В Мордовии депутата будут судить за незаконное заготовление дров для бани

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Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего депутата сельского поселения. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.
Как было установлено в ходе следствия, в июле 2018 года обвиняемый без заключения соответствующего договора купли-продажи с государственным учреждением лесного хозяйства с использованием бензопилы совершил незаконную рубку трех деревьев березы. В результате его противоправных действий Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ причинен имущественный вред в сумму более 58 тысяч рублей. Как подчеркивают в СКР, если бы обвиняемый обратился с заявлением о выделении лесных насаждений для собственных нужд, за такую заготовку ему бы пришлось заплатить около 600 рублей. Таким образом мужчина решил сэкономить на дровах для бани.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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