2-летняя девочка скончалась в больнице от менингита

Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент гибели маленькой Светлане (имя изменено) исполнилось 1 год и 9 месяцев. По предварительной версии, причиной смерти ребенка стала стремительно развивавшаяся менингококковая инфекция.

Известно, что девочка почувствовала себя плохо в четверг 27 сентября. Вечером у Светы поднялась температура. Родители дали ребенку жаропонижающий препарат, а утром обратились в детскую поликлинику № 4, расположенную на Химмаше. Именно это медицинское учреждение обслуживает поселок Озерный. Участковый педиатр осмотрела малышку, но ничего серьезного не заподозрила. По словам родителей, врач заявила, что у ребенка красное горло, и сделала вывод, что это воспаление, и все. Педиатр выписала лекарства и уехала обратно в Саранск. По рекомендации врача родители давали дочери жаропонижающее, чтобы сбить температуру. На какое-то время ребенку стало немного лучше, но в воскресенье ночью состояние здоровья Светы значительно ухудшилось. Мать ребенка едва дождалась утра понедельника и сразу же позвонила в «скорую помощь».

1 октября бригада «скорой» доставила маленькую пациентку в республиканскую инфекционную больницу. К тому моменту состояние ребенка было крайне тяжелым. На протяжение двух часов медики боролись за жизнь Светы, но спасти девочку так и не смогли. Она скончалась в реанимационном отделении больницы. После смерти медики сделали предварительное заключение о том, что смерть ребенка наступила от менингококковой инфекции, которая носила молниеносный характер.

По Озерному пошли разговоры о том, что молодая мать не имела возможности вовремя купить нужные лекарства, что привело к трагедии. Близкие семьи недоумевают, откуда берутся подобные слухи. По их словам, семья Светы вполне благополучная, и мать, и отец работают, родители девочки всегда покупали нужные лекарства вовремя. Другие жители поселка уверены, что к гибели девочки могут иметь отношение медики, по их мнению, халатное отношение врачей, вовремя не диагностировавших опасную инфекцию, стоило ребенку жизни. Кстати, сразу после трагедии участковый педиатр, обслуживающая поселок Озерный, ушла в отпуск на две недели.

Мать и отец девочки сильно переживают произошедшую трагедию и до сих пор не могут отойти от шока. Однако родители пока не склонны кого-то обвинять и полагаются на следствие, которое должно выяснить все причины трагедии.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по РМ Наталья Афанасьева, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают родственников, участкового педиатра, врачей скорой медицинской помощи. Изъята вся необходимая медицинская документация. В рамках проверки будет дана правовая оценка правильности действий медицинских работников при оказании помощи девочке. Для установления точной причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Менингококковая инфекция - инфекционная болезнь, совмещающая целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Объединяет их то, что все они вызываются менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Единственный источник возбудителя менингококковой инфекции - человек с клинически выраженными признаками болезни, а также носитель менингококков. Инфекции менингококки проникают в носоглотку, полость рта, верхние дыхательные пути здоровых людей, затем через кровь начинают распространяться в организме. При средней и тяжелой форме температура может повышаться до 38-40°С. Общее состояние больного резко ухудшается. Основной жалобой являются сильнейшие головные боли, отмечается светобоязнь. Менингококковая инфекция представляет опасность, так как скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу.



