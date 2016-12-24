8 бойцов ФСИН получили краповые береты

«Доброе утро, семья!»
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска