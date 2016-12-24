8 бойцов ФСИН получили краповые береты

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РМ состоялись Всероссийские квалификационные испытания на право ношения символа отличия профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России - крапового берета. За право носить берет соревновались 56 бойцов из 34 регионов России.

Испытания для спецназовцев включали в себя бег на 5 км, подтягивания на перекладине и выполнение комплекса специальных упражнений (тест Купера). Бойцы совершали марш-бросок с преодолением специальной полосы препятствий в экстремальных условиях, штурмовали высотное здание, участвовали в поединках по рукопашному бою.

Во время марш-броска претенденты попали под внезапный «обстрел» противника, преодолевали водную преграду и участок заражения отравляющими веществами, завалы, болото, эвакуировали раненых с поля боя. Новшеством испытаний стало введение еще одного, дополнительного элемента. После марш-броска сотрудники должны были проползти под БТРом при обстреле из крупнокалиберного пулемета. Затем кандидаты преодолевали специальную полосу препятствий. После ее прохождения для проверки состояния оружия каждый испытуемый производил одиночный выстрел.

Еще один этап - штурм высотных зданий с использованием специальных спусковых снаряжений. Во время спуска бойцы стреляли из автомата, выбивали макет оконной рамы ногой и бросали туда гранату. Следующими элементами испытаний являлись: выполнение упражнений по огневой подготовке из пистолета Макарова и автомата Калашникова, акробатических упражнений и комплексов специальных упражнений. Последний и самый важный этап испытания на право ношения крапового берета - проведение поединков.

В результате проведенных испытаний обладателями крапового берета среди сотрудников специального назначения стали 8 представителей территориальных органов ФСИН России: УФСИН России по Брянской области, УФСИН России по Воронежской области, УФСИН России по Калужской области, УФСИН России по Волгоградской области (2 сотрудника), УФСИН России по Пензенской области, УФСИН России по Республике Татарстан и УФСИН России по Республике Кабардино-Балкария.