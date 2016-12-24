Парапсихологи выманили у жительницы Мордовии полтора миллиона рублей

Репортер

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 68-летней пенсионерки. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как поясняют в ведомстве, заявительница пояснила, что в результате сеансов общения по телефону с «целителями» лишились своих сбережений. В ходе сбора материала проверки установлено, что в марте 2018 года потерпевшая, увидев по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи, решила воспользоваться предлагаемыми услугами и перезвонила по указанному номеру телефона. Оператор представился сотрудником института парапсихологии и выслушал жалобы пожилой женщины. Собеседник пообещал в несколько этапов решить проблемы заказчицы и предложил несколько бесплатных сеансов. Спустя некоторое время за каждую новую «рекомендацию» по снятию порчи с семьи потерпевшая, по указанию неизвестных, стала делать переводы денежных средств на банковские карты и электронные кошельки. Женщину попросили не сообщать о сеансах своим близким и родственникам, убедив, что это может повлиять на результат работы. Связь с мошенниками прекратилась после того, как она сообщила целителям, что денег у нее больше нет. За 4 месяца общения заявительница лишилась 1 472 600 рублей.

В МВД по РМ подчеркивают, что сейчас личность и местонахождение подозреваемых лиц устанавливают сотрудники уголовного розыска.

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