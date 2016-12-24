Ленинский суд Саранска вынес приговор 39-летнему Юниру Юсупову. Уроженец лямбирского села Аксеново обвинялся в двух эпизодах вымогательства в особо крупном размере. Криминальный деятель в 2006 году «отжал» у коммерсанта квартиру и 1,6 млн рублей.

Сотрудникам МВД по РМ Юнир Юсупов известен как человек, в начале 2000-х годов входивший в ближайшее окружение лидера группировки «Мордва» Вячеслава Макавчука. Правоохранители считают, что Юнир был одним из телохранителей криминального деятеля. После разгрома преступного сообщества Юсупов бежал из республики. 12 октября 2009 года он был объявлен в розыск.

Беглец долгие годы скрывался в Нижнем Новгороде и Москве и вернулся на родину, только когда посчитал, что полицейские в Мордовии про него забыли. Не забыли. В январе прошлого года Юсупов был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД по РМ на проспекте 70 лет Октября, когда передвигался по городу на своем авто.

По версии следствия, в 2006 году под криминальный пресс Юнира Юсупова попал саранский коммерсант, занимавшийся торгово-закупочным бизнесом. Юсупов встретился с предпринимателем около гостиницы по ул. Коммунистической и потребовал у него выдать долю от полученных коммерческих доходов. Тот заявил, что свободных денег у него в наличии нет, поскольку все средства находятся в обороте. «Нет денег - переписывай на меня свою трехкомнатную квартиру!» - потребовал Юсупов и при отказе пригрозил расправой. Бизнесмен прекрасно отдавал себе отчет, с каким человеком имеет дело, а потому реально опасался за свою жизнь и здоровье, а также переживал за близких. После раздумий коммерсант вынужден был согласиться и оформил доверенность на право распоряжения «трешкой» на человека, которого указал рэкетир. После этого Юсупов сам заключил со своим человеком договор купли-продажи квартиры и стал собственником жилья стоимостью 1,5 млн рублей в ценах того давнего времени.

В том же 2006 году Юсупов снова «наехал» на предпринимателя. На очередной встрече речь вновь зашла о «добровольных отчислениях» с бизнеса - сумма была определена в 1,6 миллиона рублей! Коммерсант пытался объяснить вымогателю, что таких денег у него нет, но Юсупов дожимал: «Тогда бери в банке кредит, делай что хочешь, но деньги найди». Когда стало ясно, что с выполнением требований происходит заминка, вымогатель плотно «насел» на жертву уже с товарищем. Перепуганный предприниматель полностью капитулировал - в банке ему выдали кредит в 4 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона пришлось отдать рэкетиру.

На предварительном следствии Юсупов вины не признал. Тем не менее по приговору суда Юнир Юсупов был признан виновным и отправится отбывать наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительную колонию строгого режима.