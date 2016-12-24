На трассе в Мордовии погибли три человека

Репортер

В Мордовии выясняют обстоятельства крупной дорожной аварии, в результате которой погибли три человека.

Трагедия произошла накануне вечером в Лямбирском районе республики. Около семи часов вечера недалеко от поворота на село Иняты столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Веста». По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения водителя «Весты». В результате лобового столкновения на месте погибли водители обоих легковушек, а также пассажир «десятки».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Финансы и кадры

18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск

«Поехали!»

В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27

«Золотая осень»

Мордовия вновь получила Гран-при Российской агропромышленной выставки

«Доброе утро, семья!»

Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью

Конкурс красоты

№42  Ксения

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу