Четверых жителей Мордовии осудили за попытку подкупить начальника районной ГИБДД

В Мордовии вынесен приговор четверым жителям ромодановского села Белозерье. Они признаны виновными в покушении на дачу взятки начальнику Ичалковского районного отдела ГИБДД Ринату Мангутову.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в 2016 году директор сельскохозяйственного предприятия «Ичалки» Фаиль Салихов решил дать взятку - 200 тысяч рублей - начальнику отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения ММО МВД России «Ичалковский» Ринату Мангутову. За деньги гаишник должен был надавить на подчиненных, чтобы те не составляли протоколы о совершении работниками сельхозпредприятия административных правонарушений в области дорожного движения. Посредниками в этой ответственной операции выступали трое - Ильдар Кадеев, Ряис Асаинов и Наиль Салихов. Однако страж порядка отказался от предложенной мзды. Все участники коррупционной аферы были арестованы.

Приговором суда Фаилю Салихову назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Его подельники получили от трех с половиной до пяти лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.