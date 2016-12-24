После аварии в Чамзинском районе СКР проверит перевозчика

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Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту автомобильной аварии в Чамзимнском районе республики. Напомним, 10 октября этого года в результате опрокидывания в кювет пассажирской «Газели» погибли два человека. В ряде СМИ появилась информация, что перевозчиком были допущены нарушения.
Как поясняют в СКР, следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации средства массовой информации, а также установить в действиях перевозчика наличие, либо отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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