Навариться на госзакупках

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ продолжают наводить порядок в сфере государственных закупок. 2 октября суд арестовал очередного чиновника - 36-летнего начальника отдела информатизации и организации торгов администрации Кочкуровского района Андрея Чернышева. На момент ареста мужчина был уже бывшим чиновником - он уволился со службы, как только было возбуждено уголовное дело. Чернышев подозревается в двух эпизодах получения взяток, покушении на получение взятки и двух эпизодах воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Мзду переводили на банковские карты

Андрей Чернышев получал взятки от 29-летнего исполнительного директора ООО «Веста-Рост» Александра Абрамова, который обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере. Коммерсант стал настоящей находкой для мордовских борцов с экономическими преступлениями. Абрамов активно сотрудничает с правоохранителями и рассказывает обо всех чиновниках, которые брали деньги за обеспечение победы в аукционах нужных фирм при госзакупках. Показания Абрамова легли в основу не одного коррупционного уголовного дела.

В Кочкуровском районе Абрамов активно сотрудничал с начальником отдела информатизации и организации торгов, чиновником районной администрации Андреем Чернышевым. Муниципальный служащий за мзду помогал Александру одерживать победы в интересующих его аукционах. Так, за взятку «Веста-Рост» выиграла аукцион на поставку кресел для актового зала Кочкуровской школы. Для этого Чернышев по электронной почте отправил Абрамову техническое задание с описанием объекта закупки и условием исполнения контракта. А когда поступили заявки с предложениями конкурентов, чиновник слил и эту информацию. Понятно, что после этого «Веста-Рост» предлагала более выгодные условия и легко стала победителем торгов. Следствие считает, что за победу в аукционе в качестве благодарности Абрамов перевел на банковскую карту Чернышева 16 тысяч рублей.

Другой эпизод получения взятки связан с переводом денег от фирмы «Госсервис» из Пензы. Сотрудники УЭБиПК МВД по РМ полагают, что за победу предприятия из соседнего региона Андрей Чернышев получил 13,8 тысячи рублей. Фирма-победитель выиграла аукцион на поставку канцтоваров для Кочкуровской районной администрации. Конспиратор Чернышев просил больше не переводить деньги на его банковскую карту, а предоставил реквизиты сотрудницы администрации. «Вознаграждение» за победу в торгах поступило женщине в феврале этого года. Всю сумму она сразу же отдала Чернышеву. Сейчас дама проходит свидетелем по уголовному делу. Женщина рассказала, что, когда отдавала деньги, Андрей был недоволен размером гонорара, поскольку ему был обещан перевод в 25 тысяч рублей.

По еще одному эпизоду Чернышев собирался сорвать большой куш - 700 тысяч рублей, деньги должен был перевести все тот же Александр Абрамов за победу в аукционе на поставку оборудования для кочкуровского «Районного центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел». Сумма госконтракта составляла 3,8 млн рублей. Правоохранители считают, что чиновник с предпринимателем хотели провернуть очередное коррупционное преступление с апреля 2017-го по февраль 2018 года. Для этого Чернышев еще до объявления аукциона представил Абрамову перечень необходимых товаров, тем самым обеспечив преимущество перед другими участниками. Победителем тендера должен был стать человек Абрамова - ИП Низин. За победу в аукционе чиновник просил 700 тысяч рублей, но позже размер вознаграждения снизился до 592 тысяч рублей.

Взятку по договоренности исполнительный директор «Веста-Рост» должен был перевести на счет знакомой Чернышева. Она была оформлена как индивидуальный предприниматель. Однако Андрей так и не дождался денег, причина банальна - Абрамовым активно заинтересовались правоохранительные органы, 27 февраля этого года он был задержан и отправлен под домашний арест.

Оказывал давление на свидетеля

Поскольку Чернышев стал оказывать давление на свидетелей, следователь Октябрьского межрайонного отдела СКР по РМ обратился в Кочкуровский суд с ходатайством об аресте. Позже после возбуждения уголовного дела Чернышев узнал, что сотрудница администрации дала показания следователю. Андрей стал давить на женщину, интересовался, что именно она рассказывала полицейским, требовал держать язык за зубами, в противном случае обещал, что бывшая коллега сядет вместе с ним на одну скамью подсудимых.

В суде следователь сообщил, что Чернышев систематически за вознаграждения обеспечивал победы в электронных аукционах приближенным организациям. Так, в период с декабря 2016-го по февраль 2018 года подозреваемый получил от представителей коммерческих структур взятки в размере 16 тысяч рублей и 13,8 тысячи рублей. Деньги были получены за создание преимущественных условий и обеспечение победы организациям в электронных аукционах на поставку кресел для актового зала в общеобразовательную школу и канцелярских товаров в администрацию района. При проведении одного из аукционов заявки других участников экс-чиновником были необоснованно отклонены.

В этот же период при попытке получения очередной денежной суммы в размере 592 тысяч рублей фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК регионального МВД. Оперативные мероприятия позволили подтвердить обстоятельства совершения коррупционного деяния, в связи с чем в отношении Чернышева были возбуждены уголовные дела. Кроме того, представители следствия сообщили, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и фактов коррупционной деятельности.

В суде Андрей Чернышев заявил, что сейчас нигде не работает. Своей причастности к предъявленному обвинению мужчина не признает. Экс-чиновник просил суд не лишать его свободы, поскольку он ухаживает за больной престарелой матерью. Однако суд выяснил, что у Чернышева есть сестра, которая может позаботиться о родительнице.

С учетом личности обвиняемого, обстоятельств, характера и степени тяжести совершенных преступлений суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Чернышева в следственный изолятор.

Алексей Николаев