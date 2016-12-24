Риелтор на капитале

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор риелтору, 35-летней Елене Севостьянчик, замешанной в грандиозной афере по обналичиванию материнского капитала. Три десятка жительниц республики попали под следствие по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. Правоохранители считают, что махинациями с маткапиталом занималась преступная группа из нескольких человек. Они помогали мамочкам заключать договоры займа на покупку полуразвалившихся домов в глухих деревнях и селах республики. По факту такое жилье стоило несколько десятков тысяч рублей, тогда как в договоре указывалась сумма в 350-400 тысяч рублей. Такие формальные сделки позволяли обналичить всю сумму материнского капитала, правда, матерям доставалась лишь незначительная часть денег. Риелтор Елена Севостьянчик заключила досудебное соглашение со следствием, и ее дело было выделено в отдельное судопроизводство, а потому она первой выслушала приговор суда.

На материнский капитал покупали ветхие избушки

«Помощь при обналичивании материнского капитала» - такие объявления в 2016 году распространялись в интернете среди жителей Мордовии. Информация о такой услуге также тиражировалась с помощью объявлений на дверях подъездов, столбах и остановках. При этом всем известно, что по закону материнский капитал можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование ребенка или пенсионные накопления матери. Обналичивание этих средств вне закона, за такие хитроумные операции предусмотрена уголовная ответственность. Однако потребность в деньгах здесь и сейчас притупляла страх перед тюрьмой. Женщины звонили по объявлению и живо интересовались, как быстро можно получить наличные, используя сертификат. Помогали им в этом 51-летняя Альбина Бусаргина и ее команда риелторов, среди которых была и Елена Севостьянчик. Мамочкам предлагали купить в районах Мордовии (Ромодановский, Ардатовский, Дубенский, Атяшевский и другие) полуразвалившиеся частные дома по завышенной цене. По договору цена этих «хором» достигала 500 тысяч рублей, а на деле покосившийся домик стоил 50-100 тысяч, причем износ составлял 70-80%. Сами дома матерям были не нужны, требовались договоры купли-продажи жилья, которые служили формальным основанием для обналичивания материнского капитала.

Благодаря махинациям, которые проворачивали Бусаргина, Севостьянчик и другие риелторы, мамочкам выдавали займы на покупку домов в потребительских кооперативах. Заметим, что Альбина Бусаргина по доверенности являлась партнером сразу нескольких организаций: «Народная касса», «Кедр», «Поддержка» и «Ипотечный квартал». Когда необходимые документы были на руках, мамочкам помогали подать бумаги в Пенсионный фонд и получить займ под материнский капитал. Часть денег доставалась матерям, еще часть шла за услуги кооперативу, выдавшему займ, часть - Бусаргиной и риелтору, нашедшему дом. Примечательно, что некоторые лачуги перепродавались от одной мамочки к другой. Вскоре масштабная афера вскрылась, и уголовные дела были возбуждены не только на организаторов этой махинации, но и на матерей. Им предстоит отвечать за мошенничество при получении выплат.

Риелтор из Нижнего Тагила

Еще во время следствия Елена Севостьянчик полностью признала вину, активно сотрудничала со следствием и заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке. В беседе со следователем Севостьянчик рассказала, что родилась в Нижнем Тагиле Свердловской области. С 2008 года занималась в родном городе риелторской деятельностью. Однако дела шли неважно, работа не приносила дохода, тогда в 2015 году она решилась на переезд в Саранск. В Мордовии Елена также решила использовать свой большой опыт в сфере недвижимости. В частности, она работала с организацией «Доминанта», которая занимается выдачей займов под материнский капитал для приобретения недвижимости.

«Организация работала законно, жилье, под которое выдавались займы, проверялось, мамочек с плохой кредитной историей не брали, а вторично дома по сделкам не проводили, - рассказала Елена Севостьянчик. - Обналичить средства материнского капитала через «Доминанту» было невозможно. Весной 2016 года я случайно познакомилась с Майей Козыревой. Мы стояли в очереди в Росреестре на Лямбирском шоссе. Я оформляла какую-то сделку, разговорились. Майя рассказала, что работает риелтором на Альбину Бусаргину, которая занимается обналичиванием сертификатов материнского капитала. Эта схема приносит хорошую прибыль. Новая знакомая предложила нас познакомить с Бусаргиной и объяснить все подробности. Я заинтересовалась, Козырева пригласила меня в офис в гостинице «Саранск» на ул. Коммунистической».

«С каждой мамочки платили вознаграждение - 10 тысяч рублей»

«При встрече Альбина объяснила, что является представителем кооперативов и организаций, которые занимаются выдачей займов под материнский капитал для приобретения жилья с февраля 2016 года, - продолжает Севостьянчик. - При этом схема связана с незаконным обналичиванием сертификатов. Бусаргнна рассказала, что работает не одна, в ее команду входят несколько человек: Олег Ильин, Анастасия Воробьева, Майя Козырева. Сказала, что попасть в команду непросто, посторонних не берут. Каждый занимается своим делом, Ильин, Воробьева и Козырева искали мамочек и дешевые дома в Мордовии для обналичивания материнского капитала. Бусаргина помимо поиска матерей составляла договоры займов и купли-продажи недвижимости, контролировала прохождение документов в Росреестре, Пенсионном фонде, кооперативе при выдаче займов, следила за перечислениями и получением денег мамочками.

По словам Бусаргиной, сумма сделки в договоре купли-продажи сознательно завышалась для того, чтобы была возможность обналичить материнский капитал. С каждой клиентки, которую я должна была приводить к Альбине, мне полагалось по 10 тысяч рублей. Кроме того, как мне сказала Бусаргина, она могла и сама заработать на сделке, поскольку у нее имелась возможность завышать сумму. Например, говорила мамочке, что дом стоит 170 тысяч рублей, тогда как продавец хотел за него 50 или 70 тысяч. При этом состояние дома не имело никакого значения, поскольку мамочки жить в нем не собирались. Чем дешевле будет дом, тем больше денег с его помощью можно обналичить. Им нужны были наличные. Альбина оформляла договоры займа и купли-продажи, указывала там завышенную стоимость дома. После этого Бусаргина отправляла документы в потребительские кооперативы, представителем которых являлась. Кооператив одобрял займ на покупку дома и перечислял деньги мамочке на расчётный счёт. Клиентка снимала наличные в банке, часть которых передавала Альбине, часть - риелторам, а часть оставляла себе. Небольшая часть денег передавалась продавцу дома».

«Я прекрасно понимала, что обналичивание материнского капитала противозаконно»

«С Олегом Ильиным и Анастасией Воробьевой я пересекалась в Регистрационной палате, - рассказала Елена Севостьянчик. - Из разговоров с коллегами-риелторами я узнала, что они также работают по мошеннической схеме с Бусаргиной. Они непосредственно работали с Бусаргиной и находили для неё продавцов домов и мамочек. Как я поняла, Альбина была главной, поскольку именно она имела выход на потребительские кооперативы для получения займов. Действовала как представитель кооперативов: у нее имелись доверенности и печати организаций. Именно Бусаргина занималась распределением прибыли от махинаций, в частности, выплачивала мне и другим членам группы вознаграждение за каждую незаконную сделку.

Когда я разговаривала с клиентами по телефону, то старалась не обсуждать подробные обстоятельства обналичивания материнского капитала. Просила их приехать в офис для разговора на эту тему. Я прекрасно понимала, что обналичивание материнского капитала противозаконно. Деньги можно потратить только на цели, указанные в законе, то есть на приобретение жилища, образование и другое. В противном же случае наступает уголовная ответственность. Однако эта схема меня устраивала, поскольку доход от законной риелторской деятельности был маленьким. Я продолжила работать с организацией «Доминанта». Мамочкам, которых «Доминанта» не пропускала по каким-то обстоятельствам, я предлагала обналичить материнский капитал по схеме Бусаргиной.

Для привлечения клиентов в средствах массовой информации, в интернете, на различных сайтах, таких как «Авито» и «ВКонтакте», я размещала объявление: «Займы под материнский капитал на улучшение жилищных условий». Там же был указан номер мобильного телефона для связи».

«На одной сделке получила прибыль в 50 тысяч рублей»

«Летом 2017 года мне позвонила клиентка Наталья Коркина (фамилия изменена) и сказала, что хочет обналичить материнский капитал, - вспоминает Севостьянчик. - Я просила ее подъехать в офис по ул. Ленина, 21 для более детального разговора. При встрече я объяснила, что обналичить сертификат возможно только при покупке недорогого дома, завысив его стоимость в договоре купли-продажи. Коркину мое предложение устроило. В моей базе имелся дом, расположенный в селе Симкино Б.Березниковского района. Владелец продавал дом за 120 тысяч рублей. Коркиной я сказала, что жилье стоит 170 тысяч рублей. Мамочку устроила цена, и я отправилась к Бусаргиной. Альбина сказала, что подготовит все необходимые документы: договор займа и договор купли-продажи, в котором будет завышена стоимость продаваемого дома. По договору купли-продажи, который подготовила Бусаргина, стоимость дома и земельного участка составляла 520 тысяч рублей. Это было сделано для того, чтобы обналичить материнский капитал. Эту сделку я сопровождала в Регистрационной палате. Продавец дома не был в курсе нашей схемы. После оформления документов я получила от Коркиной 170 тысяч рублей наличными, из них 120 тысяч отдала продавцу. В итоге я получила прибыль 50 тысяч рублей, еще 10 тысяч как вознаграждение мне выплатила Бусаргина.

Кроме того, у меня имелся дом, расположенный в селе Алашеевка в Атяшевском районе. В свое время я купила это жилье за 120 тысяч рублей, чтобы потом продать какой-нибудь мамочке. При этом при покупке в договоре с продавцом мы договорились, что на бумаге стоимость дома и земельного участка будет составлять 500 тысяч рублей. Это было сделано для того, чтобы у меня была возможность продать дом за материнский капитал через Альбину. Летом 2017 года ко мне обратилась женщина с просьбой продать ей дом и при этом обналичить материнский капитал. Я объяснила ей всю схему, и мы отправились к Бусаргиной. Альбина заявила, что сумма сделки будет специально завышена до 600 тысяч рублей при фактической стоимости дома в 120 тысяч рублей. При этом дом был ветхим. Мамочке помогли оформить все документы, и вскоре потребительский кооператив выдал деньги на покупку дома. В результате этой схемы я получила от женщины 220 тысяч рублей наличными и еще 10 тысяч рублей вознаграждения от Бусаргиной. Еще 220 тысяч пошли мамочке, а остальные - Альбине. Позже обладательница сертификата обратилась в Пенсионный фонд по РМ с заявлением о перечислении материнского капитала в счет погашения потребительского кредита. В итоге из бюджета в кредитную организацию были переведены 453 тысячи рублей.

После того как сотрудники полиции возбудили уголовное дело и допросили меня, а также задержали Бусаргину, я прекратила заниматься незаконными схемами обналичивания материнского капитала, удалила всю рекламу из интернета и перестала общаться с другими участниками группы: Козыревой, Ильиным, Воробьевой и Бусаргиной».

Приговор

Суд установил, что Елена Севостьянчик в составе организованной группы совершила хищение бюджетных денег при получении социальной выплаты в особо крупном размере на сумму 1 млн 79 тысяч рублей. При вынесении решения суд учел особый порядок судебного разбирательства, полное признание вины подсудимой и желание Севостьянчик исполнять досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд признал Елену виновной и приговорил к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в доход государства в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, что уголовные дела в отношении Альбины Бусаргиной и других членов ее команды сейчас расследуют правоохранительные органы. В отличие от Елены Севостьянчик идейный вдохновитель этой аферы своей вины не признает.