В Саранске вынесен приговор чиновникам ГОСУКСа

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Ленинский районный суд Саранска вынес приговор двум чиновникам ГОСУКСа, обвинявшимся в многомиллионном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 39-летний заместитель начальника ведомства Дмитрий Чирин и его 33-летний подчиненный Максим Перерва.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с начала 2014 и по июнь 2014 года должностные лица, выступая от государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РМ», и действуя группой лиц по предварительному сговору с ранее знакомым представителем коммерческой организации, при организации и поставки для нужд РМ двух машин для заливки и уборки льда, похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Так, в результате их противоправных действий главному распорядителю бюджетных средств - Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ был причинен ущерб в сумме более 6,5 миллионов рублей.
Как подчеркивают в СКР, уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по республике
В рамках расследования причиненный ущерб соучастниками был возмещен в полном объеме.
Приговором суда им назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно каждому. Кроме того, заместителю начальника назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
Стоит отметить, что уголовное дело в отношении представителя коммерческой организации по обвинению в мошенничестве уже рассмотрено в суде. Мужчине назначено наказание, не связанное с лишением свободы.
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
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