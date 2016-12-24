Профессия учителя - это призвание на всю жизнь

В Саранске чествовали педагогов городских учреждений образования

День учителя в нашей стране один из самых почитаемых и общенародных праздников. А все потому, что каждый из нас сидел за школьной партой, внимательно слушая своего учителя и впитывая каждый из его уроков. Школьные годы плавно перетекают в студенческие, когда по жизни человека продолжают вести грамотные педагоги. Поэтому логично будет сказать, что без наставников и учителей наша жизнь невозможна. И замечательно, что каждый из нас может высказать слова благодарности и почтения своим дорогим учителям в их профессиональный праздник - День учителя.

В минувшую пятницу, 5 октября, торжественное чествование саранских педагогов прошло в Администрации городского округа Саранск. Это мероприятие традиционно становится одним из самых теплых и душевных. С этого свое приветственное слово начал и исполняющий обязанности Главы городского округа Саранск Алексей Егорычев: «Несмотря на пасмурный осенний день, входя в зал, видишь совершенно обратную картину: вы все красивые, улыбающиеся, в прекрасном настроении. Ваши ученики наверняка пожелали бы, чтобы в таком состоянии вы пребывали всегда, потому что это было бы почвой для замечательного взаимовыгодного сотрудничества.

Ни одна профессия в нашей стране не может гордиться тем, что охватывает 100% населения. Образование именно та сфера, к которой каждый гражданин имеет самое непосредственное отношение.

Вам, педагоги, наши горожане доверяют самое дорогое - своих детей. Вы являетесь гарантом того, что они не только получат качественное дошкольное, общее или дополнительное образование, но и станут хорошими людьми, потому что наряду со знаниями, которые вы даете детям, вы вкладываете в них основополагающие жизненные принципы. При этом постоянно совершенствуетесь, делая все для того, чтобы идти в ногу со временем, учитывая те постоянные изменения в поколениях детей, которые происходят в нашем обществе».

Он также отметил, что многие педагоги саранских образовательных учреждений имеют различные звания и награды, но существует понятие «любимый учитель». «Оно ничем не подтверждается, но это чувство человек просто хранит в душе. Таких учителей мы помним всю жизнь. И такое отношение к педагогам должно сохраняться в нашем обществе всегда», - подчеркнул Алексей Егорычев.

Он зачитал поздравление с Днем учителя Главы городского округа Саранск Петра Николаевича Тултаева, в котором говорилось: «Наш город может гордиться теми педагогами, которые трудятся в его образовательных учреждениях. Учителя Саранска успешно осваивают и внедряют в учебный процесс современные образовательные технологии, благодаря своему упорству и творческому подходу добиваясь самых высоких результатов. Об этом красноречиво говорят убедительные победы в конкурсах профессионального мастерства, и самое главное - успехи ваших учеников.

Значимость учителя в судьбе каждого из нас неоценима. Именно с педагогами связаны наши первые успехи и бесценные жизненные уроки. Низкий поклон за ваш энтузиазм, доброту и участие в судьбах! Пусть никогда не иссякает ваша мудрость и не гаснет огонь искренней преданности своему делу!».

В этот день награды разного уровня получили педагоги образовательных организаций, учреждений дошкольного и дополнительного образования Саранска. Многие из них в своем ответном слове благодарили за созданные в городских школах условия работы, в которых учитель может творчески подойти к процессу обучения, и возможность найти к каждому ребенку индивидуальный подход, в очередной раз подтверждая, что профессия учителя - это призвание на всю жизнь!