В Саранске двое молодых людей арестованы по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

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В Саранске суд санкционировал арест двух молодых людей, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает СКР.
Как поясняют в ведомстве, 13 октября этого года в Саранске подозреваемые изнасиловали 17-летнюю знакомую, с которой совместно распивали спиртное. Несовершеннолетняя о совершенных в отношении нее противоправных деяниях рассказала маме, после чего они обратились в правоохранительные органы.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевшую и подозреваемых об обстоятельствах произошедшего, изъяли мобильные телефоны, содержащие фотографии, представляющие интерес для следствия. Судом удовлетворено ходатайство следователя СК и в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Как подчеркивают в СКР, в настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.
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