После аварии в Чамзинском районе СКР проверит перевозчика

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту автомобильной аварии в Чамзимнском районе республики. Напомним, 10 октября этого года в результате опрокидывания в кювет пассажирской «Газели» погибли два человека. В ряде СМИ появилась информация, что перевозчиком были допущены нарушения.

Как поясняют в СКР, следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации средства массовой информации, а также установить в действиях перевозчика наличие, либо отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.