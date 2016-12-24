В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27

О том, чтобы по улице Т. Бибиной Саранска ходил общественный транспорт, вероятно, мечтало не одно поколение проживающих там жителей. Проживающие на «старом» Химмаше неоднократно обращались в Администрацию города с просьбой, чтобы по этому микрорайону был пущен какой-либо маршрут с сохранением льготного проезда. До капитального ремонта дороги по улице Т. Бибиной это сделать было невозможно: дорога, по которой должен был проходить маршрут, не отвечала необходимым требованиям. В прошлом году магистраль капитально отремонтировали, оборудовали заездные карманы для общественного транспорта, установили остановочные павильоны. После завершения всех работ по поручению Главы городского округа Саранск был разработан маршрут, проведены необходимые процедуры по выбору перевозчика и определению номера маршрута. Связывающий северо-восток Саранска и юго-запад и проходящий по улице Т. Бибиной и через Центр маршрут получил номер 27.

Первый рейс 27-го маршрута состоялся 15 октября. Несмотря на ранее начало рейса - шесть утра, на его запуск не мог не прийти Глава города Петр Тултаев. Запуск общественного транспорта по улице Т. Бибиной он держал на личном контроле. «Поздравляю всех вас! Сегодня поистине историческое событие, которое мы ждали очень давно!» - обратился он к собравшимся.

«Поехали!» - скомандовал Глава Саранска в шесть часов. И автобус № 27, согласно расписанию движения, вышел в первый рейс.

О том, что этот маршрут был нужен и будет востребован в дальнейшем, говорит количество людей, которые ранним пасмурным утром 15 октября, в день запуска первого рейса, ожидали его на остановках общественного транспорта на улице Т. Бибиной. «Как мы его долго ждали! Наконец-то!» - войдя в салон, радостно сказала одна из пассажирок. «Господи, даже не верится. Автобус по улице Тани Бибиной стал ходить! Как же тут тепло!» - воскликнула другая вошедшая женщина.

«До сегодняшнего дня в Саранске действовало 49 маршрутов общественного транспорта. Маршрут № 27 - юбилейный, пятидесятый. Поэтому для города сегодня двойной праздник, - сказал Петр Тултаев. - Для жителей улицы Тани Бибиной, да и всего микрорайона, это большое событие. Еще 30 лет назад, когда я проживал в этом районе, очень много говорили про общественный транспорт. Вот, дождались! Что немаловажно - у кого есть льготы, могут пользоваться ими в полной мере на этом маршруте», - отметил мэр Саранска.

Глава города рассказал о кардинальных переменах, которые произошли в этом районе за последнее время, а также о том, что запланировано сделать. Чего стоит только капитально отремонтированная четырехполосная дорога с сопутствующей инфраструктурой - вело- и беговыми дорожками, современными освещением и светофорами. Петр Тултаев сообщил, что в скором времени этот район станет еще лучше: будут снесены старые дома, на их местах вырастут новые многоэтажки, совсем мало времени осталось до открытия нового детского сада на 250 мест, возводится новый торговый центр. Другими словами, этот район Химмаша - город в городе. И долгожданный 27-й маршрут наверняка сделает жизнь проживающих здесь еще комфортнее.

Маршрут 27-го автобуса пройдет по следующим улицам:

в прямом направлении: ул. Косарева - ул. Т. Бибиной - пр. 70 лет Октября - ул. Севастопольская - ул. Волгоградская - ул. Коммунистическая - пр. Ленина - ул. Васенко - ул. Ботевградская - ул. Старопосадская - ул. Осипенко.

Автобус, следующий с Химмаша на Юго-Запад, будет останавливаться на следующих остановках общественного транспорта: «5-я больница», «Роддом», «Т. Бибиной», «Лихачева», «Севастопольская», «Айвазовского», «Памятник Пугачеву», «Моховая», «Володарского», «Дом Союзов», «Полежаева», «Государственный театр кукол», «Мордовиястат», «Электровыпрямитель», «Хлебокомбинат», «Пенсионный фонд», «Предтеченская церковь», «Герцена», «Осипенко», «П. Морозова», «Библиотека», «Горэлектротранс».

В обратном направлении маршрут 27-го автобуса пролегает по ул. Осипенко - ул. Старопосадская - ул. Ботевградская - ул. Полежаева - пр. Ленина - ул. Коммунистическая - ул. Волгоградская - ул. Севастопольская - пр. 70 лет Октября - ул. Т. Бибиной - ул. Косарева.

При проезде с Юго-Запада на Химмаш он останавливается на следующих остановках общественного транспорта: «Кирзаводская», «Библиотека», «П. Морозова», «Гостиница «Адмирал», «Пенсионный фонд», «Универсам», «Детская больница», «Университет», «Полежаева», «Дом Союзов», «Володарского», «Гостиничный комплекс «Тавла», «Микрорайон «Юбилейный», «Севастопольская», «Суд», «Сбербанк», «Пр. 70 лет Октября», «Т. Бибиной», «Школа № 11», «Инфекционная больница», «5-я больница».

Первый рейс 27-го автобуса от начальной остановки - «5-я больница» - будет отправляться в 6 часов, последний рейс в будние дни - в 21:45, в выходные - в 21:05. Протяженность автобусного маршрута 29,3 км. Время рейса 85 минут. По маршруту будет курсировать 7 единиц техники. Интервал движения в «часы пик» составит 10 минут, межпиковый интервал - 15 минут.