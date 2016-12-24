Эколидеры из Саранска и Мордовии защитили свои экологические проекты в лагере «Артек»

В конце сентября школьники из Саранска и районов Мордовии, ставшие победителями акции «Вода и здоровье» движения «Сделаем вместе!», вернулись из международного детского центра «Артек». Ребятам очень повезло - они стали участниками 10-й смены в «Артеке». Но этой награде предшествовала огромная работа.

Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе!» реализуется в «Артеке» второй год. На этот раз путевками в Международный детский центр были награждены 200 самых активных эколидеров. Каждый из них в своем городе провел десятки экологических уроков, субботников, различных акций и тем самым привлек к проблемам экологии не только детей, но и учителей, и родителей.

«В школах и средних профессиональных колледжах Саранска и региона эколидеры разрабатывали свой план мероприятий по проекту «Вода и здоровье», который в дальнейшем был реализован, а итоги обобщены в виде презентаций и портфолио. Проводилась значительная работа в социальных сетях и интернет-пространстве. Некоторые участники акции разместили около 200 новостей о ходе акции. Нашими школьниками проведено более двух тысяч исследовательских работ по состоянию водных объектов Мордовии. В результате было отобрано 20 победителей регионального этапа Всероссийской акции «Вода и здоровье», которые и получили заветные путевки», - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, секретарь регионального штаба движения «Сделаем вместе в Республике Мордовия» Ольга Ручина.

«Артек» стал для детей не только местом хорошего отдыха, но и прекрасной образовательной базой. «Артек» - это не просто оздоровительный лагерь, здесь реализуется масса интереснейших образовательных программ, в том числе совместно с тематическими партнерами, например такими, как МГУ им. М.В. Ломоносова, Русское географическое общество, генеральная прокуратура России, ВГТРК и Роскосмос. Ребята принимали участие в различных фестивалях, акциях, конкурсах, продолжили работу, связанную со своими экологическими проектами.

15 сентября, во Всемирный день чистоты, в «Артеке» юные экологи из Мордовии и ее столицы защитили экопроекты. Круглый стол стал финалом акции «Сделаем вместе!», объединившей 16 тысяч школ и миллион детей из всех регионов страны. Председатель координационного совета движения «Сделаем вместе!», первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что представленные артековцами проекты будут реализованы по всей России.

Делегация из Саранска и Мордовии предложила идеи по популяризации здорового образа жизни среди детей и взрослых в рамках проекта «За здоровое будущее». Артековцы с удовольствием поддержали их инициативу и, с учетом темы эколидеров Московской области «Здоровое питание», предложили провести в 2019 году всероссийскую акцию «Здоровое питание - активное долголетие».

Примечательно, что наши ребята уже становились победителями в «Артеке» со своим проектом «Вода и здоровье». «Наш предыдущий проект стал всероссийской экологической акцией. Для нас это большая гордость, - признается юный эколидер из Саранска Роман Манчев. - К сожалению, в нашей стране немало экологических проблем, которым, на наш взгляд, нужно уделять больше внимания. И поэтому нам очень хочется донести до детей и взрослых важность бережного отношения к природе».

«Мы надеемся, что опыт, полученный в ходе реализации проекта, будет востребован и использован при реализации новых проектов, все это расширит круг партнеров и приведет к новым результатам и победам над экологической безграмотностью и безразличием», - подчеркнула важность прошедшего мероприятия Ольга Ручина.

«Попасть в «Артек» - мечта каждого ребёнка и взрослого на планете, и я бесконечно рада, что именно мне выпала возможность посетить эту сказочную страну, - делится впечатлениями ученица МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Екатерина Гераськина. - Несмотря на загруженный график, мы с делегацией эколидеров Мордовии разработали новый проект и успешно защитили его. «Артек» - это действительно место, в котором сбываются мечты».

«Это удивительное место, где чувствуешь свободу творчества, мыслей и чувств. Здесь обретаешь настоящих друзей и веришь в дружбу, наслаждаешься жизнью, - рассказала ученица МОУ «Лицей № 43» Дарья Трубицына. - «Артек» - место, где нет ни одной свободной минутки, где ты живёшь ярко и счастливо».

«Каждый день здесь мы были заняты какими-то делами, постоянно проводили время с отрядом, учились чему-то новому друг у друга. Я думаю, каждый человек, побывавший в «Артеке», получил бесценный опыт, которым будем пользоваться в течение всей жизни, - отметил важность проекта ученик МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» Самат Арюкаев. - Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто поддерживал нас, помогал в проделанной работе и приложил усилия, чтобы мы побывали здесь. Большое спасибо создателям акции «Вода и здоровье», ведь благодаря им юные эколидеры не только осуществили свою мечту, побывав в самом интересном и замечательном месте на Земле, но и смогли открыто высказать свои идеи и предложения по сохранению природы».