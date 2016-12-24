«Был сильно пьян, а значит, не мог убить»

13 октября Октябрьский суд Саранска вынес приговор по уголовному делу об убийстве 34-летней Елены Зоткиной. Женщину зарубили в феврале этого года в подвале дома № 116 по проспекту 70 лет Октября. В расправе обвинялся сосед - 45-летний Олег Епешкин. Правоохранители считают, что мужчина в пылу ссоры дважды ударил Елену топором по шее, потом ушел спать, а наутро вызвал полицию и признался в расправе.

Конвой завел в зал запыхавшегося Епешкина. «Признали ли вы свою вину? Раскаиваетесь ли в том, что совершили?» - интересуются у подсудимого журналисты.

- Не буду отвечать на ваши вопросы, - отрезал Епешкин.

Вскоре в зал суда зашел председательствующий и предложил Епешкину выступить с последним словом.

- Ваша честь, дайте 5 минут, чтобы отдышаться и собраться с мыслями.

Суд объявляет перерыв, собравшиеся в зале ждут от Епешкина долгого и красноречивого монолога.

- Епешкин, пожалуйста, вам предоставляется последнее слово, - снова предлагает вернувшийся после перерыва судья.

- Уважаемый суд, прошу принять законное и справедливое решение. У меня все!

Убийство в «подвальном кафе»

Уроженец поселка Троицкий Ичалковского района Олег Епешкин, несмотря на развод, жил в саранской квартире с 1994 года вместе с бывшей женой и дочерью. Официально нигде не работал, периодически занимался шабашками и помогал престарелым родителям с огородом. Время от времени мужчина выпивал с соседями, а в тот трагический день «нарисовался» даже весомый повод.

4 февраля дочери Елены Зоткиной исполнилось 15 лет. Днем школьница с подругами отправилась в кинотеатр, родительнице же захотелось отметить день рождения дочери по-своему, а потому первым делом она позвонила знакомому - соседу по дому, 39-летнему Виталию Якомаскину - и пригласила его в гости. Отмечать день рождения начали вдвоем, а позже позвали еще одного соседа - Олега Епешкина. Мужчина отказываться не стал. Кстати, жители дома уверяли, что раньше Елена работала кассиром в местном магазине «Городок», там же якобы подрабатывал грузчиком и Епешкин.

Сначала во время застолья Елена пила шампанское, а собутыльники - водку. Через пару часов Зоткина заявила, что пора заканчивать застолье, поскольку дочь должна уже вернуться домой. Епешкин предложил продолжить праздник в «подвальном кафе», от которого у него есть ключ.

«У меня там все цивильно и комфортно - стол, стулья, все, что нужно, чтобы хорошо посидеть». Так компания плавно переместилась из квартиры Зоткиной в подвал дома. В тот вечер собутыльники не раз и не два бегали в магазин за очередной дозой спиртного. Известно, что к празднующим на огонек заглянул еще один знакомый. Правда, в «подвальном кафе» он находился недолго.

Около 8 вечера Виталий Якомаскин попросил больше не наливать и засобирался домой. Так Елена Зоткина и Олег Епешкин остались наедине. Во время беседы между изрядно захмелевшими соседями всплыли старые обиды. Елена якобы сказала соседу что-то обидное. Олег схватился за топор, стоявший рядом с дверью, и дважды ударил Елену по шее сзади, отчего та упала замертво. Как считает обвинение, убийство произошло вечером в 21.30-22.00. Затем собутыльник выпил еще водки и ушел домой. При этом предусмотрительно закрыл дверь «подвального кафе» на навесной замок.

«Не смог совладать с эмоциями»

Дома душегуб спокойно лег спать и забыл, что недавно убил человека. Наутро Олег Епешкин проснулся со страшного бодуна и даже не вспомнил, что натворил вечером. Но ему что-то понадобилось забрать в подвале. Когда он открыл дверь, то обомлел - на стуле, уткнувшись головой в стол, сидела Елена. На шее у нее виднелись страшные раны от топора. Женщина была мертва. Олег в одно мгновение протрезвел и вспомнил, что по пьяной лавочке вчера вечером саданул Зоткину топором. Первым делом Епешкин позвонил Якомаскину и рассказал, что убил Елену. Потом Олег набрал номер полиции и сообщил, что нашел труп в подвале. Изначально собутыльники Елены уверяли, что расстались с ней, когда та была жива и здорова, а что произошло потом, якобы не знают. Позже Епешкин все же признался: «Елену убил я».

Что именно такого обидного сказала женщина, сильно пьяный Епешкин вспомнить не смог. Правоохранители поинтересовались, а не связывало ли соседей что-то большее, чем дружеские посиделки за рюмкой водки и проживание в одном доме. На это Олег рассказал, что втроем с Якомаскиным и Зоткиной они проводили время не раз. Как правило, выпивали. Как-то раз Епешкин пытался подбить клинья к Елене, но получил от ворот поворот. Со слов Олега, за предложение перейти к более интимным отношениям он получил от Зоткиной ногой в грудь. После того инцидента Олег затаил обиду на Елену. Возможно, во время последнего застолья Епешкин вспомнил эту историю, что и послужило причиной конфликта, а может быть, сосед снова намекнул Елене, что не прочь перевести их отношения в другую плоскость, и тем самым спровоцировал ссору.

«В подвале труп, иди посмотри!»

Потерпевшей по делу признана мать Елены Зоткиной. Женщина написала заявление в суд и просила рассмотреть уголовное дело без нее.

- Епешкина знаю года два. Ничего плохого про него сказать не могу. Правда, и хорошего тоже, - заявил в суде сосед Епешкина, сторож на предприятии «Медтехника» Иван Ермошкин. - 4 февраля я был дома, смотрел телевизор. Где-то в 19.00-19.30 видел во дворе Епешкина, Якомаскина и какую-то женщину. Они были выпивши, потом все вместе в подвал пошли. Ключи от него были только у Олега, он был хозяином. Поскольку я живу на первом этаже, то из подвала порой доносились голоса. Жена сказала, что вызовет полицию, если шуметь не перестанут. Собрался и пошел в подвал. Там за столом сидели Епешкин, Якомаскин и женщина. На столе у них были водка, коньяк, бананы и мандарины. Они пригласили меня за стол, предложили выпить, я отказался.

Просил не шуметь, поскольку жена ругается. Компания обещала вести себя тихо. Женщине предложили выпить водки, она отказалась. Налила себе коньяка и выпила. Никаких ссор при мне не было, все было спокойно, никто даже матом не ругался. Посидел с ними несколько минут, достал сигарету, закурил, но женщина предупредила: «Не курите здесь». Сразу собрался и пошел домой.

На следующее утро встал, посмотрел в 8 утра новости и вышел на улицу. Во дворе стояли Епешкин и Якомаскин. Подошел, поздоровался, а Олег мне говорит: «В подвале труп, иди посмотри!». Смотреть я не пошел, только спросил, чей труп. Епешкин сказал - женщины. Я понял, что речь идет о женщине, которую я видел в подвале. Поинтересовался еще у Олега и Виталия, вызвали ли они полицию, сказали, что вызвали, и вскоре те должны подъехать.

«Елена была хорошей матерью»

Поскольку мать погибшей Елены Зоткиной Надежда Аношкина на процесс не явилась, было решено огласить показания, которые она давала на предварительном следствии:

«Елена проживала в Саранске вместе с дочерью в доме № 116 по проспекту 70 лет Октября. Ранее она была замужем, но отношения с супругом не складывались, и они развелись. С дочерью я поддерживала близкие отношения, Елена приезжала в гости к нам в Ковылкино, а мы к ней в Саранск. Дочь была добрым и отзывчивым человеком, хорошей матерью. В последнее время Елена временно не работала, но вскоре должна была трудоустроиться. О каких-либо проблемах дочь мне не рассказывала.

4 февраля мы с супругом видели Елену в последний раз. Утром привезли внучку из Ковылкина в Саранск и уехали обратно. О смерти ее я узнала от сотрудников полиции. Они сообщили, что Елену убили в подвале дома № 116 по проспекту 70 лет Октября. Подробностей преступления я не знаю. С Олегом Епешкиным не знакома и никогда о нем раньше не слышала».

«Маму я так и не дождалась»

Вот что в своих показаниях рассказала 15-летняя дочь Елены Зоткиной: «Я жила вместе с мамой, папа проживал отдельно. 3 февраля я гостила у бабушки в Ковылкине. На следующий день у меня был день рождения, мама позвонила поздравить. С бабушкой и дедушкой я поехала в Саранск. Мама сказала, что купила торт, и вечером мы планировали посидеть, выпить чаю. В 15 часов я с подружками отправилась в кинотеатр. Домой вернулась около 20 часов, мамы дома не было. Позвонила ей на мобильный, она сказала, что скоро будет. Потом я позвонила еще раз, мама не говорила, где находится, только обещала, что скоро вернется. Маму я так и не дождалась - уснула где-то в 23 часа. Наутро мамы по-прежнему не было, я отправилась на занятия в школу. Во время занятий мне сообщили, что маму убили в подвале нашего дома. Олег Епешкин и Виталий Якомаскин мне не знакомы. За что убили маму, я не знаю. Врагов у нее не было».

Приговор

Во время судебного заседания Олег Епешкин заявил: «В тот вечер был сильно пьян, а значит, не мог убить Елену Зоткину». Странная логика...

Суд приговорил Олега Епешкина к 10 годам колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда подсудимый должен выплатить матери погибшей 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.