«Вас беспокоят из Генеральной прокуратуры…»

В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона рублей

Жажду денег и доверчивость 39-летней учительницы из поселка Леплей обсуждает, пожалуй, вся республика. Педагог в погоне за мифическими 450 тысячами рублей перевела мошенникам все свои сбережения - 576 тысяч!

Школьная учительница обратилась в отдел МВД РФ по Зубово-Полянскому району и со слезами на глазах рассказала, о том, как сама отдала все деньги мошенникам. Жертва аферистов поведала полицейским, что четыре года назад увидела в интернете рекламу «чудо-средства» для похудения. Объявление в сети гарантировало фигуру топ-модели любому, кто будет принимать таблетки весь положенный курс. Учительница не удержалась и заказала средство для похудения на сайте, название которого сейчас уже и не вспомнит. Дама, как и полагается, пропила курс «стройнящих» пилюль, но не похудела ни на килограмм.

Прошло время, история с таблетками уже забылась, но в августе этого года на мобильный женщины позвонила незнакомка. Барышня представилась работником Генеральной прокуратуры и напомнила учительнице про заказанные ею неэффективные БАДы. «В отношении фирмы - производителя средства было проведено судебное разбирательство, товар признан некачественным, и всем клиентам компании положена выплата денежной компенсации, - сообщила собеседница. - Мы оценили, что ущерб вам составил 450 тысяч рублей».

Учительница едва не запрыгала от радости и уже успела представить, на что потратит крупную сумму. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Получить деньги, как оказалось, можно было только на определенных условиях. «Чтобы получить компенсацию, вам необходимо заплатить госпошлину - 17 тысяч рублей. Деньги нужно перевести на банковский счет», - заявила сотрудница «Генпрокуратуры». Учительнице так хотелось получить 450 тысяч рублей, что она согласилась на такую скромную «пошлину» и перевела нужную сумму на указанный счет.

Уже на следующий день снова зазвонил мобильный телефон учительницы. «Вас снова беспокоят из Генеральной прокуратуры по поводу компенсации, - на этот раз сообщил мужской голос. - Сумма компенсации у вас слишком крупная для безналичных переводов. Чтобы доставить вам деньги, нужно заказать инкассаторскую машину. А чтобы с деньгами в пути ничего не случилось, необходимо оплатить страховку - 135 тысяч рублей. Так положено. Если ничего плохого не произойдёт, то мы вернем вам всю сумму страховки».

«Сотрудник Генпрокуратуры» был настолько убедителен, что жительница Зубово-Полянского района перевела нужную сумму двумя платежами. Несколько дней спустя педагогу снова позвонил собеседник из влиятельного ведомства и заявил: «Вы перевели деньги двумя платежами, а нужно было одним. К сожалению, электронная система не сможет засчитать этот платеж в качестве оплаты за страховку. Позже мы вернем вам деньги. Если все еще хотите получить компенсацию, рекомендую переводить 135 тысяч рублей одним платежом».

Удивительно, но даже после этого дама не поняла, что ей морочат голову, разводя на деньги. Учительница снова достала из заначки нужную сумму и перевела ее одним платежом. Аферисты, вероятно, радостно потирали руки, когда получили очередной транш от наивной жительницы Мордовии. Мошенники решили, что жертву можно доить и дальше. Уже на следующий день ей позвонила якобы сотрудница Центрального банка и сообщила: «Компенсация выплачивается за счет государственных средств, поэтому с положенной суммы необходимо заплатить 13% подоходного налога и перевести деньги все на тот же счет».

После очередного перевода в 58,5 тысячи рублей учительнице предложили открыть выгодную банковскую карту, куда бы она могла перевести 2 миллиона рублей. Дама заявила, что таких денег у нее нет. На что получила резонный вопрос аферистов: «А сколько есть?». Жертва заявила, что может положить на карту 200 тысяч рублей. Перевод она сделала в тот же день. В общей сложности сельская учительница из Мордовии с 20 по 31 августа перевела мошенникам 576,5 тысячи рублей.

Что ее обманули, женщина поняла только через месяц после совершения последнего платежа и обратилась за помощью в органы внутренних дел. В пресс-службе МВД по РМ заявили, что полицейские проводят комплекс необходимых технических мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что номера телефонов, с которых поступали звонки, а также банковские карты, куда переводились деньги, зарегистрированы в Москве. МВД по Республике Мордовия в очередной раз призывает не переводить деньги неизвестным без предоставления гарантий выполнения договорных обязательств.

Лжеадвокат выманил у жительницы Рузаевки 100 тысяч рублей

В похожую историю угодила 63-летняя жительница Рузаевки. Когда-то женщина уже становилась жертвой телефонных аферистов, тогда мошенники обещали излечить пенсионеру от всех болезней и выманили у нее крупную сумму. Прошло время, но проходимцы не забыли свою жертву и позвонили ей вновь.

На этот раз собеседник представился судьей из Москвы и заявил, что на мошенников, обманувших жительницу Рузаевки, заведено уголовное дело. «Теперь у вас есть возможность получить компенсацию», - уверял аферист. Липовый служитель Фемиды подчеркнул, что по этому вопросу можно получить консультацию у адвоката, который позвонит ей позже. Юрист позвонил пенсионерке и рассказал, что компенсацию можно получить только при оформлении всех необходимых бумаг, за что потребуется перевести небольшую сумму. Позже «адвокат» звонил жительнице Рузаевки еще несколько раз и под разными предлогами выманил у нее более 100 тысяч рублей. Деньги мошенникам пенсионерка отправляла почтовыми переводами.

В результате оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что денежные средства были получены жителем Рязанской области. Тот в свою очередь рассказал, что передал сумму случайному знакомому, который попросил его получить перевод. По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Телефонные аферисты атакуют даже родителей судей

Примечательно, что от действий телефонных аферистов в Мордовии пострадала даже мать одного из судей. Пожилой женщине позвонил незнакомец, представился следователем и рассказал «басню» о том, что ее сын попал в ДТП, а чтобы он остался на свободе, нужно перевести на определенный счет крупную сумму. Шокированная таким известием пенсионерка оперативно перевела деньги аферистам. Вскоре домой пришел сын. Мать встретила его со словами: «Не зря заплатила, видишь, как тебя быстро отпустили!». Судья был в шоке, когда услышал историю о том, как он якобы попал в ДТП, а за его «вызволение» была уплачена приличная сумма. И еще раз напомнил матери, что судья обладает неприкосновенностью и в принципе не может быть задержан.

Сотрудники МВД по РМ в очередной раз просят жителей республики быть менее доверчивыми и не поддаваться на хитрые уловки мошенников. Если вам поступают заманчивые предложения, сулящие крупную материальную выгоду, или предложение за деньги урегулировать какую-то неприятную ситуацию, помните, что в абсолютном большинстве случаев это хорошо продуманная преступная схема.