В Саранске двое молодых людей арестованы по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

В Саранске суд санкционировал арест двух молодых людей, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает СКР.

Как поясняют в ведомстве, 13 октября этого года в Саранске подозреваемые изнасиловали 17-летнюю знакомую, с которой совместно распивали спиртное. Несовершеннолетняя о совершенных в отношении нее противоправных деяниях рассказала маме, после чего они обратились в правоохранительные органы.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевшую и подозреваемых об обстоятельствах произошедшего, изъяли мобильные телефоны, содержащие фотографии, представляющие интерес для следствия. Судом удовлетворено ходатайство следователя СК и в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Как подчеркивают в СКР, в настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.