По факту падения ребенка в колодец возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту падения 5-летней девочки в открытый люк канализации. Инцидент, напомним, произошел 31 августа этого года в Пролетарском районе Саранска. Расследование ведется по 238-й статье УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как подчеркивают в СКР, днем 31 августа 2018 года в городе Саранске 5-летняя девочка возле остановки общественного транспорта «Зеленая поляна» упала в канализационный люк. Находившийся поблизости прохожий вытащил девочку, после чего ее и маму увезли в медицинское учреждение. В результате падения ребенок получил телесные повреждения в виде ушиба передней брюшной стенки, мягких тканей головы и грудной клетки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию канализационного коллектора.