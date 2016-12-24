Республиканский форум «Волонтёр года - 2018»

2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся республиканский форум «Волонтер года - 2018». В мероприятии принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

«Чемпионат мира по футболу для Саранска уже во многом стал историей. Историей уникальной, неповторимой и незабываемой. Это мировое событие вдохновило очень многих людей, сплотило всех нас! - подчеркнул в приветственном слове Глава Мордовии. - Все эти годы мы вместе шли к общей цели - на самом высоком уровне организовать чемпионат, радушно встретить тысячи гостей со всего мира, устроить яркий праздник. И мы это сделали! Воплотили в жизнь самые смелые планы и мечты, выполнили все обязательства перед страной и мировым сообществом, приобрели бесценный опыт. И всё это сделали мы с вами - одной большой командой! Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, всех наших волонтеров за отличную работу во время чемпионата. Волонтеры стали лицом и душой чемпионата мира в России, его визитной карточкой. Ваша сборная была одной из самых ярких и результативных на этом чемпионате. Вы всегда были в игре, дошли до финала, и среди вас точно нет проигравших! У нас получилась дружная международная команда. Волонтеры Саранска говорили на 15 языках, представляли 22 страны и десятки городов России. Наш волонтерский центр организовал более 500 мероприятий в Саранске, Пензе, Ульяновске, Йошкар-Оле. Это футбольные уроки в школах и вузах, соревнования по мини- и киберфутболу, различные флэшмобы и акции. Именно волонтеры создали атмосферу, настроение всех мероприятий чемпионата в Саранске. Вы были ближе всего к нашим гостям - в аэропорту, в гостиницах, на стадионе, повсюду. Знакомили их с нашей культурой и традициями, решали множество организационных вопросов, помогали в любой ситуации».

Известно, что во время чемпионата саранские волонтеры вышли на 14 тысяч смен, выдали около 20 тысяч аккредитаций, сопроводили более 3 тысяч ВИП-гостей и журналистов со всего мира, приняли 250 воздушных рейсов, отправили на переработку свыше 5 тысяч пластиковых бутылок, сделали более 6 тысяч постов в Инстаграме и раздали более 100 тысяч «пятёр» на стадионе «Мордовия Арена».

«Именно вы сделали всё возможное, чтобы наши гости уехали с хорошим настроением, с ощущением, что наш город гостеприимный, интересный и современный. Могу сказать, что вам это удалось! - отметил Глава Мордовии. - Мы поверили в себя и в свои силы, мы все стали другими - лучше, опытнее, профессиональнее! Сейчас особое внимание мы обратим на кадровый потенциал волонтеров, постараемся создать мощную команду единомышленников. Потому что вы, ваши знания и умения - это одно из важнейших наследий чемпионата. Радует, что это не только школьники и студенты, но и работающее население, люди с ограниченными возможностями здоровья, граждане «серебряного» возраста. Впереди немало ярких проектов. Уже в следующем году пройдут Зимняя Универсиада в Красноярске, Вторые Европейские игры в Минске, Всемирный фестиваль рабочих профессий в Казани и множество республиканских мероприятий. Главное, чтобы наши волонтерские центры, все вы не снижали активности, расширяли направления своей деятельности. Предлагайте реальные проекты в сфере культуры и туризма, массового спорта, экологии и городской среды, развивайте межрегиональное и международное сотрудничество».

Подарком от Главы Мордовии всем волонтерам и гостям мероприятия стало выступление группы Quest Pistols Show.