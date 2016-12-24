Дорогое УДОвольствие

Помощник Дубравного прокурора обещал помощь в условно-досрочном освобождении за 1,5 миллиона рублей

В субботу 6 октября в Ленинском суде Саранска было вынесено решение об аресте 33-летнего помощника Дубравного прокурора Виталия Илькаева. Он подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей от осужденного за двойное убийство. За эти большие деньги зэк планировал выйти на свободу раньше срока по условно-досрочному освобождению. Илькаев обещал уладить вопрос, но после получения денег был задержан оперативниками УФСБ по РМ.

Оперативники ФСБ повязали прокурора после получения взятки

Первая информация о задержании помощника Дубравного прокурора появилась 5 октября. По информации правоохранительных органов Мордовии, прокурорского работника взяли 4 октября в поселке Явас. В его автомобиле «Ниссан Тиана» сотрудники ФСБ нашли 1,5 млн рублей мечеными купюрами. Деньги передал знакомый Илькаева - Александр Костычев. Он работает врачом-эндоскопистом амбулаторно-поликлинического отделения филиала «Больница № 1» федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 13 Федеральной службы исполнения наказаний». Медик имел договоренность с Илькаевым о помощи в условно досрочном освобождении нужного человека. По информации «ВС», речь шла о 32-летнем москвиче Сергее Рыбакове - он получил 17 лет неволи за убийство группой лиц и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина был осужден Мосгорсудом в 2007 году. Зэк отсидел две трети срока и имел право освободиться по УДО на пять лет раньше срока. Закон - законом, но на деле добиться УДО без одобрения администрации и прокуратуры не так-то просто. Судя по всему, сиделец обратился за помощью к врачу, а тот просил посодействовать в решении вопроса знакомого - помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законности исправительных учреждений Виталия Илькаева. Ценник за содействие в УДО был установлен в 1,5 млн рублей. Врач согласился, а сам отправился в УФСБ по РМ, где рассказал о требуемой взятке. Следующие встречи Костычева и Илькаева проходили уже под контролем мордовских оперативников, все разговоры фиксировались на цифровые носители.

Передача денег по договоренности происходила 4 октября недалеко от стадиона в поселке Явас. Костычев передал 1,5 млн рублей Илькаеву. Работник прокуратуры взял деньги и обещал железно решить вопрос с УДО. Через некоторое время появились сотрудники УФСБ по РМ и взяли Виталия Илькаева с поличным. Меченые купюры находились в салоне машины помощника прокурора. Руководитель Следственного комитета по РМ возбудил уголовное дело в отношении Илькаева по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание на срок от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Если суд признает Илькаева виновным и применит максимальный штраф, прокурорскому работнику придется заплатить в казну 105 миллионов рублей!

Кстати, выяснилось, что прошение об УДО, которое подал Сергей Рыбаков, было удовлетворено Зубово-Полянским судом 4 октября - в день задержания Виталия Илькаева.

«Голову даю на отсечение, он реально честный человек!»

Меру пресечения Виталию Илькаеву избирали в выходной день в Ленинском суде Саранска. Помощника Дубравного прокурора доставили в суд бойцы спецподразделения УФСБ по РМ в масках. На входе в суд помощника прокурора ждала супруга. Завидев мужа, женщина кинулась к Виталию в объятия и горячо расцеловала. Спецназовцы препятствовать не стали. Едва Илькаева завели в суд, как представители прессы попытались задать прокурорскому работнику несколько вопросов, однако люди в масках бесцеремонно растолкали журналистов и отвели задержанного в зал суда, куда прессу долгое время не пускали.

- Не делайте сенсацию, мой муж не преступник, он жертва обстоятельств, - обратилась к журналистам супруга Виталия Илькаева Наталья. - Он святой человек! Никто про него не может сказать, я извиняюсь за выражение, козел, так ему и надо! Я голову даю на отсечение, он реально честный человек! Он не переживет этого, он честный! Я понимаю, что вы будете делать репортаж, но, умоляю вас, обойдитесь без ярких красок. Согласна, я - жена, и у меня есть свое мнение, но вы спросите людей в колониях, с которыми работал Виталий, у всех о нем только положительное мнение. Все к нему обращались за советами: «Виталий Васильевич, как лучше сделать?». Он всех, кого мог, прикрывал. Он всем все делал по-человечески.

- По-вашему, что произошло с супругом, почему его задержали?

- У меня одна версия - это подстава! Кому-то понадобилось его место, и тогда решили подставить этого замечательного человека. Он никому, никогда ничего плохого не сделал, спросите у любого!

- В деле фигурирует, что ваш супруг получил взятку в 1,5 млн рублей…

- Муж никогда даже лишнюю копейку не брал, сколько раз ему предлагали коньяк, он всегда отказывался. Никогда ни от кого ничего не брал. Какие 1,5 млн рублей? У него никогда не было таких денег.

«Мой муж молодец, трудоголик»

- Но ведь у вашего мужа нашли меченые деньги? - интересуются у жены Илькаева журналисты.

- Это была подстава!

- Как же 1,5 млн рублей оказались в машине Виталия?

- Не могу вам по этому поводу ничего сказать, поскольку меня там не было.

- Муж вам уже успел что-то рассказать?

- Нет, за последние двое суток после задержания я увидела его сегодня впервые.

- По-вашему, кто мог подставить супруга?

- Очень плохие люди, те кому, он доверял, в первую очередь это коллеги.

- Как вы думаете, для чего нужно было подставлять Виталия?

- Мой муж молодец, он всегда очень ответственно относился к своей работе. Он трудоголик, мог выйти на работу и в субботу, и в воскресенье. Виталий проработал в прокуратуре 10 лет, а конкретно в Дубравной прокуратуре 5 лет. Дослужился до звания юрист 1 класса, за хорошую работу его премировали часами, грамотами. В скором времени Виталию должны были присвоить младшего советника юстиции.

Сначала мужа назначили в прокуратуру Инсарского района, переехали в район всей семьей. Я все время переезжаю вслед за супругом, куда бы его ни назначили. Мы с ним встречаемся со школьной скамьи, полжизни вместе, я знаю его от и до. Он до такой степени хороший человек, что таких, как он, я больше не знаю. Он мне роднее, чем многие родственники.

- В последнее время ваша семья нуждалась в деньгах?

- Нет, мы ни в чем не нуждались. У нашей семьи хорошее материальное положение, по меркам Мордовии мы с мужем получали достойную зарплату. На семью в месяц у нас выходило около 80 тысяч рублей. Мы жили хорошо, но не шиковали. В Зубовой Поляне мы снимали домик, у нас есть квартира, которую мы купили на деньги материнского капитала в Ковылкине. Мы сами родом оттуда, поэтому и купили жилье там. Потом жили в Саранске. Когда я переехала на село, мне как доктору выделили миллион рублей подъемных денег. На них купили машину. Нехватки денег не испытывали, жили как все, ничем не выделялись.

- Возможно, муж вам что-то рассказывал раньше, говорил, что кому-то перешел дорогу?

- Нет, он, как правило, ничего не рассказывал. Виталий скрытный человек, все держал в себе. Видимо, не хотел меня расстраивать, поэтому ничего не говорил.

«Деньги мужу передавал Костычев, мой бывший коллега»

- Когда вы узнали о задержании мужа?

- В четверг вечером я была на тренировке в Зубовой Поляне, позвонила мужу, думала, сейчас он поедет из Яваса и заберет меня. Ребенок был дома один. Я позвонила Виталию, а он сказал: «Меня взяли сотрудники ФСБ». Я была в шоке. Сыну 9 лет, он находится в трансе. Он очень переживает эту ситуацию, папа для него культ. Папа - это эталон мужества и человека добросердечного… - не может сдержать слез Наталья Илькаева. - Все нам сочувствуют, все спрашивают, чем нам помочь, а я реально не знаю, чем нам можно помочь! Я не знаю, чем мне помочь мужу, я даже согласна за него отсидеть.

- Вы знаете, кто передавал деньги вашему мужу?

- Знаю, это мой бывший коллега с Яваса Костычев. Не знаю, для чего он это сделал, возможно, была какая-то обида на меня либо еще что-то.

- Почему он мог обидеться именно на вас?

- Потому что мы бывшие коллеги, он тоже врач, я не хотела бы об этом говорить. Думаю, он за что-то обиделся на нашу семью и решил нам таким образом отомстить.

- Костычев хотел помочь осужденному выйти условно-досрочно?

- Никому он не помог, я помню этот разговор. Муж говорил мне, что мой коллега Костычев просит ему помочь. Виталий объяснял ему, что если осужденный по материалам дела весь положительный, то его и так отпустят по УДО. Вы же знаете, что отпускает по УДО не прокурор, а судья. По закону, если осужденному остается отбывать меньше двух третей срока и у него положительная характеристика, то суд отпускает его условно-досрочно. Даже я, не работая в прокуратуре, это знаю. Муж мог пообещать посмотреть материалы дела и, если они положительные, не вставлять палки в колёса при рассмотрении дела об УДО в суде. Еще Виталий объяснил, что если материалы на осужденного будут отрицательными, то он будет возражать против условно-досрочного освобождения. Насколько я знаю, у осужденного, за которого просили, были положительные характеристики, и по идее суд должен был и так выпустить его по УДО.

- Может быть, ваш муж не все вам рассказывал?

- О таких вещах я бы знала, тем более о взятке. Мы все обсуждали на семейном совете.

- Наталья, а раньше было такое, чтобы муж приходил домой и говорил, что ему предлагали взятку, но он отказался?

- Да, такое было, и неоднократно, он не раз говорил, что ему предлагали взятки. Ему звонили из Израиля, адвокаты из Москвы приезжали, встречали его, предлагали решить вопрос. Он обо всем мне рассказывал. Однако наша семья не такая, мы не наживаемся на чужой беде, нам это не нужно. Мы сами неплохо зарабатываем, наш семейный доход я уже озвучивала. Мы никогда не искали легких денег, всегда работали.

Илькаев натянул капюшон и прикрывал лицо бумагами

Вскоре журналистов и родственников пригласили в зал заседаний. Виталий Илькаев предпочел закрыться от фото- и видеокамер капюшоном и прикрыть лицо бумагами.

- Родился 27 июня 1985 года в Ковылкине, зарегистрирован там же, проживаю в поселке Зубова Поляна, - представляется суду Илькаев. - Образование высшее, женат, сыну 9 лет. До задержания работал помощником Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законности исправительных учреждений. К уголовной и административной ответственности не привлекался. Заболеваний не имею. На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состою.

- Родственники заболевания, инвалидность имеют? - спрашивает судья.

- Мать страдает сахарным диабетом, имеет инвалидность второй группы.

- С кем находится ребенок?

- С женой.

- В армии служили?

- Нет.

- В связи с чем?

- Признан ограниченно годным в связи с межпозвоночной грыжей.

- Имеются ли у сторон ходатайства? - поинтересовалась судья.

- Имеются, - заявил адвокат Илькаева Марат Ашимов. - Я не имел возможности ознакомиться с делом, поэтому прошу объявить перерыв для ознакомления.

Судья дает защитнику 10 минут. Илькаев половину перерыва о чем-то шептался с супругой. Пока адвокат переснимал материалы дела на мобильный телефон, его подзащитный все так же застенчиво прятал лицо от журналистов бумагами. Представители СМИ снова пытались пообщаться с подозреваемым во взятке прокурорским работником, но Илькаев на все вопросы отвечал молчанием.

«Может скрыться и оказать давление на свидетелей»

После перерыва заседание возобновилось, суд предоставил слово следователю по особо важным делам СКР по РМ Сергею Щанкину:

- Уголовное дело в отношении помощника Дубравного прокурора Виталия Илькаева возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Из материалов уголовного дела следует, что днем 4 октября около стадиона по улице Косарева в поселке Явас Зубово-Полянского района Илькаев получил взятку в размере 1,5 млн рублей. Передача денег произошла в автомобиле «Ниссан Тиана». Деньги Илькаев получил от Костычева за решение вопроса в суде об условно-досрочном освобождении осужденного Рыбакова.

5 октября в 2.20 Илькаев был задержан сотрудниками УФСБ по РМ. Причастность помощника Дубравного прокурора к инкриминируемому преступлению подтверждается протоколами допроса Илькаева, свидетеля Костычева и результатами проведенных сотрудниками УФСБ по РМ оперативно-разыскных мероприятий, а также другими материалами уголовного дела. Преступление Илькаевым было совершено из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения. Илькаев подозревается в особо тяжком преступлении, наказание за которое предусматривает лишение свободы на длительный срок.

Согласно информации, поступившей 6 октября от сотрудников УФСБ по РМ, Илькаев имеет реальную возможность скрыться от следствия и суда, оказать давление, психологически воздействовать и угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, может уничтожить документы и другие доказательства по делу. Илькаев с декабря 2008 года работает в органах прокуратуры на различных должностях, в связи с этим имеет большой авторитет в органах власти и правоохранительных структурах, а значит, оставаясь на свободе, может повлиять на ход расследования. По месту работы Илькаев характеризуется посредственно - имеет взыскания. Учитывая все изложенное, прошу суд заключить подозреваемого под стражу.

- Скажите, на чем основана информация, что Илькаев имеет реальную возможность скрыться от следствия и суда, оказать давление, психологически воздействовать и угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, может уничтожить документы и другие доказательства по делу? - спрашивает следователя адвокат.

- На рапорте сотрудников УФСБ, считаю его достаточным доказательством.

- А кроме рапорта имеются доказательства, что Илькаев собирается скрыться?

- Нет, не имеется.

- Может быть, у Илькаева есть недвижимость за границей?

- Такой информации не имеется.

- На данный момент доказательства по делу все собраны? - спрашивает следователя судья.

- Нет, как раз сейчас идет сбор доказательств, еще многие свидетели не допрошены. Следствие находится на начальном этапе расследования, предстоит выполнить большой объем работы.

- Обвинение Илькаеву пока не предъявлено?

- Нет, не предъявлено.

«Илькаев признает причастность и дает показания»

- Позиция Илькаева о причастности к преступлению?

- Причастность признает, дает показания по обстоятельствам дела.

- Илькаев, ваше мнение относительно ходатайства следователя?

- Прошу суд избрать мне домашний арест.

- По какому адресу?

- Проспект Армии России, дом № 10, город Саранск.

- Кому принадлежит квартира?

- Мне. Это трехкомнатная квартира.

- Вы прописаны в жилище?

- Я не прописан, там прописан мой отец, но он там не проживает.

- В квартире есть мебель?

- В одной комнате есть чайник, плита, туалет, ванная. Интернета и телефона в квартире нет.

- Есть ли у вас намерения скрыться от следствия? - интересуется адвокат.

- Скрываться никуда не собираюсь, у меня семья, ребенок.

- На свидетелей собираетесь оказывать давление?

- Ваша честь, свидетель занимается карате, какое давление я могу на него оказать?

- Может быть, ваши родственники или знакомые намерены оказать воздействие на свидетеля?

- Никаких мыслей о том, чтобы оказывать давление на свидетеля, ни у меня, ни у близких нет.

- Следствие считает, что вы можете заняться преступной деятельностью…

- Какой преступной деятельностью, я практически уже уволен из органов (вероятно, Илькаев отождествляет преступную деятельность с работой в органах). У меня сейчас уже статуса сотрудника нет.

- У вас заграничный паспорт имеется?

- Имеется, но его срок действия уже истек.

Суд отправил Илькаева в СИЗО

Адвокат в своей речи просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя и не заключать Илькаева под стражу, вместо этого избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно характеристике с места службы Илькаев зарекомендовал себя работоспособным сотрудником, обладающим опытом, дважды поощрялся прокурором республики. Вместе с тем приказом прокурора РМ от 10 сентября 2018 года Илькаеву объявлен выговор.

Вскоре суд удалился в совещательную комнату, а когда вернулся, постановил отправить Виталия Илькаева в следственный изолятор как минимум до 5 декабря 2018 года.

На первом этаже в фойе суда стояли пожилая женщина с маленьким мальчиком. Женщина поинтересовалась у выходившего из суда сотрудника ФСБ в штатском:

- Вы из суда? С процесса по Илькаеву?

- Да, а что вы хотели?

- Отпустили?

- Нет.

После этих слов мальчик в отчаянии заплакал. Видимо, это был сын Илькаева. Бабушка кинулась утешать мальчика:

- Не расстраивайся, папу все равно отпустят. Ты увидишь его позже.

Мальчишка не унимался, очевидно, понимал, что увидит папу на свободе теперь очень нескоро. Вскоре из здания суда вышла супруга и махнула рукой двум парням: «Ну вы где, давайте вещи скорее, а то его сейчас увезут!». Молодые люди с четырьмя большими пакетами проследовали в здание суда. Вероятно, родственники заранее предполагали, что Виталия поместят в следственный изолятор, и приготовили ему нужные вещи.

УДО - просто бизнес и ничего личного?

Выкуп по УДО - это стабильно работающий бизнес руководящих сотрудников колоний и прокуратуры. Ни для кого в СИЗО не секрет, что УДО элементарно продаются. При этом цены для разных колоний, а также для разных статей разные. Об этом открыто говорят бывшие осужденные и правозащитники. По их словам, отлаженный бизнес работает по всей стране и дает сбои только в отдельных случаях, когда за взяточником приходят с наручниками. Подтверждение этому - ряд резонансных уголовных дел, возбужденных в различных регионах России.

Региональная составляющая цены УДО зависит и от условий содержания в колонии, и от географической удаленности от Москвы, и от возможностей самого зэка. Суммы, как правило, колеблются от 500 тысяч до 1-2 миллионов рублей. По данным правозащитной организации «Русь сидящая», в России нет региона, где бы за УДО не брали денег. Любой зэк знает прейскурант в регионе, где он сидит.

По большинству преступлений заключенный может претендовать на УДО, если отсидел половину назначенного срока, имеет положительные характеристики, встал на путь исправления, погасил причиненный ущерб или хотя бы начал это делать. За особо тяжкое преступление нужно отсидеть не менее двух третей от срока наказания. На УДО могут претендовать еще и больные люди, поскольку тяжелая болезнь осужденного сама по себе является достаточным основанием для освобождения по УДО, если какие-то другие обстоятельства этому не мешают. Однако на зоне не всегда все происходит по закону, это подтвердит любой, кто когда-нибудь отбывал срок в колонии. На деле нередко происходит так: хочешь выйти раньше - плати!