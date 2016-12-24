В Мордовии депутата будут судить за незаконное заготовление дров для бани

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего депутата сельского поселения. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

Как было установлено в ходе следствия, в июле 2018 года обвиняемый без заключения соответствующего договора купли-продажи с государственным учреждением лесного хозяйства с использованием бензопилы совершил незаконную рубку трех деревьев березы. В результате его противоправных действий Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ причинен имущественный вред в сумму более 58 тысяч рублей. Как подчеркивают в СКР, если бы обвиняемый обратился с заявлением о выделении лесных насаждений для собственных нужд, за такую заготовку ему бы пришлось заплатить около 600 рублей. Таким образом мужчина решил сэкономить на дровах для бани.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.