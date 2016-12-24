В Саранске группу молодых людей будут судить за незаконную организацию азартных игр

Следственный комитет Мордовии расследует уголовное дело в отношении группы жителей Саранска. Их обвиняют в незаконной организации азартных игр.

Как стало известно «ВС», с января этого года подозреваемые, арендовав нежилое помещение по улице Титова, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов. При этом деятельность игрового клуба тщательно скрывалась, доступ в помещение имели только постоянные клиенты и знакомые. Кроме этого, незаконное игорное заведение было оборудовано системой видеонаблюдения.

Противоправная деятельность подозреваемых в июне текущего года была пресечена следователями регионального управления СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД. В ходе обыска в помещении были изъяты денежные средства, 28 игровых терминалов и комплектующие к ним, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Однако подозреваемых это не остановило. Спустя некоторое время после возбуждения уголовного дела, вновь было арендовано нежилое помещение по улице Строительной, куда были завезены новые игровые автоматы. Для пресечения преступной деятельности следователями СК, сотрудниками МВД и Росгвардии в октябре этого года в помещении клуба был проведен обыск, в ходе которого были изъяты 16 игровых автоматов, денежные средства, документация с черновыми записями.

Как поясняют в СКР, от организации и проведения азартных игр в сутки извлекался доход от 5 до 100 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также сбор и закрепление доказательственной базы.