телефон с пикантными фотографиями. Девушку доставили к медикам, которые сделали вывод, что у студентки действительно был половой контакт - эксперты нашли следы спермы.

Первокурсница заявила следователю, что была раньше знакома с обоими парнями, с одним даже училась в одной школе. 14 октября полицейские нагрянули в квартиру, где все происходило, опросили хозяина и установили всех участников разгульной молодежной вечеринки. В тот же день оба парня были задержаны. Одного правоохранители взяли дома, а другого - у входа на рынок «Ринг». Парни не стали отрицать, что секс с Марией у них действительно был. Молодые люди рассказали, что сначала снимали фото на свой телефон, но у него сел аккумулятор, а похвастаться друзьям своими похождениями очень хотелось. Тогда они не нашли ничего лучше, чем отправить интимные фото с телефона девушки. Кстати, все телефоны участников этой оргии изъяты, правоохранители изучают фотографии, представляющие интерес для следствия.

Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Следователь выступил с ходатайством перед Пролетарским судом об избрании обоим подозреваемым меры пресечения - взятие под стражу. В суде Данила Филиппов заявил следующее: «Признаюсь и раскаиваюсь. Надеюсь, девушка нас простит». Фемида отправила обоих под арест.

Веселая «вписка» может иметь для парней самые серьезные последствия, им грозит до 15 лет неволи. В ближайшее время молодым людям будет предъявлено обвинение. Как сообщили в СКР по РМ, по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Позже, после беседы с адвокатом, парни уточнили, что действительно вступали в половую связь с Марией, но секс носил добровольный характер. По словам молодых людей, девушку к сексу они не принуждали, ни одного синяка на ее теле нет. Они полагают, что девушка лукавит, когда говорит, что утром даже не заметила последствий бурной ночи. А заявление написала только потому, что «герои-любовники» разослали интимные фотографии своим друзьям. Более того, один из молодых людей заявил, что студентка, хоть и была сильно пьяна, вполне осознавала, что делает. «Во время секса она меня обнимала и даже просила, чтобы я в нее кончал», - признался один из подозреваемых.

После всей этой истории Данила Филиппов удалил свою страничку в социальной сети «ВКонтакте», а вот в Instagram сделать этого не успел. По фотографиям, которые парень выкладывал в сеть, можно предположить, что участие в подобных вписках для Данилы далеко не первое.





Параллели с делом Дианы Шурыгиной

Жители Мордовии в деле с изнасилованием саранской студентки сразу усмотрели явные параллели с известной на всю страну историей Дианы Шурыгиной. В апреле 2016 года 16-летняя девушка также участвовала в одной из «вписок» в Ульяновске в арендованном коттедже, куда ее позвала подруга. После бурной ночи Диана написала заявление, в котором обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Обсуждение этой истории вышло на федеральные каналы. Жители России разделились на два лагеря, одни поддержали Диану, а другие наотрез отказались считать ее жертвой. Обидчик Дианы Сергей Семенов был осужден на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Но после апелляции срок был снижен до 3 лет и 3 месяцев заключения в колонии общего режима.



Во время процесса родственники подсудимого заверяли, что Сергея оклеветали, Диана на вечеринке якобы была пьяна и сама согласилась на секс с ним. Сестра Семенова дала показания, что, после того как у ее брата был половой контакт с Дианой, у девушки по обоюдному согласию был секс еще с одним парнем, присутствующим на вечеринке. К тому же другие свидетели говорили, что не заметили у Дианы подавленного состояния, травм или кровоподтеков, которые обычно бывают у жертв изнасилования. Сама же пострадавшая рассказывала, что сопротивлялась и просила Сергея остановиться, но он взял ее силой - этой версии поверил и суд. На одном из ток-шоу участники обвинили девушку в том, что она была пьяна, вызывающе одета, сама спровоцировала молодого человека на близость, а затем заявила на него в полицию из корыстных интересов. По утверждению матери Семенова, отец Дианы якобы вымогал у их семьи миллион рублей за то, что девушка заберет заявление.