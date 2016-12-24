Житель Мордовии из ревности до смерти забил сожительницу

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя деревни Грозная крепость Ардатовского района республики. Он обвиняется в причинении умышленного вреда здоровью, повлекшем смерть.

Днем 10 октября этого года в деревне Грозная крепость Ардатовского района подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности избил руками 37-летнюю сожительницу. От черепно-мозговой травмы женщина скончалась дома. После этого мужчина пошел к соседям и сообщил о произошедшем, а те в свою очередь позвонили в органы внутренних дел.

Как поясняют в СКР, подозреваемый в совершении преступления был задержан на месте происшествия сотрудниками полиции. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.