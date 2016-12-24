«Наркоагрессия идет со стороны спецслужб Украины»

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных преступлениях

Изъято более 22,5 кг наркотических средств

«Сотрудники полиции Мордовии активно противодействуют распространению наркотиков на территории региона. Так, за январь - сентябрь этого года зарегистрировано 659 преступлений, связанных с незаконным оборотом подконтрольных веществ, - сообщил журналистам на брифинге Иван Канайкин. - В процентном соотношении наметилось небольшое, на 6%, увеличение наркопреступлений. По возбужденным уголовным делам изъято более 22,5 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Всеми правоохранительными органами республики окончено расследование 339 наркопреступлений, из которых 191 тяжких и особо тяжких составов. В регионе наркопреступления составляют 10% в общей структуре преступлений.

Мордовия по-прежнему является лакомым кусочком и перспективным рынком сбыта для многих наркодельцов, поскольку наркоситуация в республике стабильная и контролируемая: если в других регионах засилье наркотиков выражено и конкуренция между торговцами довольно жесткая, то в Мордовии распространителей не так много. Задержаны 11 межрегиональных преступных групп. В республике задержаны граждане Украины, они работали не только у нас, но и в Пензенской области. У них изъято 6 кг синтетических наркотиков. В Мордовии задержаны жители Саратовской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Пензенской областей, Чувашии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края.

Наибольшую озабоченность у нас, как, впрочем, и во всей России, вызывают наркоторговцы из Украины. Все интернет-магазины, которые действуют в Мордовии, выводят деньги на обнальные площадки в незалежной. Со стороны Украины наблюдаются устойчивые признаки спланированной наркоагрессии спецслужбами недружественного государства. Для наших мелких торговцев продажа дурмана - это способ незаконного обогащения. Спецслужбы же вкладывают в процесс миллионы долларов, поскольку это влечет определенные последствия - полгода употребления синтетических наркотиков приводят к бесплодию. Работоспособные люди, которые должны приносить пользу государству, работать, платить налоги и рожать детей, сидят в тюрьме и не могут продолжать свой род.

Всего по итогам 9 месяцев 2018 года в суд направлены уголовные дела в отношении 322 человек. Больше всего задержанных в возрастной группе от 18 до 29 лет - 174 человека, от 30 до 40 лет - 94 человека. В большинстве своем задержания производились в Саранске».

Учитель физкультуры покуривал наркотики

МВД по РМ передало в суд дело 43-летнего учителя физкультуры поселковой школы Атяшевского района. По информации «ВС», им является Александр Стенин. В ближайшее время он ответит перед законом за незаконный оборот наркотиков. Педагога в районе все знают исключительно с положительной стороны - примерный семьянин, хороший учитель, член известной политической партии. Однако у мужчины оказалась одна слабость, которая привела его на скамью подсудимых, - Стенин иногда позволял себе выкурить косячок синтетического дурмана. На этом и погорел. Как говорят сотрудники УНК МВД по РМ, история атяшевского учителя физкультуры - показательный пример латентности наркопреступлений. Человек всегда был на хорошем счету, никто из односельчан или коллег не мог даже заподозрить, что педагог покуривает зелье. Но в августе автомобиль учителя физкультуры остановили сотрудники полиции, при досмотре было обнаружено полграмма синтетического наркотика, что потянуло на статью «Незаконный оборот наркотиков».

«Надеюсь, Курочкин воспользуется шансом, который ему еще раз дали»

Борцы с наркопреступлениями также рассказали о громком деле, связанном со сбытом дурмана футбольным арбитром Денисом Рожуком бывшему футболисту Кириллу Курочкину. «Уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Саранска Дениса Рожука уже передано в Пролетарский суд для рассмотрения по существу, - сообщил Иван Канайкин. - В 2006 году он окончил факультет физического воспитания, является футбольным судьей республиканского значения первой категории. Обслуживает матчи чемпионата и Кубка Мордовии по футболу, республиканские соревнования по мини-футболу, включая юношеские и ветеранские турниры. В 2009 году судим за мошенничество.

8 июля этого года Рожук заказал через интернет наркотическое средство гашиш массой 18,18 грамма по цене 1 тысяча рублей за грамм и забрал его из тайника около одного из домов по улице Н. Эркая в Саранске. Дурман он стал незаконно хранить в квартире. По признанию Дениса, зелье он покупал для личного употребления. Правда, через несколько дней он решил продать 2 грамма гашиша своему знакомому - известному в прошлом футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину.

16 июля около пяти часов вечера возле одного из магазинов по улице Семашко Рожук продал приятелю наркотик - 2,36 грамма гашиша за 1,2 тысячи за грамм, за что был задержан. В беседе Денис рассказал, что употребляет наркотики уже около 2 лет. По его словам, он просто угостил товарища дурманом, но не осознавал, что за это можно сесть в тюрьму. Изначально Рожук полностью признал вину, но потом нанял платного адвоката, воспользовался своим конституционным правом и отказался от показаний. Однако, когда полностью ознакомился с уголовным делом и проанализировал доказательства, снова признал вину.

Как я могу прокомментировать очередное условное наказание Кириллу Курочкину за наркотики? Я лично общался с Кириллом. Пожалуй, это самый яркий пример угасания блестящей карьеры талантливого футболиста. Не могу сказать, что я недоволен мягкостью этого приговора. Я очень сильно надеюсь, что Кирилл воспользуется шансом, который ему еще раз дали».