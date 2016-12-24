Помощника Дубравного прокурора подозревают в получении взятки

«Наркоагрессия идет со стороны спецслужб Украины»
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
Как стало известно «ВС», помощник Дубравного прокурора РМ Виталий Илькаев задержан оперативниками республиканского УФСБ по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, сотрудник прокуратуры получил около полутора миллионов рублей. За эту сумму он обещал решить вопрос с условно-досрочным освобождением осужденного за убийство. Помощник прокурора был задержан в своем автомобиле с поличным при получении денег. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
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