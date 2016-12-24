Неделя смертоносных аварий

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Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37 получили травмы. Наиболее резонансными стали две аварии - столкновение пассажирской «газели» с МАЗом в Чамзинском районе и ДТП в Лямбирском районе, где «Лада Веста» врезалась в «десятку».
В столкновении «газели» и МАЗа погибли психолог и врач-терапевт
10 октября в 13.10 на 32 км автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск около села Большие Ремезенки «газель», следовавшая по маршруту Саранск - Атяшево, опрокинулась в кювет после столкновения с МАЗом. По предварительной версии, водитель маршрутной «газели» решил обогнать трактор МТЗ, выехал на полосу встречного движения, но завершить маневр не успел. Когда на встречке показался грузовик с полуприцепом, водитель «газели» решил проскочить между трактором и МАЗом, но по касательной задел угол кабины грузовика. От столкновения микроавтобус отбросило на трактор, а затем - в правый по ходу движения кювет. Водитель МАЗа после аварии заявил, что не смог уйти на обочину правее, поскольку там стояли КамАЗы со свеклой.
В салоне микроавтобуса находилось восемь пассажиров. В итоге ДТП два человека погибли, шесть получили травмы. Среди погибших - 24-летняя жительница Саранска Надежда Терентьева (на фото) и 63-летняя жительница Атяшева Валентина Малашкина. Остальные пассажиры микроавтобуса с ушибами и переломами были доставлены в медицинское учреждение поселка Комсомольский. Водители «газели», МАЗа и тракторист травм не получили. Примечательно, что 38-летний шофер микроавтобуса находился в транспортной компании на испытательном сроке.
Известно, что Надежда Терентьева работала внештатным психологом в одном из ведомств. В тот роковой день она решила навестить бабушку в Атяшеве. Надежда села в «газель», которая выехала с автовокзала Саранска в Атяшево. По дороге девушка писала смс сестре, но потом перестала выходить на связь. Вскоре о ДТП с «газелью», направлявшейся в Атяшево, узнали родственники. СМИ сообщали, что в аварии погибла молодая девушка, но близкие до последнего надеялись, что это не Надежда. Однако опознание в морге развеяло сомнения… Девушка была единственным ребенком в семье.
Другая погибшая, 63-летняя Валентина Малашкина, работала врачом-терапевтом в Атяшевской больнице. В тот день жительница Атяшева навещала родственника в саранской больнице, а затем села в злополучную «газель» на остановке «Роддом» на Химмаше и отправилась домой. Однако добраться до родного Атяшева ей было не суждено. Дочь женщины стала волноваться, почему матери долго нет, на звонки та не отвечала. Тогда она вместе с мужем поехала в сторону Саранска. По дороге родственники увидели страшную картину с перевернувшейся «газелью». Валентина Малашкина к тому моменту была уже мертва. У женщины остались двое взрослых детей и супруг.
По факту ДТП СКР по РМ организовано проведение доследственной проверки. Появилась информация о том, что микроавтобус мог не соответствовать требованиям, предъявляемым к транспорту на регулярных пассажирских перевозках. Возможно, «газель» перевозила пассажиров и без обязательной страховки. После проверки следствие рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Веста» протаранила «десятку»: погибли три человека
13 октября вечером произошло еще одно резонансное ДТП, в котором погибли три человека. В Лямбирском районе около поворота на село Иняты «Лада Веста» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с ВАЗовской «десяткой». В результате ДТП водитель «Весты», а также водитель и пассажир «десятки» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи». Извлекать погибших и пострадавших из искореженных авто пришлось специалистам Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России. Трупы направлены в морг, назначены экспертизы. Среди погибших - два друга, жители села Алтары 23-летние Азамат Ипкаев и Альберт Абдюшев. Оба находились в «десятке». За рулем «Весты» был 61-летний житель поселка Чамзинка Александр Чувашов.
Стоит сказать, что авария отечественных авто спровоцировала еще одно ДТП. Следом за «Ладами» ехал КамАЗ, водитель увидел столкновение и резко дал по тормозам. От этого грузовик влетел в другую фуру «Фиат». Однако водители многотонных авто не пострадали. По факту смертельной аварии проводится проверка. По предварительной версии, водитель «Весты» значительно превысил скорость. По словам сотрудников Госавтоинспекции, стрелка спидометра в разбитой машине застыла на цифрах 120 км/ч.
В аварии погибла воспитатель детского сада
В тот же день 13 октября серьезная авария случилась в Большеберезниковском районе. В столкновении «Пежо Боксер» с «десяткой» погибла женщина, еще три человека пострадали. В 9.45 на 40 км автодороги Саранск - Большие Березники - Дубенки водитель «Пежо Боксер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110. В результате ДТП 28-летняя пассажирка «десятки» Ирина Миганова скончалась на месте происшествия. Известно, что женщина работала воспитателем детского сада в Саранске. За рулем ВАЗа находился супруг Мигановой, мужчина с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение, такая же участь постигла шофера «Пежо Боксер» и его пассажира. Всем им оказана помощь, после этого пострадавшие отпущены по домам. По данному факту проводится проверка, у водителей взята кровь на анализ.
13 октября произошло еще одно смертельное ДТП. На этот раз в Ромодановском районе. В 17.10 на 7 км трассы Ромоданово - М. Березники водитель автомашины «Ауди 80» не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Авто опрокинулось, а водитель иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью. Труп направлен в морг, назначены экспертизы. Женщина-пассажир госпитализирована в ГБУЗ РМ «РКБ № 4». По данному факту проводится проверка.
Снес водителей, стоявших на краю дороги
9 октября водитель Kia Cerato сбил двух мужчин, которые оформляли ДТП. Одна из жертв скончалась на месте. Авария произошла в 18 часов на 12 км трассы Саранск - Рузаевка. В тот момент на обочине стояли водители «шестерки» и «Митсубиси Лансер». На краю проезжей части они самостоятельно оформляли ДТП по европротоколу, рисовали схемы расположения своих авто и фиксировали механические повреждения. Тут вылетела автомашина Kia Cerato и буквально смела мужчин. Кстати, они стояли на обочине без светоотражающих жилетов. От полученного удара одного из бедолаг отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал еще и «Рено Логан», который двигался в сторону Рузаевки. А Kia Cerato продолжила движение и врезалась в стоящий на краю дороги ВАЗ-21065. Затем иномарка съехала в левый по ходу своего движения кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП один из пострадавших от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй с ушибами был доставлен в травмпункт Саранска. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Водитель автомашины Kia Cerato с множественными переломами был госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ № 4».
11 октября в Ленинском районе Саранска 31-летний водитель «Чери А21» сбил 65-летнюю женщину. Это произошло в 14.45 напротив дома № 15 по ул. Гагарина. Водитель проявил невнимательность, потянулся за очками, отвлекся и не заметил, как наехал на пешехода, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пенсионерка с ушибом головного мозга тяжелой степени, множественными переломами рук и ног, черепно-мозговой травмой была госпитализирована в РКБ № 4. Однако медикам спасти жертву аварии не удалось, женщина скончалась. Водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка.
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
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