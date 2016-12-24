Тепло дошло не до всех квартир

- Время отпусков прошло, начинаем новый рабочий сезон, - такими словами начал еженедельное совещание в горадминистрации мэр Саранска Петр Тултаев. - Все набрались новых сил и впечатлений, а значит, надо приступать к работе. Говорят, что везде хорошо, где нас нет. Но лучше Саранска города нет! Чтобы это понять, надо выезжать за пределы города. Конечно, у нас есть проблемы, над которыми стоит работать. Однако нам есть чем гордиться. Благодарю вас всех за работу, которая позволила сделать город таким хорошим!

После небольшого вступления градоначальник сразу перешел к обсуждению рабочих вопросов, главный из которых - начало отопительного сезона.

- Все дома подключены к теплу, на 15 октября по городу незапущенными остаются 106 стояков из 90 000, - доложил первый заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев. - Основная причина этого - отсутствие жителей верхних этажей. Одни не пускают, другие просто не проживают в своих квартирах. Работники домоуправлений вынуждены все работы проводить через подвал, а это требует больше времени.

- На Химмаше не запущен 31 стояк, - рассказывает глава Октябрьского района Сергей Мальченков. - Причина та же - отсутствие допуска в квартиры на последних этажах. Но мы стараемся, ищем жителей верхних этажей, делаем все возможное. В крайнем случае - прогоняем стояки через подвалы. В начале отопительного сезона в нашем районе были большие разрытия. На сегодняшний день дефекты на теплотрассах устранены, большинство разрытий ликвидировано, однако благоустройство на разрытых участках не проведено. Сейчас остаются разрытия возле дома № 80 по улице Косарева, на ТЭЦ-2 - около дома № 31 по улице Пржевальского, дома № 20 по улице Белинского, дома № 10 по улице Энергетической. Представители ресурсоснабжающей организации обещают все работы завершить в ближайшее время.

- В Пролетарском районе Саранска проблемными остаются 37 стояков, - продолжает тему глава Пролетарского района Александр Кузьмин. - При пуске отопления у нас были остановки подачи тепла. Основная причина - выходили из строя трубопроводы. Таких случаев было 12. Из-за этого приходилось перезапускать подачу теплоносителя в многоквартирные дома. До сих пор остаются неликвидированными 24 разрытия.

Не лучше ситуация и в Ленинском районе города, здесь без тепла остаются 38 стояков. По словам первого заместителя главы Ленинского района Владимира Пряхина, после пуска тепла ОАО «СаранскТеплоТранс» произвело 38 разрытий, 21 разрытие до сегодняшнего дня не ликвидировано в полном объеме. Кроме того, на момент запуска тепла системы отопления в 13 многоквартирных домах не были заполнены химически подготовленной водой, у двух домов был неправильно выполнен монтаж трубопроводов.

- В начале отопительного периода было огромное количество отключений тепла. Разве ресурсоснабжающая организация не знала, что стартует отопительный период? Почему одна аварийная ситуация за другой?! - удивляется Петр Тултаев. - Неужели правдивы слухи, что опрессовка теплотрасс проводится неосновательно?.. А дальше что будет? Отопительный сезон пошел, почему происходят отключения, причем по десятку домов? Вот вы называете количество незапущенных стояков. Это значит, люди в квартирах сидят без тепла! А если квартира однокомнатная и в комнате холодные батареи? А если в семье есть дети? Что им делать? Здесь нечего ходить вокруг да около, надо правде в глаза смотреть! Вопрос нужно решать на этой неделе!

Тему разрытий на улицах столицы Мордовии продолжил начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров.

- По линии ОАО «СаранскТеплоТранс» на сегодняшний день несданными остаются 155 разрытий, - говорит Вахтеров. - За прошлую неделю было 51 аварийное разрытие, 29 из которых по линии ОАО «СаранскТеплоТранс», 18 - по линии «Саранскгорводоканала», 4 разрытия у иных организаций.

- В этих случаях никаких оправданий быть не может! - заявил Глава Саранска Петр Тултаев. - Людям все равно, какая организация произвела разрытие. Есть сроки, нужно выполнять работы вовремя. На тех, кто не укладывается в сроки, штрафные санкции!