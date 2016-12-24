В Саранске отменен условный приговор чиновникам ГОСУКСа

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Верховный суд Мордовии вынес апелляционное определение на приговор Ленинского суда Саранска в отношении бывших чиновников ГОСУКСа Дмитрия Чирина и Максима Перервы.
Напомним, некоторое время назад районный суд назначил им условное наказание за мошенничество при поставке техники для заливки льда. Оба фигуранта полностью признали вину и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Именно это основание позволило им избежать реального лишения свободы.
Однако приговор Ленинского суда Саранска был обжалован. По результатам рассмотрения апелляции, Дмитрию Чирину назначено наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Его подельник Максим Перерва проведет в заключении на полгода меньше.
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