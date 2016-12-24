На трассе в Мордовии погибли три человека

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18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
В Мордовии выясняют обстоятельства крупной дорожной аварии, в результате которой погибли три человека.
Трагедия произошла накануне вечером в Лямбирском районе республики. Около семи часов вечера недалеко от поворота на село Иняты столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Веста». По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения водителя «Весты». В результате лобового столкновения на месте погибли водители обоих легковушек, а также пассажир «десятки».
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